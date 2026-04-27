CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「凡人修仙伝」を、5月5日(火)午後9時より日本初放送します。 「プラチナの恋人たち」「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」などのヒット作でファンを虜にしてきたトップスター、ヤン・ヤンの主演作がついに日本上陸！ヤン・ヤン演じる貧しい村で育った平凡な若者が、修仙世界で生き残りをかけて成長していく姿を描くファンタジー・スペクタクル。波乱万丈の成長物語、CGと壮大な実写風景とを巧みに組み合わせた映像美、華麗なアクションが話題を呼び、2025年7月の中国ドラマ総合ランキングで第1位を獲得した他、海外のNetflix配信で中華圏以外の国でも人気を集めた作品です。ぜひご覧ください！

凡人修仙伝

★CS衛星劇場にて、5月5日(火)日本初放送スタート！ 毎週(火)午後9:00～／毎週(土)午後3:00～ ※2話連続放送 2025年／中国／全30話 [監督]ヤン･ヤン(楊陽) [脚本]ワン･ユーレン(王裕仁)、ジア･ドンイエン(賈東巌)、リー･ウェン(李文)、ドアン･コーハオ(段柯豪)、タン･チュワン(唐川) [出演]ヤン･ヤン(楊洋）、ジン･チェン(金晨)、ワン･ドゥオ(汪鐸)、ジャオ･シャオタン(趙小棠)、ジャオ･チン(趙晴)

大人気スター、ヤン・ヤン主演！ 300億回超えの閲覧数を獲得した原作の待望の実写化！ 凡人が知恵と努力でのし上がる、壮大なる本格ファンタジー修仙伝！ 「紅楼夢～愛の宴～」で俳優デビューし、「プラチナの恋人たち」「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」など様々な作品で主役を務めてきたアジアのトップスター、ヤン・ヤン主演作。本作では平凡な少年から修仙世界でのし上がっていく主人公を見事に熱演。また、「プラチナの恋人たち」でヤン・ヤンと共演をしたジン・チェンがヒロイン役を好演。その他、「君子盟」のワン･ドゥオや、本作で美しすぎる美貌で注目された「夜明けの恋歌～大理寺ロマンス～」のジャオ･チンなどが脇を固める。敵か味方か、力か人情か──。凡人だった少年が生き残りをかけた戦いに巻き込まれていく作りこまれたストーリー展開と、壮大で優美な修仙世界を描き出した本作に、没入してしまうこと間違いなし。 【キャスト】 韓立(ハン･リー)役：ヤン･ヤン(楊洋) 南宮婉(ナンゴン･ワン)役：ジン･チェン(金晨) 王蝉(ワン･チャン)役：ワン･ドゥオ(汪鐸) 陳巧倩(チェン・チャオチェン)役：ジャオ･シャオタン(趙小棠) 墨彩環(モー・ツァイファン)役：ジャオ･チン(趙晴) 【あらすじ】 貧しい村に生まれた平凡な少年・韓立は、江湖の七玄門の入門試験に落第し、墨先生に拾われる。墨先生は韓立の仙人になる資質を見抜き、日々修練させる。だが、成長した韓立は墨先生を倒し、仙人修行をするため太南山谷へ。その地で七大門派の1つ、黄楓谷に入門した韓立は、絶え間ない努力と薬草の知識、そして偶然見つけた秘密の小瓶の力で仙人への道を着実に上がっていく。そんな韓立の行く末には魔道六宗との戦いが待っていた。

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