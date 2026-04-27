Oxford Royale Academy、MITと提携しサマースクール受講生にAI教育を提供





FT 1000で156位にランクインした欧州有数の急成長教育企業が、MITのRAISEイニシアチブとのカリキュラム提携を発表しました。この夏、オックスフォードにて10代の若者にAIリテラシーの認定資格を提供します。

オックスフォード、英国, 2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 欧州で最も急成長している教育企業の1つであるOxford Royale Academyは、今年、留学生向けのサマースクールにてAIリテラシー教育を提供するため、Massachusetts Institute of Technology（MIT）との提携を発表しました。



オックスフォードで開催されるOxford Royale Academyのサマープログラムに参加する学生は、MIT RAISE FutureBuilders AIコースを修了することが可能です。



この提携により、Oxford Royale Academyのプログラムに参加する学生は、MITのResponsible AI for Social Empowerment and Education（RAISE）イニシアチブがPharos Educationと提携して開発した体系的なAI教育カリキュラムである「MIT RAISE FutureBuildersコース」を修了します。プログラムを修了した学生には、公式のMIT RAISE認定証が授与されます。

Oxford Royale Academyは毎年夏、175カ国以上から3,000人以上の学生を受け入れ、オックスフォードのカレッジにて大学スタイルのアカデミックプログラムを提供しています。今回の提携により、既存のアカデミックプログラムに初めて正式なAIカリキュラムが導入されます。

この発表は、Oxford Royale AcademyがFinancial Times紙の「FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026」において、欧州大陸全体で156位にランクインしたことに続くものです。

コメント

「未来をリードするのは、テクノロジーを理解し、それを責任を持って活用する方法を知っている人々です。MITのRAISEイニシアチブおよびPharos Educationとの協力により、学生たちは早い段階から人工知能を探求する機会を得られます。それは単なる道具としてではなく、彼らが受け継ぐキャリア、産業、および社会を形成する力としての探求です。」

- Andy Palmer氏（Oxford Royale Academy最高経営責任者）

「MIT RAISE FutureBuildersプログラムには明確な目的があります。それは、次世代をテクノロジーの消費者からAIビルダーへと変えることです。175カ国以上から集まるOxford Royale Academyの学生集団は、私たちがこれまで関わってきた中で最も国際的に多様なグループの一つです。」

- Felipe Arango氏（Pharos Education最高経営責任者）

背景と経緯

大規模言語モデルやその他のAIシステムの急速な商業的展開を受け、人工知能は近年、学校、大学、および政策立案者の議題として急浮上しています。多くの政府がAI教育の国家戦略を導入する一方で、雇用主を対象とした調査では、AIリテラシーが新規就業者にとって最も重視されるスキルの一つであることが一貫して強調されています。

それにもかかわらず、中等教育レベルでの体系的なAI教育は、ほとんどの国で依然として限られています。Oxford Royale AcademyによるMIT RAISEコースの採用は、そのギャップを埋めることを目的としており、13歳から18歳の学生が大学進学前にAIの技術的原理と倫理的側面の両方に触れる機会を提供します。

MIT RAISEは、世界中の若い学習者の間でAIリテラシーと倫理的理解を促進することを使命としています。このイニシアチブが開発したプログラムは、公平性、説明責任、および自動化システムの社会的影響に関する問題に特に注意を払いながら、学生が思慮深く人工知能に関わる能力を身につけることを目的としています。

Oxford Royale Academyは2004年にオックスフォード大学卒業生のWilliam Humphreys氏によって設立されました。設立以来、175カ国以上から5万人以上の学生が同校のプログラムに参加しています。

編集者向けメモ

プログラムの日程と空き状況

サマープログラムは2つのセッションで実施されます：2026年7月5日から7月18日、および7月19日から8月1日の期間です。両セッション合わせて計60名の定員が設けられています。

Oxford Royale Academyについて

Oxford Royale Academyは、英国オックスフォードのカレッジや世界中のキャンパスでアカデミックなサマースクールプログラムを提供する国際教育のリーディングカンパニーです。2004年に設立されたOxford Royale Academyは、これまでに175カ国以上から5万人以上の学生を受け入れてきました。同組織はFinancial Times紙の「FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026」において156位にランクインしました。詳細については、oxfordroyale.comをご覧ください。

MIT RAISEについて

MIT RAISE（Responsible AI for Social Empowerment and Education）は、AIリテラシー教育へのアクセス拡大に専念する、Massachusetts Institute of Technology（MIT）を拠点とするグローバル・イニシアチブです。同組織のFutureBuildersプログラムは、倫理的で責任ある使用に重点を置きながら、若い学習者が人工知能のスキルを身につけるための体系的な経路を提供します。

Pharos Educationについて

Pharos Educationは、主要な学術機関と提携してAI学習プログラムを開発・提供する教育テクノロジー企業です。Pharos EducationはMIT RAISE FutureBuildersカリキュラムのデリバリーパートナーです。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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