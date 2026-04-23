【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)産後ケアが40代の腰痛・疲労・冷えに変化。産後1ヶ月からの継続ケアで体型回復と第二子妊活への移行を実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――東京都墨田区・女性のためのサロンケープラスの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、東京都墨田区のサロン『女性のためのサロンケープラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代のお客様です。第一子の妊活では体外受精を4回経験され、心身ともに大きな負担を感じていらっしゃいました。その後、バザルト(R)マタニティケアを受けながらご出産。産後は腰痛や疲労感、体の回復の遅れ、体型の変化にお悩みで、まずは産後の体をしっかり整えたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、産後1ヶ月からバザルト(R)ボディによる産後ケアをスタート。月2回ペースで継続的に施術を行い、体調が整ったタイミングで自然な流れで第二子の妊活ケアへと移行しました。
継続するうちに産後の回復がスムーズになり、体の軽さを実感。骨盤まわりや全身のバランスが整い、腰痛・疲労感・冷えの軽減が確認されました。産後2ヶ月で体重が出産前の状態まで戻り、その後体を整えた状態で妊活に入られた結果、第二子は体外受精1回で妊娠に至りました。
お客様は「産後の体がこんなに楽になると思っていませんでした」「イライラすることが減って、気持ちに余裕ができました」「子育ても前より明るい気持ちで向き合えるようになりました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性のためのサロンケープラス（東京都墨田区）
URL：https://kplus-beauty-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347311/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347311/images/bodyimage2】
「体に負担をかけずに、妊活から産後まで一貫して寄り添える技術を探していた。」
東京都墨田区の『女性のためのサロンケープラス』オーナー・原氏は、自身が不妊治療を経験した当事者です。
その大変さを実感する中で「体に負担をかけずに妊活をサポートできる方法はないか」と探していた際にバザルト(R)ストーンと出会いました。婦人科医推奨であること、痛みなく心地よく受けられること、体の巡りを整えることで変化を実感できることに魅力を感じ導入を決意。自身の妊娠中にも施術を受け体の不調がやわらいだ経験を持ち、さらに不妊宣告を受けた経験のある原氏自身が体を整えるケアを取り入れる中で自然妊娠・スムーズな出産に至ったことから、この技術の可能性を強く実感しているといいます。
「妊活・マタニティ・産後まで一貫してサポートできるため、お客様のライフステージに長く寄り添えます。継続することで変化を実感される方が多く、リピート率が高く長期的なお客様が増えています。エビデンスに基づいた技術のため、安心して提供できることも大きな強みです」と原氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、原氏はこう語ります。「頑張りすぎている女性ほど、体を整えることの大切さを実感される方が多いと感じています。バザルト(R)は、無理をさせるのではなく、体をゆるめて本来の力を引き出すケアです。妊活や産後ケアで悩んでいる方に、安心して通える選択肢のひとつとして知っていただけたら嬉しいです」
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、東京都墨田区のサロン『女性のためのサロンケープラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代のお客様です。第一子の妊活では体外受精を4回経験され、心身ともに大きな負担を感じていらっしゃいました。その後、バザルト(R)マタニティケアを受けながらご出産。産後は腰痛や疲労感、体の回復の遅れ、体型の変化にお悩みで、まずは産後の体をしっかり整えたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、産後1ヶ月からバザルト(R)ボディによる産後ケアをスタート。月2回ペースで継続的に施術を行い、体調が整ったタイミングで自然な流れで第二子の妊活ケアへと移行しました。
継続するうちに産後の回復がスムーズになり、体の軽さを実感。骨盤まわりや全身のバランスが整い、腰痛・疲労感・冷えの軽減が確認されました。産後2ヶ月で体重が出産前の状態まで戻り、その後体を整えた状態で妊活に入られた結果、第二子は体外受精1回で妊娠に至りました。
お客様は「産後の体がこんなに楽になると思っていませんでした」「イライラすることが減って、気持ちに余裕ができました」「子育ても前より明るい気持ちで向き合えるようになりました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性のためのサロンケープラス（東京都墨田区）
URL：https://kplus-beauty-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347311/images/bodyimage1】
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「体に負担をかけずに、妊活から産後まで一貫して寄り添える技術を探していた。」
東京都墨田区の『女性のためのサロンケープラス』オーナー・原氏は、自身が不妊治療を経験した当事者です。
その大変さを実感する中で「体に負担をかけずに妊活をサポートできる方法はないか」と探していた際にバザルト(R)ストーンと出会いました。婦人科医推奨であること、痛みなく心地よく受けられること、体の巡りを整えることで変化を実感できることに魅力を感じ導入を決意。自身の妊娠中にも施術を受け体の不調がやわらいだ経験を持ち、さらに不妊宣告を受けた経験のある原氏自身が体を整えるケアを取り入れる中で自然妊娠・スムーズな出産に至ったことから、この技術の可能性を強く実感しているといいます。
「妊活・マタニティ・産後まで一貫してサポートできるため、お客様のライフステージに長く寄り添えます。継続することで変化を実感される方が多く、リピート率が高く長期的なお客様が増えています。エビデンスに基づいた技術のため、安心して提供できることも大きな強みです」と原氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、原氏はこう語ります。「頑張りすぎている女性ほど、体を整えることの大切さを実感される方が多いと感じています。バザルト(R)は、無理をさせるのではなく、体をゆるめて本来の力を引き出すケアです。妊活や産後ケアで悩んでいる方に、安心して通える選択肢のひとつとして知っていただけたら嬉しいです」