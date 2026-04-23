【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)産後ケアが40代の腰痛・疲労・冷えに変化。産後1ヶ月からの継続ケアで体型回復と第二子妊活への移行を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】東京都墨田区のバザルト(R)産後ケアが40代の腰痛・疲労・冷えに変化。産後1ヶ月からの継続ケアで体型回復と第二子妊活への移行を実現した最新症例を公開