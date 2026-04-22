株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）は、2026年4月22日（水）にフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」をペリエ稲毛グルマリーナにグランドオープンいたします。

＜オープン記念＞ペリエ稲毛店限定商品

ペリエ稲毛店オープンを記念して、ペリエ稲毛店限定商品をご用意しました。 『伊豆HOLLY'S紅ほっぺのショコラミルクレープタルト』 1ピース \1,180／1ホール（直径21cm） \11,800 カスタードタルトにいちごとクレープをショコラクリームでサンドし重ね、コクのある甘さが特長の伊豆HOLLY'S紅ほっぺを可愛らしく飾ったタルトです。

パティシエが目利きした、こだわり食材「伊豆HOLLY’S 紅ほっぺ」

富士の麓でいちごを栽培する伊豆HOLLY'Sの「紅ほっぺ」。 同農園では、いちごが白から赤へと色づくまでに通常より長い約30日をかけてじっくりと育てられます。 ゆっくりと熟すことで養分がしっかりと蓄えられ、甘みの強い果実に仕上がります。完熟したいちごは、一つひとつ手作業で丁寧に収穫。 口に含むとほどけるようなやわらかな食感とともに、豊かな甘みと旨みが広がります。 この紅ほっぺの濃密な甘みを最大限に引き立てるため、あえて選んだのは芳醇なショコラクリーム。口の中でいちごの酸味とショコラのコクが溶け合う、心満たされる贅沢なマリアージュをお楽しみください。

【オープン記念ノベルティ】

オープン記念として、税込1,000円以上お買い上げの方、先着100名さまに「ラ・メゾン オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。 ※無くなり次第終了。

【La Maison ensoleillé table pâtisserie (ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー)】とは

《ラ・メゾン アンソレイユターブルとは》 ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトや焼き菓子など、手土産やお祝いにぴったりなギフトを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお届けします。

【系列店】ルミネ大宮店、浦和パルコ店、エキュート赤羽店、テルミナ錦糸町店、大井町トラックス店、ルミネ荻窪店、ルミネ北千住店、アトレ恵比寿店、京王百貨店新宿店、ルミネ立川店、ペリエ千葉店、そごう横浜店、キュービックプラザ新横浜店 など

店舗概要

オープン：2026年4月22日（水） アクセス：JR総武線「稲毛」駅直結 店舗名：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー ペリエ稲毛店 店舗住所：〒263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-11 ペリエ稲毛 グルマリーナ1F 電話番号：043-216-3900 営業時間：月～金 10:00～21:00／土日祝 10:00～20:00 WEBサイト：https://www.la-maison.jp/