叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、星空観望企画「えいでん☆星空観望会」２０２６年度のスケジュールを決定しましたので、お知らせいたします。 初回は２０２６年５月２２日（金）に八瀬比叡山口駅イベントスペース「駅テラス」において「えいでん☆星空mini観望会」を開催いたします。本企画では、星空案内人と一緒に天体望遠鏡を使って、月のクレーターや星座など京都の夜空を観望していただけます。

１．参 加 費 無料（但し、交通費、拝観料などは参加者負担） ２．中止の場合 天候等による中止については、叡山電車Ｗｅｂサイトでお知らせいたします。 ３．主 催 叡山電鉄株式会社 ４．協 力 京都産業大学 神山(こうやま)天文台サポートチーム、子ノ星教育社、えいでん☆星空プロジェクト・そら

観望イメージ

〔参考〕 ■星空案内人（星のソムリエ®） 星空案内人資格認定制度運営機構による、天文学に関する日本の民間資格です。 星空案内人の愛称として「星のソムリエ®」という呼称が山形大学により商標登録され、広く使われています。 ■京都産業大学 神山(こうやま)天文台サポートチーム 京都産業大学の神山天文台で実施する天体観望会のサポートや、学内外でのイベントの企画運営をしているボランティア団体です。 ■子ノ星教育社 移動プラネタリウム、移動天体観望会、ワークショップ、天文教材販売などを行っている会社です。 ‎■叡山電鉄株式会社 京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫してい ただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。 ホームページ https://eizandensha.co.jp/ X https://x.com/eizandensha YouTube https://www.youtube.com/user/eizandensha

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