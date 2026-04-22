にぎわう京都に“文具の祭典”がやってくる！「文具女子博 pop-up in 京都2026」開催決定！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は、2026年7月22日（水）～7月26日（日）の5日間、ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 京都2026」を開催いたします。

日々の生活にときめきと彩りを与えてくれるアイテムとして注目を集める“文具”。「文具女子博」は唯一無二の文具との出会いを提供する場として、全国各地で開催しています。3月に開催した「文具女子博in大阪2026」は38,000名ものお客様にご来場いただき、まさに日本最大級の文具の祭典として多くの文具ファンに親しまれています。

7月の京都といえば、1か月間にわたる祇園祭の時期。お祭りがちょうど最高潮を迎える時期に文具女子博が京都にやってきます！会場には2万点以上の文具が集結し、多様な文具の中からとっておきのアイテムを探し出す楽しみをご体感いただけます。にぎやかな京都の街で開催する、アツい“文具のお祭り”をどうぞご堪能ください。

今回の開催テーマは「今日、どれにする？文具コーデ」。毎日のコーディネートを楽しむように、文具を選ぶときめきを感じて欲しいという想いを込めています。会場は各線京都駅直結でアクセス抜群！お仕事や学校帰りにふらっと洋服を試着するような感覚で、気軽にお立ち寄りいただくのにもぴったりです。ぜひこの機会に「文具女子博 pop-up in 京都2026」にご来場ください。

ご入場いただくには、前売入場チケットが必要です。各日ブロックごとの定員入替制のため、定員に達し次第販売を終了いたします。開催前に完売となる可能性がございますので、前売入場チケットはくれぐれもお早めにお買い求めください。

■「文具女子博 pop-up in 京都2026」出店者一覧

株式会社アーティミス/Item OSP/ありさ＆あかめがね/ant's Handmade Market/いろは出版/

ウチハク（村田金箔グループ）/S&Cコーポレーション myBUBU/エッグンワークス/エヌビー社/

KA-KU大阪/からふる屋(挑)/きのこ社/こころとどむ 木野瀬印刷/こどものかお/COMO/SAIEN/

サンスター文具/シーリングワックス専門店FooRow/シール堂/紙季彩々-shikisaisai-/

シヤチハタ株式会社/尚雅堂/スタンプスタンダード/星燈社/ダイゴー株式会社/Cherish365/

デルフォニックス/トコナッツ/パインブック/bande/BGM/フエキ糊/福わけはんこ/

フロンティア株式会社/ベアソムとナギ/Paper&Print/MATOKA/マルモ印刷/

ムシカゴ ～Washiclub lab in Kyoto～/株式会社Lindo/ROKKAKU/WORLD CRAFT

※出店者数：全42社

■「文具女子博 pop-up in 京都2026」の見どころ

※価格は全て税込

※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

１. 開催テーマは「今日、どれにする？文具コーデ」

毎日身にまとうファッションは、自分のテンションを上げてくれるもの。文具女子博に来てくださるお客様には、「日々、洋服のコーディネートを楽しむように、文具を選ぶときめきを感じて欲しい」という想いを込めています。

文具を“その日の気分で選ぶ”楽しさや自分らしい感性と向き合うワクワク感をぜひ「文具女子博 pop-up in 京都2026」でお楽しみください！

２. 地元・京都からの出店メーカーも！

京都のメーカーが「文具女子博 pop-up in 京都2026」に登場！「ムシカゴ ～Washiclub lab in Kyoto～」は京都の和紙製品製造・卸メーカーの和詩倶楽部から生まれたブランドです。

何かを大好き・夢中になっている事を表す「○○の虫」という言葉があります。「ムシカゴ」という名前には、何かに夢中になっている人たちが集まるように、素敵なものが集まる場所という意味が込められています。

３. 文具女子博オリジナルグッズ

文具メーカーとコラボしたオリジナルグッズは、すべて文具女子博限定の特別アイテム。今回の開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」に合わせたラインナップをご用意しました！メインビジュアルを存分に楽しめるデザインやメーカー描き下ろしデザインなど、どれも文具女子博でしか手に入らないレアアイテムです(ハート)

ご来場の記念や、周りの文具好きさんへのお土産にもぴったり！ぜひこの機会にゲットしてくださいね♪

➃ マスキングテープくじ＆ビュッフェ

文具女子博ではいつも人気のコーナー！「今日、どれにする？文具コーデ」をモチーフにした文具女子博オリジナルマスキングテープ全4種類のうち、どれか１つがゲットできる「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」。箔ありデザイン(1柄)を引いた方は、豪華マスキングテープビュッフェにもご参加いただけます♪

メインビジュアル柄のほか、WORLD CRAFT描き下ろしデザイン3種も必見！デザインコンプリートを目指してみては？

1回300円(ブース内会計)

デザイン協賛：WORLD CRAFT

➄ ペタッとマーカーコレクション

文具好き必見！人気文具メーカー10社の“個性派デザイン”が勢ぞろい。スケジュール帳の目印やノートのインデックス、栞としても使える便利なマグネットクリップが登場！おなじみのメーカーの世界観をそのまま楽しめる、文具女子博だけのデザインです♪

メーカー柄10種と文具女子博メインビジュアル柄2種の中から、ランダムでそれぞれ1柄ずつが入った2個セット。何が当たるかは開けてからのお楽しみ！

1個500円(ブース内会計)

➅ 来場記念スタンプ＆パスポート風ノート

会場内全5か所に来場記念スタンプをご用意！出店者とのコラボデザインもあります。ぜひ会場内を回って楽しんでくださいね(ハート) 来場記念スタンプを捺すのにぴったりの「パスポート風ノート」の販売もいたします！

パスポート風ノート:1冊400円(ブース内会計)

※ペタッとマーカーコレクションブースにて販売

※スタンプは参加無料

７. お買い上げ特典

15,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、文具女子博オリジナルミラーをプレゼント！さらに、35,000円(税込)以上お買い上げの方には、文具女子博オリジナルクリアファイルセットもプレゼントいたします！

※お一人様各1点まで

※各ブロック予定数がなくなり次第配布終了

※マスキングテープくじ&ビュッフェ、ペタッとマーカーコレクション、パスポート風ノートは対象外

■「文具女子博 pop-up in 京都2026」開催概要

【開催日時】 2026年7月22日(水)～ 7月26日(日)

【第1ブロック】10:00～11:50（最終入場11:20）

【第2ブロック】12:30～14:20（最終入場13:50）

【第3ブロック】14:40～16:30（最終入場16:00）

【第4ブロック】16:50～18:40（最終入場18:10）

※各日ブロック制・定員入替制

※最終日のみ第3ブロックまで

【入 場 料】 7月22日(水)・23日(木)・24日(金)…890円(税込)

7月25日(土)・26日(日)…990円(税込)

※システム利用料・発券手数料別

※日時指定制・再入場不可

入場チケットはイープラスにて2026年4月25日(土)10:00より販売開始

販売ページ：ht(https://eplus.jp/bungujoshi/)tps://eplus.jp/bungujoshi/(https://eplus.jp/bungujoshi/)

※ご入場には前売入場チケットが必要です。前売入場チケットはイープラスにて、

各ブロック開始時間の30分前までお買い求めいただけます。

必ず事前にお買い求めの上、ご来場ください。

※各日ブロックごとの定員入替制です。定員に達し次第販売を終了いたしますので、

くれぐれも前売入場チケットはお早めにお買い求めください

【会 場】 ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場

〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

■「文具女子博」とは

文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。累計の来場者数は80万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年末の「文具女子博2025」は、開催5日間で約58,000人がご来場。日本全国のみならず海外からも、文具が大好きなお客様が押し寄せます。

老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。お客様は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://x.com/bungujoshi/ （X）

https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram）

※ 株式会社エムディーエス（代表取締役社長：豊田 栄一）が共催として参画します。

＜協賛・出店のお問い合わせ等・法人の皆様はこちら＞

https://bungujoshi.com/business/

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

文具女子博実行委員会事務局

TEL：03-4335-0874（平日10:00～12:00、14:00～17:00）

E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp