町田市役所、Fileforceでファイルサーバーの運用コストを大幅削減

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、町田市役所（所在地：東京都町田市 市長：稲垣 康治）の導入事例を公開したことをお知らせします。町田市役所では、総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準拠したβダッシュモデルへの移行に伴い、3層分離ネットワークのうちインターネット接続系のデータ保存領域を安全かつ効率的に運用するため、「Fileforce」を選定。ISMAP登録のAWS日本リージョン上で提供される信頼性に加え、ユーザー数無制限プランやアクセス権限の高い再現性、自治体の運用実態に即した提案内容が評価されました。

導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/machidashi/

■導入の背景

従来はWindowsファイルサーバーで部門ごとにきめ細かなアクセス制限を行っていた一方、容量拡張に手間とコストがかかり、逼迫時には不要ファイル整理や棚卸しが職員負担になっていたこと、またファイル単位の権限設定が複雑で管理者負担が大きいことが課題でした。加えて、所管部署ごとに運用が異なり、突発対応等で利用者数が変動しやすい自治体環境では、ユーザー数に応じて費用が変動する契約体系だと予算管理が難しいという問題もありました。

■選定の決め手

■導入効果

- ISMAP登録のAWS日本リージョン上で提供され、行政として求められる基準を満たした高いセキュリティ信頼性- 従来運用に近いアクセス権限設定の再現性（Windowsファイルサーバー権限を再現するテンプレート等）- ユーザー数無制限かつ容量に応じた料金で、利用者数変動があっても予算の見通しが立てやすい点- 自治体の制約条件を踏まえた現実的なコスト提案と柔軟な支援- 容量拡張が容易になり、事前調整や棚卸しなどの運用負担を大幅に軽減- 権限設定の再現性により、移行時の混乱を最小化- 利用者数変動による追加費用が発生しにくく、予算管理が安定- 「Fileforce Drive」のキャッシュ方式により、同期型で懸念されがちな端末負荷を抑えつつ、オンプレ同等の操作感を維持- 「サブ管理者機能」で従来の運用を踏襲しながら、全体管理の工数削減とセキュリティ統制の両立を実現

当社は引き続き、町田市役所様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp