5月20日 START！食べ放題・飲み放題の『うめだ阪急ビアガーデン』が今年も開催！阪急うめだ本店13階 緑あふれる屋上広場にて。

株式会社ポトマック

阪急うめだ本店13階 屋上広場にて今年も開催される『うめだ阪急ビアガーデン2026』が、2026年5月20日よりスタートいたします。予約受付は本日4月22日より開始！

『うめだ阪急ビアガーデン2026』開催概要

■開催期間：2026年5月20日（水）～2026年10月12日（月・祝）

■営業時間：17:00～22:00 （最終受付20:30）

■価格：お席120分・飲み放題90分／おひとり様 5,000円（小学生 1,800円 未就学児 無料）～

■場所：阪急うめだ本店13階 屋上広場

■住所：大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店13F

■WEB予約：うめだ阪急ビアガーデン2026公式サイト(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/beergarden/)

2026年のうめだ阪急ビアガーデンは、味覚で巡る「旅する屋上ビアガーデン」をテーマに、アジア、アメリカ、ヨーロッパへと、期間限定でテーマが変わる“3つの旅”。香り、スパイス、陽気な音楽。

屋上という開放的な空間で、お料理約30種食べ放題。ドリンク全120種飲み放題。ノンアルも充実で、飲めなくても楽しめる！都会の空の下で旅先を感じるひとときをお楽しみください。

おしゃれでおいしい！約30種類のデリやフリット、ピザが食べ放題

デリ＆サラダ

・蒸し鶏のザーサイの香味葱生姜ソースがけ

・グリル野菜とトマトのジェノバ風マリネ

・発酵レモンの水キムチ風ベジマリネ

・トリュフポップコーン

・桃のアールグレイマリネとクリームチーズ

・キャロット・ラぺ

・アボカドとシチリア産レモンのクリームパスタサラダ

・レモンペッパー枝豆

etc

ホットデリ＆フリット

・フライドポテト

・グリルドコーン ハーブソルトマリネ

・サツマイモのスノーフライドポテト

・ムール貝のガーリックバター蒸し

etc

ノンアルコール、低アルコールも充実！全120種類が飲み放題！

ビールはもちろん、各種カクテル、ハイボール、ワイン、日本酒などなど全120種類が飲み放題！

さらに、ビアガーデンの楽しみ方にも多様性を！ということでノンアルコール／低アルコールのラインナップも充実して誰もが楽しめる”スマートドリンキング”なビアガーデンです。

好みで選べるセレクトメニューで楽しみ方は幅広く！

おひとり様に1枚お渡しするチケットでお好きな1品と交換。

チケットは当日追加購入（1枚500円）もOKですので、ローストチキンレッグ2本も3本も食べちゃうという夢のような豪遊も可能ですよ！

期間限定の味覚で巡る「３つの旅」ブースが登場！

- 豪快にまるごと！一本チキンレッグ- ポップコーンシュリンプ ハーブ香るカレータルタル- 好きなお味を選べる ソフトアイス

『旅する屋上ビアガーデン』の醍醐味である旅ブース！期間ごとに各国のテーマに合わせたお料理やドリンクのご用意はもちろん、音楽や期間限定のイベントも楽しめるのが魅力！

ワールドワイドな旅ブースを満喫して世界旅行気分を味わってみて。

ビアガーデン料金の詳細

◆スタンダードプラン おひとり様 5,000円（税込）

セレクトメニュー3種から1品選んで交換できるチケットが1枚ついた大人気のプラン

お席120分／飲み放題90分

◆プレミアムプラン おひとり様 6,000円（税込）

メインがBBQプレートになった大満足でお得なプラン

お席120分／飲み放題90分

◆アーリータイム＆レイトタイムプラン おひとり様 4,500円（税込）

17時の受付または20時30分の受付でサクッとお得に楽しめるプラン

（ご利用内容はスタンダードプランと同様です）

お席90分／飲み放題90分

◆アニバーサリープラン おひとり様 5,500円（税込）

特製デザート付きでお誕生日やお祝いなどの記念日に最適なプラン

※4名以上で承ります。2日前までにご予約ください。

お席120分／飲み放題90分

■WEB予約・詳細

うめだ阪急ビアガーデン公式サイト

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/beergarden/

■お電話でのお問い合わせ・ご予約

050-3184-4563 ＜＜AIが会話で応対いたします＞＞

自然な会話で、質問に答える形式でお申し付けください。

※AIでのご予約では「プレミアムプラン」「アニバーサリープラン」はご予約いただけません。

ご希望の場合はWEB予約をおすすめします。

※「アーリー＆レイトタイムプラン」は通常プランでご予約いただければ、ご来店時にキャンペーン料金を適用いたします。

※受付時間：正午～22時