第2回［関西］スマート工場EXPOに出展 製造現場のDXを支えるIT基盤・セキュリティソリューションを紹介
加賀FEI株式会社(代表取締役 社長執行役員：塚本 剛、本社：神奈川県横浜市)は、2026年5月13日(水)から15日(金)までインテックス大阪で開催される、[関西]ファクトリーイノベーションWeek内の「スマート工場EXPO」に出展いたします。
製造業におけるDXの進展やスマート工場化を背景に高まる課題に対し、IT基盤やセキュリティを支援する商材・サービスを幅広くご紹介します。
加賀FEI、第2回［関西］スマート工場EXPOに出展
【展示会概要】
第2回 [関西] スマート工場EXPO (ファクトリーイノベーションWeek内)
会期 ： 2026年5月13日(水)～15日(金) 10：00～17：00
会場 ： インテックス大阪 6号館
主催 ： RX Japan 合同会社
ブース番号： K47-22
ご来場の際は、下記サイトよりご登録をお願いします。
≪来場登録ページ≫
https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1655649971803270-YSC
【主な展示内容】
1. ミリ波無線製品＋Wi-Fiアクセスポイント
低遅延なミリ波無線とWi-Fiを組み合わせ、工事現場など通信インフラが未整備な環境にも、配線工事不要で高速・安定したネットワークを構築。特に、現場と離れた事務所間におけるリアルタイム映像伝送を得意とし、遠隔からの状況確認や業務効率化を支援します。
2. AIによる現場可視化システム
少量の正解データで学習可能な異常検知モデルを活用し、定点カメラ画像から現場の変化を可視化します。正常状態からの変化をヒートマップで表示するとともに、異常検知時にはリアルタイムで通知を行い、現場監視業務の効率化と迅速な対応を実現します。
3. スマート工場向けサイバーセキュリティ対策サービス
Capgeminiの熟練ホワイトハッカーによる攻撃者視点の検証を通じて、セキュリティ上の課題や潜在的なリスクを可視化します。各種セキュリティ規格に基づくアセスメントサービスは、世界中の企業で豊富な導入実績を有しており、スマート工場のセキュリティ強化を支援します。
4. AI自動ペネトレーションテストデバイス「MUSHIKAGO」
専用デバイスをネットワークに接続するだけで、工場資産を自動的に可視化します。さらに、AIが脆弱性診断から侵入テストまでを一気通貫で実行し、セキュリティリスクを効率的に特定。工場の安全な運用を支援します。
【展示品紹介】
https://www.kagafei.com/jp/news/20260513.html
【加賀FEI株式会社サイト】
https://www.kagafei.com/jp/
【商標について】
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。