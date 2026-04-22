加賀FEI株式会社(代表取締役 社長執行役員：塚本 剛、本社：神奈川県横浜市)は、2026年5月13日(水)から15日(金)までインテックス大阪で開催される、[関西]ファクトリーイノベーションWeek内の「スマート工場EXPO」に出展いたします。

製造業におけるDXの進展やスマート工場化を背景に高まる課題に対し、IT基盤やセキュリティを支援する商材・サービスを幅広くご紹介します。





加賀FEI、第2回［関西］スマート工場EXPOに出展

【展示会概要】

第2回 [関西] スマート工場EXPO (ファクトリーイノベーションWeek内)

会期 ： 2026年5月13日(水)～15日(金) 10：00～17：00

会場 ： インテックス大阪 6号館

主催 ： RX Japan 合同会社

ブース番号： K47-22

ご来場の際は、下記サイトよりご登録をお願いします。





≪来場登録ページ≫

https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1655649971803270-YSC









【主な展示内容】

1. ミリ波無線製品＋Wi-Fiアクセスポイント

低遅延なミリ波無線とWi-Fiを組み合わせ、工事現場など通信インフラが未整備な環境にも、配線工事不要で高速・安定したネットワークを構築。特に、現場と離れた事務所間におけるリアルタイム映像伝送を得意とし、遠隔からの状況確認や業務効率化を支援します。





2. AIによる現場可視化システム

少量の正解データで学習可能な異常検知モデルを活用し、定点カメラ画像から現場の変化を可視化します。正常状態からの変化をヒートマップで表示するとともに、異常検知時にはリアルタイムで通知を行い、現場監視業務の効率化と迅速な対応を実現します。





3. スマート工場向けサイバーセキュリティ対策サービス

Capgeminiの熟練ホワイトハッカーによる攻撃者視点の検証を通じて、セキュリティ上の課題や潜在的なリスクを可視化します。各種セキュリティ規格に基づくアセスメントサービスは、世界中の企業で豊富な導入実績を有しており、スマート工場のセキュリティ強化を支援します。





4. AI自動ペネトレーションテストデバイス「MUSHIKAGO」

専用デバイスをネットワークに接続するだけで、工場資産を自動的に可視化します。さらに、AIが脆弱性診断から侵入テストまでを一気通貫で実行し、セキュリティリスクを効率的に特定。工場の安全な運用を支援します。









【展示品紹介】

https://www.kagafei.com/jp/news/20260513.html









【加賀FEI株式会社サイト】

https://www.kagafei.com/jp/









【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。









プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。