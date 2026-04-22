株式会社豆蔵(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中原 徹也、以下「豆蔵」)は、企業におけるデータ利活用の課題を解決し、属人化した業務の標準化・自動化を実現する「生成AI×データサイエンス・エンジニアリングによる業務基盤構築・伴走支援サービス」の提供を開始しました。

本サービスは、ツール導入にとどまらず、現場が自らデータを活用し続けられる「自走型DX」の実現を目的としています。AWSのサービスであるAmazon Quickを活用し、データ可視化・分析基盤の構築から、業務への実装、人材育成までを一貫して支援します。









■背景

近年、多くの企業でデータ活用の重要性が高まる一方、データの分断・品質のばらつき、属人化した業務プロセス、人材不足といった課題により、十分に活用しきれていないケースが多く見られます。その結果、ツールを導入しても意思決定は依然として経験や勘に依存し、データ活用が定着しないという状況が生じています。

こうした課題に対し、本サービスでは生成AIとデータサイエンスを活用し、自然言語によるデータ分析や業務判断を再現するAIエージェントの構築を通じて、誰もがデータを活用できる環境を実現します。









■サービス特長

1. データ活用の民主化(生成AI×可視化基盤)

Amazon Quickを活用し、データの可視化と生成AIによる自然言語インターフェースを統合します。専門知識がなくても、必要なデータを直感的に取得・分析できる環境を構築します。





2. AIエージェントによる業務の標準化・自動化

ベテラン社員の業務ノウハウや判断ロジックをAIエージェントとして実装し、業務プロセスを標準化します。属人化を排除し、ミス軽減や工数軽減を実現するとともに、継続的な業務改善を可能にします。





3. 伴走型支援による内製化の実現

基盤構築に加え、現場が自ら活用・改善できる状態をゴールとした伴走型支援を提供します。教育・スキルトランスファーまで一体で支援し、データ活用の定着と高度化を推進します。









■導入ステップ

導入は以下の3つのステップで行います。





ステップ1：クイック・ウィン(即時価値の創出)

Amazon Quickを活用し、既存のExcelファイルデータを統合したダッシュボードを短期間で構築します。すぐに「可視化」と「価値実感」を実現します。





ステップ2：データ基盤構築と自動化

データ収集・加工・集計のプロセスを自動化し、生成AIを活用した処理ロジックを組み込んだデータパイプラインを構築します。継続的に活用可能な基盤を整備します。





ステップ3：内製化と組織変革(エンジニア依存から現場活用へ)

Amazon Quickの活用スキルやデータ利活用の能力を現場に展開し、現場主導で継続的な改善が可能な体制を構築し、自走可能な組織への転換を支援します。









■豆蔵の強み

豆蔵は、データサイエンスとエンジニアリングの両輪に加え、人材育成までを一体で支援することで、企業のデータ活用を「一過性の取り組み」から「自走する仕組み」へと変革します。





・人材面：自走を促すスキルトランスファー

デザイン思考やアジャイルを取り入れた実践型支援により、データサイエンスの視点を備えた課題解決型人材を育成します。利用者からエンジニアまで階層に応じたリスキリングを行い、組織全体のデータ活用力を底上げします。





・データ面：サイロ化したデータの資産化

データサイエンスとエンジニアリングを融合し、分散したデータの統合・整理を実施します。データレイク/データウェアハウスの構築に加え、ビジネス要求の上流から設計することで、価値を生み続けるデータ基盤を実現します。





・文化面：実感を伴う伴走支援

PoCなどのスモールスタートで成果を創出し、現場に成功体験を浸透させます。レガシーシステムの制約を乗り越えながら、データ活用が定着する組織文化の醸成を支援します。









■今後の展開

豆蔵は今後も、生成AIとデータサイエンス・エンジニアリングを軸としたデータ活用支援を通じて、企業のDX推進に貢献してまいります。属人化から脱却し、データとAIを活用した持続可能な業務改革の実現を支援していきます。









■豆蔵×AWS内製化支援について

豆蔵は、本サービスに加え、AWSの特徴を最大限に活かし、科学的アプローチと体系化された業務改革フレームワークにより、内製化をご支援しております。

豆蔵とAWSの内製化支援についての詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。





豆蔵とAWSの内製化支援について： https://aws.mamezou.com/ai-service/aws-quick/









【株式会社豆蔵 概要】

所在地： 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階

設立 ： 2020年11月11日 (2025年10月1日にグループ4社が統合)

代表者： 代表取締役社長 中原 徹也

資本金： 130,714,250円

URL ： https://mamezo.tech









【サービスに関するお問い合わせ】

株式会社豆蔵 営業本部 AIコンサルティング営業部

TEL： 03-5339-2114

URL： https://www.mzbot.jp/contact





※Amazon Web Services、AWS、Amazon Quickは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。