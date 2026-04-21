【学生がつくり、学生が語る】京都芸術大学の学生生活とは？　AIとの距離感や恋愛観もにじむ、在校生1,000人の本音が詰まった大学案内『mymymy』配布開始

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

大学選びにおいて“入学後の実態”への関心が高まる中、京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤卓）は、在校生が企画・編集・制作を手がける最新の大学案内『mymymy（マイマイマイ）』を、2026年4月より郵送とオープンキャンパス内にて配布開始しました。

本誌では、通学課程の学生全体（学生数：4842名・2025年度）のうち、1000人を対象にアンケート調査を実施。「大学が楽しい」95%、「入学して良かった」96%、「やりたいことが見つかった」59%など、芸術大学で学ぶ学生のリアルな実態が、1000の質問と回答から浮かび上がってきます。

また毎年テーマを決めて制作される「mymymy」の今年のテーマは「妖怪」。アンケートデータそのものが妖怪の姿をしたグラフィックで可視化されるなど、データとアートを融合させたZ世代らしいクリエイティブ表現が全編を貫いています。

『mymymy（マイマイマイ）』は、高校生を中心に入学志願者の方に限り、資料請求をしていただいた際に郵送にて送付可能です。

※資料請求URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/other/request/lp/

■ 学生がつくるからこそ、「本音のリアル」が見える

「mymymy」は、学生たち自身が企画・制作を担う学生が主体の大学案内です。

在学中から関わり、卒業後も継続して参加するメンバーもいるなど、学生たちが大学の情報発信そのものをデザインする形をとった本案内は、大学広報の新しいかたちとして、「当事者の声」を届けることを体現するプロジェクトとなっています。



1000人への1000のアンケートだけではなく、「なぜ高い学費を出してくれたの」という保護者へのインタビュー企画、一人暮らしの部屋の公開写真、鬼の格好に扮した学長への素朴な質問・リクエストのページなど、デザインから記事作成、写真撮影など、学生たちが日々の大学の学びで培っているクリエイティビティを全面に活かした全336ページに及ぶ冊子です。



大学が整える情報ではなく、在校生自身が内側から見た日常や大学の様子を伝えることで、受験生や保護者にとって、入学後の具体的なイメージを持つための新たな判断材料となることを目指しています。

一般的な広報制作物とは異なり、当事者の視点とデータの両面から大学の実像を伝える点に特徴があります。



■ アンケートから見える京都芸術大学での学生生活の実態と注目データ

mymymyに掲載されている1000人アンケートの中から、芸術大学で過ごす学生たちのリアルなキャンパスライフの様子が伝わるデータを一部紹介します。

学生生活が楽しいと感じながらも不安を抱え、それでも表現することに希望を見出す-相反する感情が同時に存在していることが、今回の調査から明らかになりました。



将来への不安は必ずしも否定的なものではなく、むしろ表現や創作に向かう動機として機能している様子がうかがえます。

入学後のリアルな学生像として、期待と不安の両方を抱えながら学びに向き合っている姿が示されています。

■日常の学生生活で表れる価値観

また、デジタル技術を取り入れながらも、対人関係では直接的なコミュニケーションを重視するなど、現代の学生ならではの価値観も浮かび上がってきました。

■ 京都芸術大学案内「mymymy」の特徴とみどころ

効率的に情報を流し読みできるいま、本誌はページをめくるたびに現れる「予期せぬ出会い」を大切にしています。学生たちの制作プロセスが詰まった誌面を一枚ずつめくる。その身体的な動作を介して、単なる情報が、発見や気づきへと変わっていくと考えています。



だからこそ、大学情報を届けるというだけではなく、読み物として手元に残り、何度でも開きたくなる1冊となることを目指して、制作しています。

- 在校生が企画・編集・制作を一貫して担当- 在校生1,000人へのアンケートデータをビジュアル化した「1000 Q&A」- 妖怪・神・精霊などをモチーフにしたフェイスペイントによるポートレート- my omamori：学生それぞれの「信じるもの」を紹介- 恋愛・不安・違和感など、等身大の声を収めた企画

数字やデータだけでは見えない「芸大生の日常」を、ビジュアルと言葉の両面から体験できる一冊となっています。



■ 制作に携わった在校生メンバーより

今回のmymymyについて、制作に関わった在校生の編集スタッフからは、「学生のリアルな声を大事にしながら、思わずクスッとなるところや遊び心が詰まった冊子となった」という声があがりました。

妖怪というテーマも、学生同士の話し合いの中で出たアイデアが自然と広がっていったものです。

制作の過程では、多くの人を巻き込みながら、現場で試行錯誤を重ねて完成にこぎつけ、「現場で動きながら、みんなで形にしていく大変さを実感した」というコメントもありました。

在校生ならではの視点とチームでの制作経験が、そのまま誌面の内容や表現に活かされています。

（赤嶺瑠栞、税所杏奈、古土居百花、太田聖玲奈・敬称略／在校生編集メンバー）

■ 発行概要

誌名：mymymy（マイマイマイ）

発行部数：初版20,000部（最大56,000部予定）

配布開始：2026年4月

配布方法：

高校生を中心に入学志願者の方に限り、資料請求をしていただいた際に郵送にて配布

⬛︎ 京都芸術大学について



京都芸術大学は、通学課程と通信課程を併せ持ち、約23,000名が在籍する国内最大規模の総合芸術大学です。2027年に創設50周年を迎えます。

通学課程（芸術学部10学科24コース）では、"社会と芸術"の関わりを重視し、企業や自治体と連携した「社会実装プロジェクト」を年間100件以上展開。アート・デザインの力で現実社会の課題解決に取り組む実践的な教育を行っています。

通信教育課程（5学科19コース）は1998年に開設された、日本初の4年制芸術大学通信教育課程です。全国・海外から多様な学生が学び、在籍者数において国内最大級の通信制芸術大学となっています。年齢や経験を問わず芸術を学べる環境を提供しています。



所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/









