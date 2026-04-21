ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ 2026年5月29日(金)　グランドオープン

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

ブルーボトルコーヒージャパン合同会社（本社：東京都江東区）は2026年5月29日(金)、湘南エリアで初の店舗となる「ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ」を「フィル・パーク鎌倉」にオープンいたします。ブルーボトルコーヒーはこれまで、コミュニティを大切にしながら地域に根差したカフェ作りを目指してまいりました。神奈川県には2020年に「NEWoMan YOKOHAMA カフェスタンド」、「みなとみらいカフェ」をオープンし、多くのゲストのみなさまに豊かなコーヒー体験をお届けしています。今回、鎌倉のローカリティと真摯に向き合い、地域に根差した場づくりを大切にする「フィル・パーク鎌倉」の姿勢と私たちのフィロソフィーが共鳴し、神奈川県3店舗目として、6年ぶりに出店することとなりました。

鎌倉カフェは、鎌倉駅と鶴岡八幡宮の中ほど、賑わう小町通りと段葛が続く若宮大路を結ぶ小径に位置します。美しい海と山に囲まれ、歴史や文化が息づく鎌倉のローカリティを感じられる、この地ならではのコーヒー体験をお届けいたします。

空間デザインは「古都鎌倉の風景」をデザインコンセプトに、今回初めてブルーボトルコーヒー カフェのデザインを手掛けたninkipen!（ニンキペン）の今津康夫氏が担当いたしました。カフェに足を踏み入れると印象的に目に映るステンレスの天井は、鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムのピロティー天井にきらめく蓮池水面の光と影にインスピレーションを受けており、鎌倉カフェの空間を繊細に映し出します。店内の照明や一部の壁には、コーヒーで染色した和紙を使用し、ソファのファブリックには鎌倉の初夏を想起させる紫陽花色を採用。鎌倉、そしてブルーボトルコーヒーならではの素材を用いることで、この地ならではの空間を創り出しました。

鎌倉カフェでは、バリスタがご注文をいただいてから丁寧に淹れるコーヒーや、抹茶ラテなどのノンコーヒードリンクなど、幅広いゲストのみなさまにお楽しみいただける多彩なドリンクメニューをご用意しています。紫陽花が咲き始める初夏にぴったりの新メニューとして「ワッフルパフェ マンゴー」を全国のカフェに先駆けて発売いたします。

そして、ここでしか手に入らない限定アイテムとして、「Ball&Chain（ボールアンドチェーン）」とコラボレートして製作した特別なバッグも数量限定で発売いたします。

街の賑わいから少し離れ、小径を進んだ先に、この場所でしか出会えない特別なコーヒー体験が待っています。鎌倉のローカリティを感じながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

CAFE DESIGN カフェ デザイン

鎌倉カフェの空間デザインは、ninkipen!の今津康夫氏が担当いたしました。今津氏がブルーボトルコーヒーのカフェデザインを手掛けるのは今回が初めてとなります。「古都鎌倉の風景」をデザインコンセプトに、歴史ある寺社仏閣が数多く点在し、海と山の2つの魅力を持つ鎌倉にふさわしいコーヒーのための空間をご用意いたしました。デザインの象徴となるのは、コーヒーを淹れるバリスタや、思い思いの時間を過ごすゲストを映し出す天井のステンレス。鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム（旧神奈川県立美術館鎌倉館）のピロティー天井にきらめく蓮池水面の光と影から着想し、日本建築の伝統的な様式である格天井のように均一に吊り込みました。照明や壁の一部にはコーヒーで染めた和紙を使用し、ソファには初夏の鎌倉を代表する紫陽花カラーのファブリックを採用しました。落ち着いた印象のウォールナット素材を随所に取り入れ、リラックスした空気感の中で古都鎌倉の趣を感じながら、ゆったりとコーヒーをお楽しみいただける空間に仕上げました。心地良い風を感じながらお過ごしいただけるテラス席は16席をご用意。リードフックも設置しており、愛犬と共に鎌倉の穏やかな時間の中でコーヒータイムをお楽しみいただけます。お気に入りのコーヒーと共に、この場所ならではのひとときをお過ごしください。

ninkipen! 今津康夫氏 コメント

歴史ある寺社仏閣が数多く点在し、海と山の2つの魅力が備わる古都鎌倉の風景に思いを馳せながら描きました。特徴的なステンレスの天井は、日本建築の伝統的な様式である格天井と坂倉準三が1951年に設計した鎌倉文華館鶴岡ミュージアム（旧神奈川県立美術館鎌倉館）のピロティー天井にきらめく蓮池水面の光と影にインスピレーションを受けており、時の流れや人の振る舞いによって表情が静かに変化します。カスタム照明とベンチシートの壁に用いた和紙は、コーヒーで染色したりコーヒーグラウンズを漉き込んだりと、鎌倉カフェならではの素材に昇華させました。明るく開放的なブルーボトルコーヒーのお店が多い中、少し奥まった鎌倉カフェの店内ですが、落ち着いたウォールナットの素材感と程よいあかりと暗がりの中、リラックスした特別な時間を過ごすことができると思います。鎌倉駅と鶴岡八幡宮のちょうど真ん中あたり、小町通りと若宮大路を結ぶ小径にぜひ足を踏み入れてみて下さい。

今津 康夫 Yasuo Imazu プロフィール

1976年 山口生まれ大阪育ち

2001年 大阪大学大学院修了

2005年 ninkipen!一級建築士事務所

KAMAKURA CAFE MENU 鎌倉カフェ メニュー

鎌倉カフェでは、ご注文をいただいてからバリスタが丁寧に淹れるスペシャルティコーヒーをはじめとするドリンクをフルメニューでご用意しています。中でも、シーズナルブレンド「ゴールデンアワーブレンド」は、ナチュラルプロセスのコーヒーを使用し、ホットでもコールドでもその個性が引き立つよう仕立てた、この時期限定の特別な一杯です。シグネチャードリンクのひとつ「NOLA（ノラ）」シリーズからは、初夏に寄り添うシーズナルドリンクも登場し、紫陽花が少しずつ咲き始める季節を彩ります。フードメニューには、新たに「ワッフルパフェ マンゴー」が先行発売となり、日差しが心地良くなってきた季節のコーヒータイムに、涼やかなひとときをお届けします。鎌倉での1日の始まりに、また街散策や海辺のお散歩の合間に、鎌倉カフェでゆったりとした時間をお過ごしください。

ゴールデンアワーブレンド 750円～

厳選したエチオピアとルワンダのナチュラルプロセスコーヒーをブレンドした「ゴールデンアワーブレンド」。ホットでもアイスでもその魅力が引き立つよう仕立てました。ホットでは、プラムやグリューワインを思わせる豊かな風味に、メープルのような奥行きのある甘みが広がります。アイスでは、ゴールデンレーズンやピーチ、トフィーを思わせる軽やかで華やかな香りをお楽しみいただけます。この季節だけの特別な味わいを、どうぞゆっくりとご堪能ください。

※コーヒー豆（200g）は3,260円で販売いたします。

写真左：ノラ コールドフォーム、右：ノラ フロート

ノラ コールドフォーム 800円

まろやかな味わいのNOLAに、ふんわりときめ細かく泡立てたフォームをトッピング。シルキーなフォームには、バニラチコリシロップのやさしい甘さに、ほんのりときかせたあら塩がアクセントとなり、味わいに奥行きを添えます。とろけるようなフォームと、すっきりとした甘さのミルクコーヒーが重なり合う、軽やかで遊び心のある一杯です。

ノラ フロート 800円

夏のひとときを涼やかに彩る「ノラ フロート」は、NOLAに東京・自由が丘にアトリエを構えるクラフトアイスクリームブランド「HiO ICE CREAM」の美瑛シングルオリジンミルク アイスクリームを浮かべた夏季限定のドリンクです。まろやかな味わいのNOLAと、口どけなめらかでさっぱりとしたミルクアイスクリームがゆっくりと溶け合う、デザート感覚でお楽しみいただける一杯です。

「NOLA」は、New Orleans, Louisiana（ニューオーリンズ、ルイジアナ）の略称です。南北戦争時のコーヒー不足をきっかけに生まれたチコリコーヒーの文化に着想を得て、ブルーボトルコーヒーが独自にアレンジして誕生しました。ゆっくりと時間をかけて抽出した水出しのチコリ入りブレンドコーヒーに、ミルクとケーンシュガーを合わせました。ほんのり甘く、クリーミーで暑い季節にもデザート感覚で楽しめる一杯で、ブルーボトルコーヒーを象徴するドリンクのひとつとして多くのゲストのみなさまに親しまれています。この夏は定番の「アイス ノラ」に加えて季節限定で「ノラ コールドフォーム」と「ノラ フロート」が登場いたします。

KAMAKURA CAFE MENU 鎌倉カフェ メニュー

【鎌倉カフェ先行・新発売】

ワッフルパフェ マンゴー 770円

少しずつ太陽の日差しが眩しくなる季節にぴったりのワッフルパフェが、全国のカフェに先駆けて鎌倉カフェに登場いたします。ご注文をいただいてから焼き上げたリエージュ ワッフルに、北海道・美瑛産牛乳の甘みとすっきりとした味わいが特徴である「HiO ICE CREAM」の美瑛シングルオリジンミルクアイスをトッピング。仕上げにマンゴーピューレを使用した濃厚なソースをたっぷりと添えました。あたたかいワッフルと冷たいアイス、そしてとろりとしたマンゴーの果実味が重なり、温度が変化するにつれて味わいの変化もお楽しみいいただける一品です。ぜひ鎌倉カフェで初夏の訪れを感じながらお楽しみください。

リエージュワッフル 抹茶 660円

ブランド創業以来、アイコンメニューとして多くの方に親しまれてきた「リエージュ ワッフル」の抹茶フレーバー。北海道産小麦とバターをベースにした生地に、厳選した抹茶を練り込みました。使用する抹茶は、カフェでご好評いただいている抹茶ラテにも使用している京都の老舗茶問屋「利招園茶舗（りしょうえんちゃほ）」のラインアップから、ワッフルとの相性を考えて選んだもの。ほど良い苦味と抹茶ならではのコクが調和した、バランスの良い味わいが特徴です。バニラペーストのやわらかな香りとシーソルトのほのかな塩味が抹茶の風味を引き立て、上品で奥行きのある甘さに仕上げました。ご注文をいただいてから一枚ずつ丁寧に焼き上げるため、外はさくっと香ばしく、中はしっとりとした出来立てならではのおいしさをお楽しみいただけます。現在、鎌倉カフェと原宿カフェのみでお楽しみいただけるメニューとなっています。鎌倉の街を散策しながらの食べ歩きや、海辺のお散歩のお供にもぴったりです。

ご提供カフェ：鎌倉、原宿カフェ

写真左：さばポテト サンドイッチ、右：ピスタチオハム&チーズサンドイッチ

さばポテト サンドイッチ 980円【フードディレクター 副島モウ氏監修】

ピスタチオハム & チーズサンドイッチ 920円

さばポテト サンドイッチは、香ばしく焼き上げたさばの旨みをなめらかなマッシュポテトでやさしく包み込み、ギリシャヨーグルトを合わせたチーズペーストの爽やかな酸味と、燻製マヨネーズのコクを重ねました。ピスタチオハム&チーズサンドイッチは、ピスタチオを練り込んだモルタデッラハムに同じくギリシャヨーグルトをブレンドしたチーズペーストを合わせました。いずれも軽やかな食感が魅力のチャバタでサンドし、素材の個性が重なり合う奥行きのある味わいに仕上げています。現在、鎌倉カフェと原宿カフェのみでお楽しみいただけるメニューとなっています。カフェでお気に入りのコーヒーと共にゆったり味わうのはもちろん、テイクアウトして鎌倉散策の合間のランチにもおすすめのサンドイッチです。

ご提供カフェ：鎌倉、原宿カフェ

KAMAKURA CAFE LIMITED ITEM 鎌倉カフェ 限定アイテム

【鎌倉カフェ・公式オンラインストア限定】

エンブロイダリーエコバッグ - 鎌倉 - 6,380円

鎌倉の街散策にもぴったりのバッグが、鎌倉カフェと公式オンラインストア限定で登場いたします。デザインやプロダクトの力を通して世の中を元気にする「Ball&Chain（ボールアンドチェーン）」とコラボレートし、製作いたしました。鎌倉カフェオープンをセレブレートし、鎌倉を象徴する紫陽花を刺繍で施しました。現在販売中でご好評いただいている「コーヒーリーブス」や「ブルーボトル（ホワイト）」のサイズよりもひと回り小さいMサイズでご用意しており、よりコンパクトで持ちやすいサイズ感に。この季節のお出かけに心が弾むような限定バッグを、ぜひ日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。

サイズ：高さ46cm、幅 最長43cm、最短30cm、マチ9cm

KAMAKURA CAFE INFORMATION

ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ

※2026年5月29日(金) GRAND OPEN

神奈川県鎌倉市小町2-8-34 フィル・パーク鎌倉1階

営業時間 8:00～19:00

店舗面積 133.25平方メートル

席数 38席 （店内22席、テラス16席）

アクセス

JR横須賀線「鎌倉駅」、江ノ島電鉄「鎌倉駅」 徒歩3分

※価格は全て税込表示

※発売日は予告なく変更となる可能性がございます

ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは

ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニア州・オークランドで誕生しました。世界中のコーヒー農園から仕入れた高品質で新鮮なコーヒーを国内の自社焙煎所で焙煎し、ご注文を受けてから丁寧に淹れた、おいしさを徹底的に追求したスペシャルティコーヒーをご提供しています。品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力として、「おいしいコーヒーは人生をより美しくする」というシンプルな信念のもと、おいしいコーヒーで世界をつなぐことを目指しています。現在はアメリカとアジア(日本、韓国、上海、香港、シンガポール)に合計100店舗以上のカフェを展開しています。 詳細はブルーボトルコーヒーの各SNSや公式オンラインストアをぜひご覧ください。

ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア：https://store.bluebottlecoffee.jp/

ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/bluebottlejapan/

ブルーボトルコーヒー 公式X：https://x.com/bluebottlejapan

ブルーボトルコーヒー カフェ一覧：https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/cafes