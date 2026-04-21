動画1本分の予算で最大8本制作！生成AIアニメ制作「アニメる」が、企業のSNS運用や採用PRに最適な「複数本まとめ割パック」の提供を開始

株式会社ネオマチ

株式会社ネオマチが運営する、圧倒的な低価格と短納期を実現する生成AIアニメーション制作サービス「アニメる」は、企業の継続的なSNS運用や採用活動、PRに最適な「複数本パック購入プラン（6本パック・8本パック）」の提供を新たに開始いたしました。 リリース当初からAI技術とディレクション体制をさらに強化し、キャラクターの統一感などクオリティが格段に向上。従来の「アニメ動画1本分」の予算を下回る15万円から、高品質なアニメ動画を複数本制作することが可能になりました。

「アニメる」公式サイト：https://neomachi-dig.com/animeru(https://neomachi-dig.com/animeru/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RFn40ZJEU_w ]製造や建築の現場飲食などの店舗会社説明や採用運動などのアクションも

新プラン提供の背景：「動画は1本で終わり」ではない時代へ

TikTokやYouTubeショート、Instagramリールなど、縦型ショート動画が企業のマーケティングや採用活動の主戦場となる中、企業には「継続的かつ複数パターンのコンテンツ発信」が求められています。 しかし、従来のアニメーション制作は1本あたり数十万円から数百万円のコストと数ヶ月の期間がかかるため、「シリーズものとして定期的に配信する」「複数パターンの動画を作り、採用活動や広告でA/Bテストを行う」といった活用は、予算の都合上非常に困難でした。 そこで「アニメる」は、生成AIを活用した制作フローをさらに最適化し、業界の常識を覆す「複数本のパッケージ価格」を実現いたしました。

新パッケージプランの概要

「アニメる」では1本単価は「10～15秒まで30,000円」「30秒まで50,000円」という圧倒的なコストパフォーマンスの中、一般的な動画制作1本分の予算以下で、最大8本の動画制作が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179594/table/3_1_fd0be702a06dc03e56727644ab965a8e.jpg?v=202604211151 ]

※税別表記

※キャラクター制作は1体につき10,000円（本動画以外でもご利用いただけます）

※台本やコンテについて別途ご相談いただけます

リリース時からのアップデート：格段に向上した「クオリティ」

サービスの提供開始以降、多くの企業様からご反響をいただき、制作体制とAI技術のアップデートを重ねてまいりました。 生成AIアニメーションにはどうしても生じてしまう「作画の崩れ」や「シーンごとのキャラクターの顔・服装のばらつき」といった課題に対し、二次元クリエイティブに精通したクリエイターと映像ディレクターで、違和感を大幅に軽減。AI生成ならではのスピードとコストメリットを活かしつつ、企業の公式PRや採用動画としても活用していただきやすいクオリティへと進化しています。

こんな企業様・用途に最適です

「アニメる」の複数本パックは、以下のようなシーンで強力な武器となります。

1. SNSの継続運用・企業のPR活動

「採用向けショートアニメを毎週1本投稿したい」「自社サービスのキャラクターを作って、シリーズものとしてSNSで発信したい」といった継続的なPRに最適です。

2. 採用活動（新卒・中途）

文字や実写では伝わりにくい「社風」「1日の流れ」「先輩社員の体験談」などを、親しみやすいアニメで複数パターン制作。説明会や求人サイトでの注目度を劇的に引き上げます。

3. SNS広告のA/Bテスト

Meta（Facebook/Instagram）広告やTikTok広告などにおいて、冒頭のフック（掴み）を変えた複数パターンの動画を同時に回し、最も成果の出るクリエイティブを見つける「A/Bテスト」が安価に実行可能です。

4. 広告代理店様・制作会社様の提案商材として

クライアントへ提案する新たなクリエイティブの手札として、「アニメる」をご活用いただけます。予算が限られたコンペや、他社との差別化を図りたい代理店様からのご相談も大歓迎です。

【サービス詳細・無料お見積りはこちら】

アニメる公式サイト：https://neomachi-dig.com/animeru(https://neomachi-dig.com/animeru/)

【本件に関するお問い合わせ先】

アニメる 運営事務局（株式会社ネオマチ内）

担当：岩永 亮平

Email：info@neomachi-dig.com

お問い合わせフォーム：https://neomachi-dig.com/animeru(https://neomachi-dig.com/animeru/)（ページ下部）