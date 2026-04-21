【壊しても、燃えなかった。】7種以上の極めて過酷な自社試験を耐え抜いた半固体モバイルバッテリー「SOLIDZ Power Bank Model FT」発売｜株式会社メイカーズ（MAKERZ）

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、半固体電池を採用したモバイルバッテリー『SOLIDZ Power Bank Model FT』をAmazonにて販売開始しました。電池構造そのものから見直した安全設計が最大の特長です。

モバイルバッテリーはスマートフォンの普及とともに生活インフラとなった一方、発火事故・リコールは社会課題として広く認識されています。薄型化が進む市場でエネルギー密度の向上が優先され、安全性が犠牲になってきた構造的な問題が背景にあります。メイカーズはこの課題に対し、「電池の中身から変える」という判断のもと半固体電池を採用。安全性と、薄型・大容量・高出力の両立を実現しました。さらに、完成品・満充電の状態で7種以上の破壊試験を自社実施。市場では電池セル単体での試験が一般的な中、実使用状態での安全性を徹底検証した上で、基準をクリアした商品のみを販売しています。

メイカーズは工場向け産業機器（B2B）で求められる「壊れにくさ」「安定性」「安全への思想」を考慮した商品開発、販売を行っています。この産業機器（B2B）の品質思想のもと、今回リリースする商品を皮切りに、上述の通り課題のある汎用のモバイルバッテリー業界に参入しました。

■SOLIDZ Power Bank Model FT（10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）価格：5,790円（税込）販売ページ（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSDQZ83V■SOLIDZ Power Bank Model FT（5000mAh, 20W, Built-In USB-Cケーブル）

価格：4,790円（税込）

販売ページ（Amazon） :https://amzn.asia/d/07P1WoIN

発火問題に向き合った、SOLIDZの選択

リチウムイオンバッテリーが燃えやすい理由

リチウムイオンバッテリー内部の電解質には、可燃性の有機溶剤（液体）が使われています。外部からの衝撃などで正極と負極間のセパレータが破損して短絡（ショート）すると、通電により急激に発熱します。その結果、有機溶剤から発生する可燃性ガスが高温で引火し、発煙・発火に至ることがあります。

半固体バッテリーの優位性

半固体バッテリーは、電解質の一部をゲル状に変更し、液体量を減少させています。これにより、可燃性ガスが放出されにくくなるため、従来のリチウムイオン電池よりも発火の可能性を大幅に減らすことができています。

メイカーズが選び抜いた半固体電池

半固体であれば安全、というわけではありません。SOLIDZは品質・安全性を基準に半固体電池を厳選し、完成品・満充電状態での試験によって安全性を実証したもののみを販売しています。

検証動画

『SOLIDZ Power Bank』は、安全性を重視した構造設計をベースに開発されています。完成品・満充電の状態で、自社の試験環境にて7種類以上のストレス試験を実施。貫通・加圧・衝撃・切断・加熱・冷却をはじめとする複数の試験において、安定性を確認しています。その検証の様子を動画にて公開しています。

■複合試験（貫通5回 ⇒ 高温100度20分 ⇒ 切断）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UvdX9GgsTtw ]



■自動車による加圧試験

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tgmu6sJ6WCc ]SOLIDZ特設ページ :https://www.makerz.co.jp/brand/product/solidz/index.html?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR008-FTその他の試験動画はこちら

※本検証は、専門施設にて十分な安全対策を講じたうえで実施しています。モバイルバッテリーへの衝撃・圧力等を加える行為は大変危険です。一般の方による模範は絶対におやめください。

※上記の参考映像は、半固体・準固体電池であっても製品により安全性が異なることを示す一例です。すべての半固体・準固体電池製品が同様の結果になるわけではありません。

仕様一覧

■SOLIDZ Power Bank Model FT（10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/15_1_872a1bc856b2b9e97f0ba6d76116841d.jpg?v=202604211051 ]

■SOLIDZ Power Bank Model FT（5000mAh, 20W, Built-In USB-Cケーブル）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/15_2_978a6f8fe1999f21030ae4f249456599.jpg?v=202604211051 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR008-FT)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。