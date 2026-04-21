有限会社コン・コースは、2026年4月17日からインターン生の募集を開始しました。インターンでは、毎年2日間で観客動員数50万人を誇るイベント「まつりつくば」に出店し、2日間で200万円を売り上げることを目標とします。









【これは、ただのインターンではありません】

毎年2日間で観客動員数50万人を誇る「まつりつくば」であなたが今年の主役になりましょう！

企画を練り、人を集め、この夏一番熱い場所を一緒につくばに創り出しましょう！

戦略を考え、コンテンツを仕掛け、数字で結果を証明する、踏み込んだインターンを用意しました。





ラーメン・チャーハン清六家 まつりつくば出店





【インターン生に課される、燃えるような目標】

目標(1) 売り上げ200万円を売り上げよう！！

企画とマーケティングの力で、ブースに人を呼び込み、200万円の売り上げを叩き出す。

あなたの戦略ひとつが、売り上げに直結いたします。





目標(2) 販管費を含む営業利益25％を目指そう！！

売るだけではなく、利益を出す企画を設計し、予算配分・広告費用・費用対効果といった数字で語れるマーケターになれる場を提供します。





目標(3) 多額の報酬を、自分たちの力で掴み取ろう！

成果を出したインターン生には、それに見合った報酬が待っています。

本気で考え、本気で働き、本気で売り、利益を出す。

それがこのインターンです。









【なぜ、まつりつくばでインターンなのか】

全国各地、老若男女問わず訪れるまつりつくばで成功体験を作ることで、将来を切り開く道ができるからです。

いつか経営する自分だったらと、将来の自分に期待して行動に移せていない学生へ

教科書の中にある正解を探すのではなく、学び得た知識を駆使し、売り上げ目標に本気で向き合い、学生という立場を脱ぎ捨て集客企画の立案からSNS運用、コンテンツ制作、当日のブランディングまで行い、しっかり自分も稼ぎながら、最大限の利益を残す、すべてインターン生が主導です。失敗も成功も、すべてがあなたの糧となり、次のステージへ確かな一歩へと変わります。









【インターン生がやること】

手段は選びません。

営業利益25％、売り上げ目標200万円を達成させることです。





～学生の本気、見せて下さい。～









【募集要項】

募集期間： 2026年4月17日～4月30日

活動期間： 2026年6月1日～8月23日

募集人数： 6名

活動内容： 集客企画、商品開発、SNS運用販促物制作、

ブランディング、数値分析等

対象 ： 大学生・専門学生(学年・学部不問)

本企画に本気で取り組める方

報酬 ： 成果連動報酬









【応募方法】

下記お問い合わせ先まで、「インターン希望」の件名でご連絡ください。

・E-Mail： nakayama.s@con-course.jp

・以下SNSのDM

インスタグラム： https://www.instagram.com/seirockya_ramen?igsh=OGRndnB4eGZhY2Rv&utm_source=qr

X ： https://x.com/seirockya_offi?s=21

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@893wrwlh?oat_content=qr





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【「まつりつくば」開催概要】

イベント名： まつりつくば

日時 ： 2026年8月22日(土)～8月23日(日)12：00～21：00

会場 ： つくば市民センターなど

アクセス ： つくばエクスプレス「つくば駅」 徒歩0分

URL ： https://www.matsuri-tsukuba.com/









【ラーメン・チャーハン清六家について】

〈特長・こだわり〉

茨城県内で17店舗を構える、ラーメンチェーン。

赤・黒・金の3色でおなじみの「ラーメン・チャーハン清六家」では、小商圏型の店舗展開を行っており、1店舗1店舗が地域に密着した店舗になるよう、店舗毎に様々な取り組みを実施しています。

どの店舗もホールからキッチンを見渡せるレイアウトになっていて、仕込みから調理工程まで、全身で楽しんでいただける店舗作りを行っています。

年代を問わず全ての方に美味しく食事をしていただけるよう、豚骨系のラーメンから昔ながらの中華そばまで幅広くラーメンを用意しています。

また、ラーメン・チャーハン清六家ではチャーハンにもこだわっており、芳醇な香りの鶏油を用い、専用の中華コンロの高火力で一気に調理しています。

社内試験である「チャーハン検定」を合格した者のみが調理出来るようにすることで品質を安定させることに成功！

チャーハンが美味しいラーメン屋と言われる程のクオリティで、今では主力の商品となっています。





〈提案人気メニュー〉

商品名 ：特・清六家豚骨醤油

価格(税込)：1,360円

特・清六家 豚骨醤油





商品名 ：極み鶏

価格(税込)：990円

極み鶏





商品名 ：チャーハン(並盛)

価格(税込)：750円

チャーハン





〈店舗情報〉

●ラーメン・チャーハン清六家 つくば本店

茨城県つくば市花畑2丁目12-7

●ラーメン・チャーハン清六家 筑波大学店

茨城県つくば市天久保3丁目4-8

●ラーメン・チャーハン清六家 北条店

茨城県つくば市北条5268-3

●ラーメン・チャーハン清六家 みらい平店

茨城県つくばみらい市陽光台1丁目4-5

●ラーメン・チャーハン清六家 守谷店

茨城県守谷市松前台1丁目3-1

●ラーメン・チャーハン清六家 つくばキュート店

茨城県つくば市吾妻1丁目6-1 キュートクレアスクエア3F

●ラーメン・チャーハン清六家 下妻店

茨城県下妻市長塚120-1

●ラーメン・チャーハン清六家 結城店

茨城県結城市鹿窪1357-3

●ラーメン・チャーハン清六家 みどりの店

茨城県つくば市みどりの中央11-3 ウイングマルシェ101

●ラーメン・チャーハン清六家 守谷駅前店

茨城県守谷市中央2-16-7

●ラーメン・チャーハン清六家 坂東店

茨城県坂東市辺田字原新1104-4 ヨークタウン坂東F棟

●ラーメン・チャーハン清六家 江戸崎店

茨城県稲敷市佐倉3252-2

●ラーメン・チャーハン清六家 岩瀬店

茨城県桜川市西桜川2丁目15

●ラーメン・チャーハン清六家 神立店

茨城県土浦市神立中央5丁目4-3

●ラーメン・チャーハン清六家 石岡店

茨城県石岡市東石岡3丁目13-3

●ラーメン・チャーハン清六家 龍ヶ崎店

茨城県龍ヶ崎市寺後3604

●らーめん三水 つくば店

茨城県つくば市筑穂1丁目14-15

●喜多方ラーメン坂内 牛久店

茨城県神谷6丁目1-2 フードスクエア牛久別棟





ラーメン・チャーハン清六家 江戸崎店





【コン・コースについて】

■特長・こだわり

有限会社コン・コースは、茨城県内にラーメン・チャーハン清六家、らーめん三水 つくば店、加盟店として喜多方ラーメン坂内 牛久店を展開する飲食企業です。

経営理念は「食で人と人をつなぎ、社会に幸せを循環させる」

食とは、人間誰もが日々欠かすことのできない事を通じて人と人を結び付け、生まれた笑顔や喜びが生産者・提供者、消費者・地域社会へと途切れることなく巡り続け、自社の利益追求と共に社会全体を豊かにし、持続的な幸せの連鎖の起点でありたい。との想いを込めています。





■会社概要

商号 ： 有限会社コン・コース

代表者 ： 代表取締役 大関虎之介

所在地 ： 〒300-4231 茨城県つくば市北条5268-3

設立 ： 2002年1月

事業内容： 飲食物の提供

資本金 ： 300万円

HP ： https://www.seirock-ya.jp/company









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

有限会社コン・コース

Tel：029-879-7214