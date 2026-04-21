学生発のアイデアが形に―足立区舎人公園「千本桜まつり」に出店しました【東京未来大学】
2026年3月28日(土)・29日(日)に東京都足立区舎人公園で開催された「千本桜まつり」に、東京未来大学の学生が出店しました。
今回は足立成和信用金庫との産学連携協定により２店舗を出店。
ひとつは、伊勢屋かま田と本学モチベーション行動科学部のプロジェクトゼミがコラボした「いろは饅頭」。味や三色団子のような春らしい見た目にも工夫を凝らしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage1】
もうひとつは、有志で集まった本学こども心理学部・モチベーション行動科学部合同の商品開発プロジェクトチームによる「M_rise kitchen car」。あんバターホットドックや「しば」マヨポテトなど、発想力を活かしたオリジナルメニューを展開し、多くの来場者でにぎわいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage2】
いずれの店舗も、企画立案から商品開発、当日の販売までを学生自身が担当。何を売るか、どうすれば手に取ってもらえるかを考え抜き、実践の場で形にしました。
満開の桜の下で、自分たちのアイデアを直接届ける経験は、学びを深める貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage3】
本学では今後も、産学連携を通じた地域社会への貢献とともに、学生が実践の場で主体的に学びを深められる機会の創出に努めてまいります。
関連サイトURL
https://www.adachikanko.net/senbonsakura2026 （あだち観光ネットHP）
https://www.tokyomirai.ac.jp/feature/program.html#con4_7 （東京未来大学HP）
本件に関する問い合わせ先
東京未来大学 EM局
TEL：03-5813-2525
配信元企業：学校法人三幸学園
今回は足立成和信用金庫との産学連携協定により２店舗を出店。
ひとつは、伊勢屋かま田と本学モチベーション行動科学部のプロジェクトゼミがコラボした「いろは饅頭」。味や三色団子のような春らしい見た目にも工夫を凝らしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage1】
もうひとつは、有志で集まった本学こども心理学部・モチベーション行動科学部合同の商品開発プロジェクトチームによる「M_rise kitchen car」。あんバターホットドックや「しば」マヨポテトなど、発想力を活かしたオリジナルメニューを展開し、多くの来場者でにぎわいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage2】
いずれの店舗も、企画立案から商品開発、当日の販売までを学生自身が担当。何を売るか、どうすれば手に取ってもらえるかを考え抜き、実践の場で形にしました。
満開の桜の下で、自分たちのアイデアを直接届ける経験は、学びを深める貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347459/images/bodyimage3】
本学では今後も、産学連携を通じた地域社会への貢献とともに、学生が実践の場で主体的に学びを深められる機会の創出に努めてまいります。
関連サイトURL
https://www.adachikanko.net/senbonsakura2026 （あだち観光ネットHP）
https://www.tokyomirai.ac.jp/feature/program.html#con4_7 （東京未来大学HP）
本件に関する問い合わせ先
東京未来大学 EM局
TEL：03-5813-2525
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ