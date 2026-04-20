今週末開催！2026年4月25日～26日第6回芋フェス！ＩＮ名古屋オアシス21出店者決定

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ42万人以上を集めているフードイベント芋フェス！の最新開催である、2026年4月25日～26日第6回芋フェス！ＩＮ名古屋オアシス21の出店者が発表された。全部で11店舗での開催となる。注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！



3 oimodo 芋フェス大賞スイーツ部門 銀賞

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。

皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に、完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。

4 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

5ほっこり芋 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

6 IMOBAKKA 優秀賞 銀賞 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！

7 ＡＭＲＫＥＢＡＢ

ケバブ

8おいもや農家の台所

桜島溶岩石でじっくりと焼き上げた皮まで美味しい焼き芋が特徴です。

全国やきいもグランプリで5万人の投票の結果優勝した「塩やきいも」が人気商品

9 いも庵

当店の焼き芋は、伝統製法の専用壺でじわじわとじっくり焼き上げることで、さつまいも本来の甘み旨みが増し、さらにねっとり甘いこだわりの壷やき芋となります。

また、壺やき芋を使用した体に優しい甘さのスイーツを作っております。

10やきいも丸じゅん

冷やし焼き芋にこだわって、２０年 冷やし焼き芋 発祥のお店が放つ

第2弾 焼き芋とフルーツの融合！ 「フルーツ焼き芋」

食感は焼き芋 風味はフルーツ イベント初出店

（大学と商社との共同開発1年 甘さ新食感！世界初）

11 KITCHENLAB-楽-RAKU-

楽では最高品質の紅はるか「金蜜芋」をご用意いたしてます。焼き芋屋さんの中でも入手困難な特別なお芋です。そのままで金蜜芋の美味しさを味わっていただくことはもちろんのこと金蜜芋を皮ごとたっぷり練り込んだジェラートのトッピングもできちゃいます。楽でしか味わえない金蜜芋を堪能できるスイーツも是非ご賞味ください。

以上11店舗になります。

伊東開催では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

なお入場料は無料です。

イベント名：第６回芋フェス！IN名古屋オアシス21

開催日時 ：2026年4月25日(土)10:30～18：30

4月26日(日)10:30～18:00小雨決行

開催場所 ：〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目11番1号

アクセス ：地下鉄栄駅直結

参加費／チケット料金：無料

URL ： 第6回芋フェス！IN名古屋オアシス21

https://www.imo-fes.com/

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。