三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが資料動画化サービス「SPOKES」を導入。顧客専用動画を展開し、営業活動を強化。

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（代表取締役社長：池田 雅一、本社：東京都港区）の政策研究事業本部が資料動画化サービス「SPOKES」を導入したことをお知らせいたします。撮影・録音作業をせず紙の資料をアップロードするだけで、高品質のナレーション付き動画を作成できるSPOKESを通じて、セールスシーンでの業務効率化に寄与いたします。

SPOKESの導入背景

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、政策研究・提言、マクロ経済調査、コンサルティング、セミナー等を通じた人材育成支援など国内外にわたる幅広い事業分野において多様なサービスを展開しています。今回導入された政策研究事業本部では、事業の特性上、多くのステークホルダーに均一かつ確実に要点を伝え、常に最新の情報を行き違いなく共有する運用が求められていました。一方で紙の資料・PDF中心の配布では、読了および理解度の把握や迅速な更新対応に課題がありました。

これらを両面から解決するため、撮影・録音なしで誰でも簡単に動画を作成できる資料動画化サービスSPOKESを導入。SPOKESは、パワーポイントの資料から1分で高品質のナレーション・テロップ付きの動画を作成し、デバイスを選ばずPCやタブレット端末、スマートフォンでもアプリレスで動画を視聴することができます。

さらに、SPOKESは視聴者が見たい項目を選択できるインタラクティブ動画も作成可能。これにより「動画を見てもらえたか」だけではなく、「どの部分を何回見ているのか」の閲覧ログを把握できます。これらの特長をふまえ、情報発信の精度向上と営業活動の効率化が両立できることを評価いただき、このたび正式導入に至りました。

＜三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/214_1_4ad5807534e14844831fc1b226de2cab.jpg?v=202604201051 ]

SPOKESの評価ポイント

●動画作成の容易さ

・PowerPoint資料をアップロードするだけで、誰でも容易にナレーション付きの動画を作成できる。

・録音や録画の必要がないので、クイックかつタイムリーな情報発信を実現。

●高品質の合成音声クオリティ

・伝えたい内容を入力するだけで、まるでナレーターが吹き込んだかのような聞き取りやすい音声付き動画が作れる。

・地名や専門用語の微調整が可能なため、社内・社外問わず動画活用できる

●視聴者参加型のインタラクティブ動画

・視聴者自身が見たい項目や目次を選択できるので、途中離脱しない動画を提供できる。

・ただ選択するだけではなく、アンケート・テストも組み込める。

●視聴ログの取得・分析

・動画がいつ、何回見られているのか、どの部分を見られているのかの可視化が可能。

・1本の動画から視聴URLをいくつも生成できるため、「誰が見ているのか」も特定できる。

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で14期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”14期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260415-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役社長 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/