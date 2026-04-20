CoDaMaとSHIBUYA TSUTAYA IP書店の共同サービス「推し文庫」に、青二プロダクション所属の豪華声優陣が登場！

株式会社CoDaMa

株式会社CoDaMa（本社：東京都港区、代表取締役：永井宏樹）は、SHIBUYA TSUTAYA IP書店との共同サービス「推し文庫」において、株式会社青二プロダクション（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 健次郎）とのコラボレーション企画を始動いたします。

記念すべき第一弾として、置鮎龍太郎、佐倉綾音、島崎信長、緑川光の豪華声優陣4名をお迎えし、

名作文学をはじめとした計8つの朗読ボイスコンテンツを、2026年4月20日（月）より一斉に配信開始いたします。

▪️誰もが知る名作文学を「推しの声」で

「推し文庫×青二プロダクション」TSUTAYA掲載ポスター

「推し文庫」は、“推し”と”小説”のマッチングをコンセプトに、いつでも気軽にボイスドラマの世界をお楽しみいただけるサービスです。今回、声優事務所・青二プロダクションとのコラボが実現しました。

本企画では、誰もが知る名作文学を、実力派人気声優たちが朗読します。文字で読むのとは一味違い、「声のプロフェッショナル」かつ「推しの声」で聴くからこそ発見できる新しい解釈や圧倒的な没入感をご堪能ください。

▪️第一弾は豪華声優4名が計7作品を熱演！

記念すべきコラボ第一弾では、置鮎龍太郎、佐倉綾音、島崎信長、緑川光の4名が参加。それぞれの声の魅力が最大限に引き出される珠玉のラインナップをご用意いたしました。島崎信長さんが担当する『走れメロス』は、前編・後編でお届けします。

＜第一弾 キャスト&配信ラインナップ＞

置鮎龍太郎：『羅生門』（芥川龍之介）／『ダゴン』（H.P.ラヴクラフト）

佐倉綾音：『注文の多い料理店』（宮沢賢治）／『歪んだ窓』（山川方夫）

島崎信長：『走れメロス』前編・後編（太宰治）

緑川光：『きのこ会議』（夢野久作）／『毒草』（江戸川乱歩）

▪️“声に、恋する”体験を。ボイスコンテンツサービス「推し文庫」とは

「推し文庫」は、声優・俳優・宝塚OG・VTuberなど、多彩なキャスト陣による朗読を通じて、新たな“聴く読書体験”を提供する朗読コンテンツです。

単なる「朗読」の枠を超え、物語の世界観に没入できる至高の“聴く読書体験”をお届け。

通勤・通学のスキマ時間や家事の合間、そしておやすみ前のリラックスタイムに。日常の何気ないひとときを、あなたの“推し”の声とともに、特別な時間をお過ごしください。

また、皆様により快適な視聴環境をお届けするため、サイトをリニューアルいたしました。購入から視聴まで一貫してブラウザ上で完結する、シームレスでストレスフリーな操作環境を実現。あなたのライフスタイルに寄り添う、新しいエンターテインメント空間へと進化いたしました。

新しくなった「推し文庫」で、「推し文庫×青二プロダクション」のコラボ企画をぜひお楽しみ下さい！

配信開始日：2026年4月20日（月）

販売価格：各作品 550円（税込）

出演キャスト（青二プロダクション所属）：置鮎龍太郎、佐倉綾音、島崎信長、緑川光

購入・視聴方法：新しくなった「推し文庫」のショップサイトにて購入後、そのままブラウザ上ですぐにお楽しみいただけます。

購入サイト：https://oshibunko.com/

リクエストも随時募集中

「推し文庫」では、今後も新エピソードを続々と追加予定です。「あなたの推しは？」「推しに読んでほしい作品は？」など、ユーザーの皆様からの朗読リクエストも随時募集しています。

「推し文庫」アンケートフォーム：https://forms.gle/zj9ryNCavtPbZfse6

公式サイト（LP）：https://lp.oshi-bunko.com/

【株式会社CoDaMa】

株式会社CoDaMaは、音声およびデジタルコンテンツの管理・配信・販売をワンストップで支援するプラットフォームを展開している企業です。大手企業やIPホルダーに向けたカスタマイズ・プロモーション支援を強化し、デジタル時代のファンエンゲージメントと収益モデルの革新を推進しています。

今後の展望として、株式会社CoDaMaは「mimi/Le」をはじめとしたボイスグッズ展開をさらに拡大してまいります。専用アプリへの移行により、購入したボイスコンテンツのコレクション機能や交換機能を提供し、ファン同士が交流できるコミュニティの場を形成することで、グッズとデジタル体験を掛け合わせた持続的なエンゲージメントを実現していきます。

また、音声テクノロジーを活用したIP連携やグッズ企画のご相談も随時受け付けております。

「ファンに新しい体験価値を届けたい」「デジタル時代の収益モデルを強化したい」とお考えの企業・権利元の皆さまは、ぜひ株式会社CoDaMaまでお気軽にお問い合わせください。

HP：https://codama.inc

【株式会社青二プロダクション】

青二プロダクションは日本初の声優プロダクションとして1969年に創業。

以来、アニメーション・ゲームなどのキャラクターボイス、番組・CMなどのナレーション、外国語映画の吹き替えに至るまで、声の表現領域において確かな実績と揺るぎない信頼を築き、日本の声優文化を語るうえで欠かすことのできない存在である。