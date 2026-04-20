テクニカルLLMOサービス【新動画＆サービス公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「【テクニカルLLMOとは？】LLMO対策でやっておきたいテクニカル領域の施策を解説」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347305/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【テクニカルLLMOとは？】LLMO対策でやっておきたいテクニカル領域の施策を解説」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画【テクニカルLLMOとは？】
https://youtu.be/65fDyTW4mIU
◎テクニカルLLMOサービス
https://www.switchitmaker2.com/service/technical-llmo/
【テクニカルLLMOとは？】
今回の動画では、「テクニカルLLMOとは何か」、そして「LLMO対策でやっておきたいテクニカル領域の施策」について解説しています。
LLMOというと、記事内容の改善やFAQ追加、事例の充実など、コンテンツ面ばかりに注目されがちです。
しかし実際には、その前提として、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できる状態を整えることが重要です。
どれだけ内容が良くても、
・サイト構造が分かりにくい
・ページ同士の関係性が見えにくい
・HTML構造が崩れている
・構造化データが不足している
・robots.txt や llms.txt の設計が曖昧
このような状態では、AIは情報を正確に読み取りにくくなります。
そこで重要になるのが「テクニカルLLMO」です。
この動画では、テクニカルLLMOの基本的な考え方に加えて、実務で特に重要な次の4つの施策について分かりやすく解説しています。
構造化データの最適化
サイト構造と内部リンクの最適化
HTML構造の整理
robots.txt と llms.txt の設計
また、テクニカルSEOとの違いについても整理しながら、
「生成AIにどう読まれるか」という視点で、これからのWebサイト設計で押さえるべきポイントを解説しています。
LLMO対策をこれから始めたい方、
自社サイトがAIにどう見られているのか気になる方、
構造化データやllms.txtまで含めて技術面から整備したい方は、
ぜひ最後までご覧ください。
▼こんな方におすすめ
・LLMOの基礎を理解したい方
・テクニカルSEOとの違いを知りたい方
・生成AIに伝わるサイト設計を学びたい方
・構造化データや内部リンク設計を見直したい方
・robots.txt や llms.txt の活用方法を知りたい方
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
0:00 オープニング
0:11 テクニカルLLMOとは
1:25 4つのテクニカルLLMO重要施策
1:35 構造化データの実装
2:07 サイト構造と内部リンクの最適化
2:47 HTML構造の整理
4:02 robots.txtとLLMS.txtの設計
5:24 テクニカルSEOとテクニカルLLMOの違い
6:00 やるべきこと 現状診断
==========================================
◎ 無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
■2026SEOはこうなる
・https://youtu.be/YeCxnakviu4
■2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画
●https://youtu.be/neIsG3THOG8
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎無料プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
◎「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
━━━━━━━━━━━━━━━━
東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で
エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画 チャンネル登録14600人
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室について
SEO専門会社として14年、
国内・海外2000社以上の支援実績。
海外SEO・AIO・LLMOまで設計できる
世界基準のSEOチームです。
米国・ドイツ・フランス・タイ出身のコンサルタントも在籍し、
グローバルSEOにも対応しています。
■会社概要
アドマノ株式会社
https://admano.co.jp/
東京SEOメーカー
https://www.switchitmaker2.com/
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
TEL：03-5981-9788
English Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347305/images/bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【テクニカルLLMOとは？】LLMO対策でやっておきたいテクニカル領域の施策を解説」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画【テクニカルLLMOとは？】
https://youtu.be/65fDyTW4mIU
◎テクニカルLLMOサービス
https://www.switchitmaker2.com/service/technical-llmo/
今回の動画では、「テクニカルLLMOとは何か」、そして「LLMO対策でやっておきたいテクニカル領域の施策」について解説しています。
LLMOというと、記事内容の改善やFAQ追加、事例の充実など、コンテンツ面ばかりに注目されがちです。
しかし実際には、その前提として、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できる状態を整えることが重要です。
どれだけ内容が良くても、
・サイト構造が分かりにくい
・ページ同士の関係性が見えにくい
・HTML構造が崩れている
・構造化データが不足している
・robots.txt や llms.txt の設計が曖昧
このような状態では、AIは情報を正確に読み取りにくくなります。
そこで重要になるのが「テクニカルLLMO」です。
この動画では、テクニカルLLMOの基本的な考え方に加えて、実務で特に重要な次の4つの施策について分かりやすく解説しています。
構造化データの最適化
サイト構造と内部リンクの最適化
HTML構造の整理
robots.txt と llms.txt の設計
また、テクニカルSEOとの違いについても整理しながら、
「生成AIにどう読まれるか」という視点で、これからのWebサイト設計で押さえるべきポイントを解説しています。
LLMO対策をこれから始めたい方、
自社サイトがAIにどう見られているのか気になる方、
構造化データやllms.txtまで含めて技術面から整備したい方は、
ぜひ最後までご覧ください。
▼こんな方におすすめ
・LLMOの基礎を理解したい方
・テクニカルSEOとの違いを知りたい方
・生成AIに伝わるサイト設計を学びたい方
・構造化データや内部リンク設計を見直したい方
・robots.txt や llms.txt の活用方法を知りたい方
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
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0:00 オープニング
0:11 テクニカルLLMOとは
1:25 4つのテクニカルLLMO重要施策
1:35 構造化データの実装
2:07 サイト構造と内部リンクの最適化
2:47 HTML構造の整理
4:02 robots.txtとLLMS.txtの設計
5:24 テクニカルSEOとテクニカルLLMOの違い
6:00 やるべきこと 現状診断
==========================================
◎ 無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
■2026SEOはこうなる
・https://youtu.be/YeCxnakviu4
■2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画
●https://youtu.be/neIsG3THOG8
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◎無料プレゼント
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◎「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
◎「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
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東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で
エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画 チャンネル登録14600人
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室について
SEO専門会社として14年、
国内・海外2000社以上の支援実績。
海外SEO・AIO・LLMOまで設計できる
世界基準のSEOチームです。
米国・ドイツ・フランス・タイ出身のコンサルタントも在籍し、
グローバルSEOにも対応しています。
■会社概要
アドマノ株式会社
https://admano.co.jp/
東京SEOメーカー
https://www.switchitmaker2.com/
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
TEL：03-5981-9788
English Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
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配信元企業：アドマノ株式会社
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