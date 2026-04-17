アドベンチャーパズルゲーム『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』 Steam版４月22日配信開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347221/images/bodyimage1】
あまた株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 髙橋宏典、以下：あまた)が運営する、インディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』は、『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』Steam版について、４月22日からの配信が決定したことをお知らせいたします。
さらに、Nintendo Switch版およびPlayStation5版は４月30日、Xbox Series X|S版は５月28日配信を予定しています。
また、各ストアでは、配信開始から２週間、配信開始記念として20％引きセールを実施いたします。
※PlayStation Storeの割引はPlayStation(R)Plusのメンバーのみが対象となります。
■Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-とは
『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』は、その退廃的で美しいサイバーパンクアートと、心揺さぶる物語で人気を博したフリーゲーム『Fix My Junk.』をベースとしています。
安納ウニオ氏自身による会話内容とエンディングの追加、ギャラリーモードの追加、ゲームコントローラーへの対応、ゲームエンジンの変更による快適なプレイなど、完全版ともいえる内容となっています。
■ストーリー
「どうか、僕の大切な人を救ってください」
アンドロイドの修理士であるあなたのもとに、一件の依頼が舞い込む。
あなたを待っていたのは、依頼主である医師「ミオマル」と、旧型で壊れかけの家事アンドロイド「ハリマ」だった。
あなたは依頼通り、ハリマの修理に取り掛かる。
回路を繋ぎ、パーツを交換し、失われた機能を取り戻していく。
それは、ただ機械を直す作業のはずだった。
だが、修理を通じてハリマ、そしてミオマルと交流を深めるうち、あなたは気づき始める。
この修理が、単なるアンドロイドの修復ではないことに。
それは、閉ざされた彼らの過去、失われた記憶の断片を繋ぎ合わせる行為そのものだった。
すべての修理が終わるとき、あなたは衝撃の真実と、切ない願いに対峙する。
■Steam/コンソール版の特徴
会話内容の追加： フリー版『Fix My Junk.』から、会話の内容が追加されました。
エンディングの追加： フリーゲーム『Fix My Junk.』から、新たなエンディングが一種類追加されました。
クリア特典の追加： あるエンディングをクリアすると、ギャラリーモードが開放されます。イベントスチルやゲーム内で触れられなかったキャラクター設定などをお楽しみください。
開発環境の移行：ティラノビルダーからUnityに移行し快適なプレイが実現しました。Steam版ではマウス操作に加えて、ゲームコントローラーにも対応しています。
多言語対応：フリーゲーム『Fix My Junk.』は日本語のみの対応でしたが、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語にも対応し、多くの方に楽しんでいただくことができます。
◆AMATA Games 『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』ページ
https://amata.games/game/savemyscrap
◆Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/4078210/Save_My_Scrap/
◆ローンチトレーラー
https://youtu.be/7hi4JimpN9U
■『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』ゲーム概要
タイトル：Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-
ジャンル：パズルアドベンチャーゲーム
対応機種：Steam、Nintendo Switch 、PlayStation 5、Xbox Series X|S
配信ストア：Steam、Nintendo eShop、PlayStation Store、Microsoft Store
プレイ人数：1人
オンラインモード：非対応
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語
価格：
Steam：1500円
Nintendo Switch：1500円
PlayStation5：1540円
Xbox Series X|S：1500円
発売日：
Steam ：4月22日
Nintendo Switch：4月30日
PlayStation5：4月30日
Xbox Series X|S：5月28日
開発：安納ウニオ
配信：あまた株式会社
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/savemyscrap
著作権表記：(C)Unio Anou Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
あまた株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 髙橋宏典、以下：あまた)が運営する、インディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』は、『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』Steam版について、４月22日からの配信が決定したことをお知らせいたします。
さらに、Nintendo Switch版およびPlayStation5版は４月30日、Xbox Series X|S版は５月28日配信を予定しています。
また、各ストアでは、配信開始から２週間、配信開始記念として20％引きセールを実施いたします。
※PlayStation Storeの割引はPlayStation(R)Plusのメンバーのみが対象となります。
『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』は、その退廃的で美しいサイバーパンクアートと、心揺さぶる物語で人気を博したフリーゲーム『Fix My Junk.』をベースとしています。
安納ウニオ氏自身による会話内容とエンディングの追加、ギャラリーモードの追加、ゲームコントローラーへの対応、ゲームエンジンの変更による快適なプレイなど、完全版ともいえる内容となっています。
■ストーリー
「どうか、僕の大切な人を救ってください」
アンドロイドの修理士であるあなたのもとに、一件の依頼が舞い込む。
あなたを待っていたのは、依頼主である医師「ミオマル」と、旧型で壊れかけの家事アンドロイド「ハリマ」だった。
あなたは依頼通り、ハリマの修理に取り掛かる。
回路を繋ぎ、パーツを交換し、失われた機能を取り戻していく。
それは、ただ機械を直す作業のはずだった。
だが、修理を通じてハリマ、そしてミオマルと交流を深めるうち、あなたは気づき始める。
この修理が、単なるアンドロイドの修復ではないことに。
それは、閉ざされた彼らの過去、失われた記憶の断片を繋ぎ合わせる行為そのものだった。
すべての修理が終わるとき、あなたは衝撃の真実と、切ない願いに対峙する。
■Steam/コンソール版の特徴
会話内容の追加： フリー版『Fix My Junk.』から、会話の内容が追加されました。
エンディングの追加： フリーゲーム『Fix My Junk.』から、新たなエンディングが一種類追加されました。
クリア特典の追加： あるエンディングをクリアすると、ギャラリーモードが開放されます。イベントスチルやゲーム内で触れられなかったキャラクター設定などをお楽しみください。
開発環境の移行：ティラノビルダーからUnityに移行し快適なプレイが実現しました。Steam版ではマウス操作に加えて、ゲームコントローラーにも対応しています。
多言語対応：フリーゲーム『Fix My Junk.』は日本語のみの対応でしたが、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語にも対応し、多くの方に楽しんでいただくことができます。
◆AMATA Games 『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』ページ
https://amata.games/game/savemyscrap
◆Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/4078210/Save_My_Scrap/
◆ローンチトレーラー
https://youtu.be/7hi4JimpN9U
■『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』ゲーム概要
タイトル：Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-
ジャンル：パズルアドベンチャーゲーム
対応機種：Steam、Nintendo Switch 、PlayStation 5、Xbox Series X|S
配信ストア：Steam、Nintendo eShop、PlayStation Store、Microsoft Store
プレイ人数：1人
オンラインモード：非対応
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語
価格：
Steam：1500円
Nintendo Switch：1500円
PlayStation5：1540円
Xbox Series X|S：1500円
発売日：
Steam ：4月22日
Nintendo Switch：4月30日
PlayStation5：4月30日
Xbox Series X|S：5月28日
開発：安納ウニオ
配信：あまた株式会社
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/savemyscrap
著作権表記：(C)Unio Anou Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
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