【オーダースーツNoah、全国500拠点を突破】業界屈指のスケールで市場拡大を牽引
【オーダースーツNoah、全国500拠点を突破】業界屈指のスケールで市場拡大を牽引
A-StarOne International株式会社（東京都千代田区区／代表：坂本大地）は、完全予約制プライベートサロンとしてFC展開するオーダースーツブランド「Noah」において、全国展開数500ヶ所を突破したことをお知らせいたします。
当社は「Order Suit is Art（オーダースーツはアートである）」という思想のもと、
オーダースーツを単なる衣服ではなく、その人の人生や価値観を表現するものとして再定義してきました。2020年以降は、テクノロジーの活用と独自のビジネスモデルの構築によって業界の新しい在り方を目指して挑戦を続けてまいりました。FC展開モデルと同時に、最短7営業日での納品を可能にするスマート生産システム「SMATECH（スマテック）」の開発・運用を通じて、オーダースーツの新たなスタンダードを構築しています。
【達成の背景】
業界開業数No.1並びに、全国500拠点という規模の実現は、単なる拡大ではなく、オーダースーツの在り方そのものを再定義してきた結果だと捉えています。
従来のオーダースーツは、「高価格・長納期・属人的」という課題がありました。
Noahではこれに対し、オリジナルブランドでの運営が可能なFCモデルの構築と、最短7営業日での納品を可能にするスマート生産システム「SMATECH（スマテック）」の開発により、ビジネスとしての再現性と拡張性を高めてきました。
その結果、オーダースーツは“特別なもの”から“選択肢の一つ”へと変化し、
多様化が進むことで、着実に裾野が広がっています。
【オーダースーツ市場の現況】
オーダースーツ市場は、近年拡大を続けています。
その背景には、サステナブル志向の高まりに加え、「自分に合ったものを選ぶ」という価値観の変化があります。
従来は高価格・長納期が前提であったオーダースーツも、技術の進化により既製品に近い価格帯かつ短納期での提供が可能となり、より幅広い層にとって現実的な選択肢へと変化しています。
また、FCモデルの普及や生産体制の効率化により参入障壁が下がり、市場への新規参入も増加しています。これにより、オーダースーツは一部の嗜好品から、より日常的な選択肢へと変わりつつあります。
今後は国内市場の拡大にとどまらず、日本発のオーダースーツ文化が海外市場においても存在感を高めていく可能性があると考えています。
【今後の展開】
今後も、店舗数の拡大にとどまらず、「オーダースーツ」という選択を一般化することに向き合ってまいります。
オーダースーツというカルチャーの歴史を敬い、現代に広め、そして未来へ繋げる。
その思想のもと、本格ハンドメイドによるビスポークラインの展開から、
より多くの方に手に取っていただける価格帯まで、ブランドの幅を広げていきます。
また、国内にとどまらず、グローバルに展開し、業界全体の成長に寄与してまいります。
※日本国内における「オーダースーツブランドFC展開サービス開業数」として2023年12月 自社調べ
【お問い合わせ先】
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A-StarOne International株式会社（東京都千代田区区／代表：坂本大地）は、完全予約制プライベートサロンとしてFC展開するオーダースーツブランド「Noah」において、全国展開数500ヶ所を突破したことをお知らせいたします。
当社は「Order Suit is Art（オーダースーツはアートである）」という思想のもと、
オーダースーツを単なる衣服ではなく、その人の人生や価値観を表現するものとして再定義してきました。2020年以降は、テクノロジーの活用と独自のビジネスモデルの構築によって業界の新しい在り方を目指して挑戦を続けてまいりました。FC展開モデルと同時に、最短7営業日での納品を可能にするスマート生産システム「SMATECH（スマテック）」の開発・運用を通じて、オーダースーツの新たなスタンダードを構築しています。
【達成の背景】
業界開業数No.1並びに、全国500拠点という規模の実現は、単なる拡大ではなく、オーダースーツの在り方そのものを再定義してきた結果だと捉えています。
従来のオーダースーツは、「高価格・長納期・属人的」という課題がありました。
Noahではこれに対し、オリジナルブランドでの運営が可能なFCモデルの構築と、最短7営業日での納品を可能にするスマート生産システム「SMATECH（スマテック）」の開発により、ビジネスとしての再現性と拡張性を高めてきました。
その結果、オーダースーツは“特別なもの”から“選択肢の一つ”へと変化し、
多様化が進むことで、着実に裾野が広がっています。
【オーダースーツ市場の現況】
オーダースーツ市場は、近年拡大を続けています。
その背景には、サステナブル志向の高まりに加え、「自分に合ったものを選ぶ」という価値観の変化があります。
従来は高価格・長納期が前提であったオーダースーツも、技術の進化により既製品に近い価格帯かつ短納期での提供が可能となり、より幅広い層にとって現実的な選択肢へと変化しています。
また、FCモデルの普及や生産体制の効率化により参入障壁が下がり、市場への新規参入も増加しています。これにより、オーダースーツは一部の嗜好品から、より日常的な選択肢へと変わりつつあります。
今後は国内市場の拡大にとどまらず、日本発のオーダースーツ文化が海外市場においても存在感を高めていく可能性があると考えています。
【今後の展開】
今後も、店舗数の拡大にとどまらず、「オーダースーツ」という選択を一般化することに向き合ってまいります。
オーダースーツというカルチャーの歴史を敬い、現代に広め、そして未来へ繋げる。
その思想のもと、本格ハンドメイドによるビスポークラインの展開から、
より多くの方に手に取っていただける価格帯まで、ブランドの幅を広げていきます。
また、国内にとどまらず、グローバルに展開し、業界全体の成長に寄与してまいります。
※日本国内における「オーダースーツブランドFC展開サービス開業数」として2023年12月 自社調べ
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