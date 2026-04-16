叡山電鉄株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：豊田秀明）と比叡山鉄道株式会社（本社：滋賀県大津市、代表取締役：仁賀剛）は、一般社団法人比叡山・びわ湖ＤＭＯに加盟する各社と協同で、ガーデンミュージアム比叡と比叡山を巡るのに、便利でおトクなチケットの販売を開始します。 今回販売を開始するチケットは、出発地や楽しみ方に合わせて選べる3券種をご用意いたしました。比叡山山頂からの絶景や、季節の花々が楽しめる「ガーデンミュージアム比叡」の入園券がセットになっており、京都側・大津側のどちらからでもスムーズに観光をお楽しみいただけます 。

企画乗車券の概要 1.発売期間 2026年4月18日（土）～12月6日（日） 2.通用期間 購入日から翌月末日までのお好きな一日（ただし12月6日㊐まで） 3.発売場所 比叡山横断チケット：叡山電車 出町柳駅 京都・比叡山頂往復切符：https://x.gd/P1AN3 びわ湖・比叡山頂往復切符：https://x.gd/2y2N0

4. 購入方法 商品購入ページより、参加人数（購入枚数）の選択および申込者情報を入力して下さい。 お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。 決済完了後、LINEとメールにて購入完了メッセージが届きます。 詳細は、DMO公式サイトをご確認下さい。(https://hieizan.gr.jp) 5.共通特典 全チケットに「ガーデンミュージアム比叡」の入園券が含まれます。

(ご参考) ○一般社団法人 比叡山・びわ湖ＤＭＯ 比叡山延暦寺をはじめ京阪ホールディングス株式会社、京福電気鉄道株式会社など比叡 山に係る事業者24社で比叡山観光の振興を目的として、ポスター、パンフレット、ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信や比叡山への誘客行事などを行っています。 ○比叡山・びわ湖＜山と水と光の廻廊＞ 観光情報 公式ホームページ https://hieizan.gr.jp 公式X @hieizan2012 公式Instagram @hieizan_biwako 以 上

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