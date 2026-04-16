株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「やさしいピアノソロ まるっとアレンジ！まなまるピアノ・コレクション～定番J-pop～」を、2026年5月15日に発売いたします。

YouTubeやSNSなどでのエンターテイメント性がたっぷり詰まった演奏動画が反響を呼び、人気を集めているピアニスト「まなまる」の公式ピアノアレンジ楽譜集。 昭和から令和まで、幅広い世代に愛される定番J-popを全15曲収載。 ピアノ初心者でも無理なく弾けるやさしいピアノソロアレンジで、ピアノをもっと身近に感じることができます。 さらに、全曲にまなまる本人によるかっこよく弾けるワンポイントアドバイスを掲載。 初心者でも取り組みやすく、演奏のコツが自然と身につく内容となっています。 巻頭カラーページには、まなまるの直筆メッセージと写真付き。 まなまるファンにとっても嬉しい、特別感のある一冊です。 【収載曲】 明日があるさ／贈る言葉／赤いスイートピー／異邦人／糸／小さな恋のうた／Love so sweet／マリーゴールド／怪獣の花唄／可愛くてごめん／虹／Pretender／水平線／ダンスホール／千本桜 -全15曲-

【商品詳細】

やさしいピアノソロ まるっとアレンジ！まなまるピアノ・コレクション～定番J-pop～

定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/100ページ 発売日：2026年5月15日 ISBN：978-4-636-12484-2 商品コード：GTP01102880 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102880

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311416

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