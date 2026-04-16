株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円 税込)を2026年4月21日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929984000.html





星のカービィ まんまる焼き 2026





■商品特長

カービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツです。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印をお楽しみいただけます。生地の中にはミルク味のクリームが入っています。さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップしました。





星のカービィ まんまる焼き 2026(パッケージ)

星のカービィ まんまる焼き 2026(シール)





■まんまる焼きとは

「まんまる焼き」は、直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。

さらにランダムでオリジナルデザインのシールが1枚付属されています。





過去の商品ラインナップはこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/brand/manmaruyaki/









■商品概要

・商品名 ：星のカービィ まんまる焼き 2026

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929984000.html )

・味 ：ミルク味

・シール種類数：10種類

・商品サイズ ：各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

・価格 ：250円(税込)／232円(税抜)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2026年4月21日(火)～

・名称 ：和生菓子

・販売ルート ：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※店頭に納品される焼き印のデザインはランダムです。

※焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方…冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。





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