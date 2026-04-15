消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346871/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：キャラメルガレット
会社名：株式会社九十九島グループ
商品概要：香ばしい生地に、アールグレイの香りが豊かに広がるキャラメルを流し込んだガレットです。ガレットのサクサクとした軽やかな食感と、キャラメルのなめらかでリッチな食感が織りなす至福のひとときをご堪能ください。
住 所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 いっぴん東通り Ramely
問合せ：092-409-1082
https://sucreyshopping.jp/ramely
内容量：4個入
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・キャラメルのほろ苦さがガレットとマッチして美味しい
・アールグレイを効かせたビターキャラメル感がガレットと合う
・個包装や見た目の良さで手土産やギフトとしても購入しやすい
・パッケージが上品で美しく、価格以上の存在感を感じる
・「福岡に新しいブランド」を軸に開発された背景が素晴らしい
・SNSや催事出店など積極的な広報活動を予定している
・店舗でしか買えない特別感を感じさせるブランディング展開
【2品目】 「鶏肉」が熊本県で初受賞！
グランプリ 受賞
ブランド名：熊本あか鶏
審査商品名：熊本あか鶏 もも肉、熊本あか鶏 むね肉、熊本あか鶏 ささみ、熊本あか鶏 手羽さき、熊本あか鶏 手羽もと
会社名：やまうちフード株式会社
商品概要：「熊本あか鶏」は、赤鶏の育種においてフランスの原種鶏をルーツとする高品質の「赤鶏」です。飼育が難しいとされるデリケートな赤鶏のために最新のシステム鶏舎を採用し、清潔で静かな環境で鶏のストレスを軽減した平飼いでの飼育を行なっているほか、熊本の雄大な自然の恵みを活かしたこだわりの餌で育てています。阿蘇から連なる大地の清らかな水や厳選したハーブ、山鹿伝統の有機栽培の和紅茶などを食べて育った赤鶏は、地鶏と若どりの両方の良さをあわせ持つプレミアムな美味しさとなっています。
住 所：熊本県山鹿市鹿本町石渕711-2
問合せ：0968-46-3188
https://www.yamauchi-f.co.jp/
■評価されたポイント（熊本あか鶏 もも肉）■
・皮の香ばしさと脂の甘味が調和
・鶏臭さを感じさせない上質な肉の香り
・噛むほどに広がる鶏肉本来の旨味
・弾力と歯触りを備えた健やかな肉質
・熊本産鶏肉としての地域性を備えたブランド
・品質管理体制による安心感の高さ
・家庭の日常料理からプロの料理人まで幅広く使える素材価値
■評価されたポイント（熊本あか鶏 むね肉）■
・臭みがなく、香ばしい濃厚な旨味と鶏肉の甘味を感じる
・弾力のある歯ごたえとジューシーさがあり、パサつきが少ない
・火の国熊本の地鶏として「あか鶏」という名前はぴったり
・「もゆる美味」のキャッチコピーはインパクトがある
・Webサイトでの発信に企業の誠実さと前向きさを感じる
・和紅茶の飼料や育成方法にこだわりがあり、鶏への愛情を感じる
・安心安全の設計がしっかりしていて、企業姿勢が表れている
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：キャラメルガレット
会社名：株式会社九十九島グループ
商品概要：香ばしい生地に、アールグレイの香りが豊かに広がるキャラメルを流し込んだガレットです。ガレットのサクサクとした軽やかな食感と、キャラメルのなめらかでリッチな食感が織りなす至福のひとときをご堪能ください。
住 所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 いっぴん東通り Ramely
問合せ：092-409-1082
https://sucreyshopping.jp/ramely
内容量：4個入
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・キャラメルのほろ苦さがガレットとマッチして美味しい
・アールグレイを効かせたビターキャラメル感がガレットと合う
・個包装や見た目の良さで手土産やギフトとしても購入しやすい
・パッケージが上品で美しく、価格以上の存在感を感じる
・「福岡に新しいブランド」を軸に開発された背景が素晴らしい
・SNSや催事出店など積極的な広報活動を予定している
・店舗でしか買えない特別感を感じさせるブランディング展開
【2品目】 「鶏肉」が熊本県で初受賞！
グランプリ 受賞
ブランド名：熊本あか鶏
審査商品名：熊本あか鶏 もも肉、熊本あか鶏 むね肉、熊本あか鶏 ささみ、熊本あか鶏 手羽さき、熊本あか鶏 手羽もと
会社名：やまうちフード株式会社
商品概要：「熊本あか鶏」は、赤鶏の育種においてフランスの原種鶏をルーツとする高品質の「赤鶏」です。飼育が難しいとされるデリケートな赤鶏のために最新のシステム鶏舎を採用し、清潔で静かな環境で鶏のストレスを軽減した平飼いでの飼育を行なっているほか、熊本の雄大な自然の恵みを活かしたこだわりの餌で育てています。阿蘇から連なる大地の清らかな水や厳選したハーブ、山鹿伝統の有機栽培の和紅茶などを食べて育った赤鶏は、地鶏と若どりの両方の良さをあわせ持つプレミアムな美味しさとなっています。
住 所：熊本県山鹿市鹿本町石渕711-2
問合せ：0968-46-3188
https://www.yamauchi-f.co.jp/
■評価されたポイント（熊本あか鶏 もも肉）■
・皮の香ばしさと脂の甘味が調和
・鶏臭さを感じさせない上質な肉の香り
・噛むほどに広がる鶏肉本来の旨味
・弾力と歯触りを備えた健やかな肉質
・熊本産鶏肉としての地域性を備えたブランド
・品質管理体制による安心感の高さ
・家庭の日常料理からプロの料理人まで幅広く使える素材価値
■評価されたポイント（熊本あか鶏 むね肉）■
・臭みがなく、香ばしい濃厚な旨味と鶏肉の甘味を感じる
・弾力のある歯ごたえとジューシーさがあり、パサつきが少ない
・火の国熊本の地鶏として「あか鶏」という名前はぴったり
・「もゆる美味」のキャッチコピーはインパクトがある
・Webサイトでの発信に企業の誠実さと前向きさを感じる
・和紅茶の飼料や育成方法にこだわりがあり、鶏への愛情を感じる
・安心安全の設計がしっかりしていて、企業姿勢が表れている