コスモ食品株式会社(本社：東京都大田区)は、2026年4月1日よりInstagramにて「公式アンバサダーによる発信活動」を開始いたしました。





公式アンバサダー第1期





当社の「コスモ直火焼」シリーズは「カレーオブザイヤー2026」においても評価されており、応募総数103件の中から選ばれたアンバサダーが、日々の食卓シーンを通じて商品の魅力を発信してまいります。









■背景・目的

近年、食品選びにおいては価格やスペックだけでなく、「思わず食べたくなる気持ち」の共感が重視されています。





コスモ食品では、日々の食卓で感じる“美味しさ”をより多くの方に届けるため、公式アンバサダーを募集いたしました。









■施策概要

・応募総数：103件

・活動開始：2026年4月1日

・活動期間：2026年4月～8月





アンバサダーは、料理・お取り寄せ・暮らし・アウトドアなど多様なジャンルのメンバーで構成されており、それぞれのライフスタイルに合わせた形でInstagram投稿を行います。









■施策の方針

●「食べたい瞬間(しずる)」を重視

商品単体ではなく、「美味しそう」「食べたい」と感じる瞬間を重視した発信が行われています。





●日常の食卓に寄り添うリアルな投稿

特別な演出ではなく、家庭の食卓の中でのリアルな体験が大切にされています。





●アンバサダーの個性を尊重

投稿スタイルは統一せず、それぞれのライフスタイルに合わせた発信を行っています。









■アンバサダーの活動内容

アンバサダーは、定期的に提供される商品を通じて、Instagramを中心に各自の視点で発信しています。





・料理投稿

・食卓シーンの紹介

・アレンジレシピ

・新商品のレビュー など









■アンバサダー一覧 (Instagramアカウント)

@bento_kitchen235

@camp_no_mad

@chatnoirdans

@cooking_maru24

@hooorrrrry

@ikkun_gohan_

@izumiscaut

@jimny_camper_rumi

@keiko.5333

@layla.net.coms

@riko._peko

@rina_camera_food

@rrr.ochibichan

@sweet_kitchen_h

@yasai_yumi65

@yaserarenai22

@yui.tm0915

@yu_vin_post

@yuki___notes









■投稿事例

・具だくさんでしずる感のあるカレー投稿

思わず食べたくなる“しずる感”のある一皿 (Instagram投稿： @rina_camera_food )





・家族の食卓シーン

日常の食卓に寄り添う、リアルな食シーン (Instagram投稿： @yu_vin_post )





・アレンジレシピ投稿

アレンジで広がる、コスモ食品の楽しみ方 (Instagram投稿： @riko._peko )





・日々の調理シーンの中で楽しまれている様子

日々の調理シーンの中で楽しまれている様子 (Instagram投稿： @ikkun_gohan_ )





■今後の展開

今後は、アンバサダーの声を活かしたレシピ提案や、直火焼製法の商品の価値を日々の食卓に寄り添う視点で伝える取り組みを強化してまいります。









■コスモ食品のこだわり：直火焼製法

コスモ食品では、「本当に美味しいものを消費者に届ける」という思いのもと、商品づくりを行っています。主力商品のコスモ直火焼カレールー／シチュールー製造においては、創業以来のこだわり「直火焼製法」を用い、釜を直接火にかけることで、素材の旨味を最大限に引き出す香ばしく奥深い味わいを実現しています。









■メディア掲載実績(一部)

・MBS／TBS系『サタデープラス』

「ひたすら試してランキング」クリームシチュー部門 総合1位 ほか

・TBS系『ラヴィット！』カレーランキング1位

・雑誌『an・an』 2488号(2026年3月18日発売号) ほか掲載









■会社概要

企業名 ： コスモ食品株式会社

設立年月 ： 1986年6月

本社所在地 ： 東京都大田区大森北2-4-18 大森ビル7F

HP URL ： https://www.e-cosmo.co.jp/

オンラインストア： https://store.e-cosmo.co.jp/

X ： https://x.com/cosmoJIKABIYAKI/

Instagram ： https://www.instagram.com/cosmofoods_curry/