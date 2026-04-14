東京・大田区・蒲田西口商店街、蒲田東口商店街、京浜蒲田商店街では、2026年5月3日～6日蒲田駅周辺の3商店街区にて、地域最大級のファミリーイベント「2026蒲田ファミリーフェスティバル」を開催いたします。

期間中は、5つのエリアに隠された謎を解き、合言葉を導き出しゴール地点で伝えると豪華商品があたるくじ引きに挑戦できる「リアル謎解きゲーム」や、誰でも簡単にできるビーズブレスレットが作れるワークショップなど子どもはもちろん家族の皆さまが楽しめるイベントが目白押し！

お近くの方も、遠くの方も、ぜひ蒲田へお越しください！





2026蒲田ファミリーフェスティバル





■ 2026蒲田ファミリーフェスティバル概要

催事名： 2026蒲田ファミリーフェスティバル

日程 ： 2026年5月3日(日)～6日(水) 11：00～16：00(※日によって若干変動あり)

場所 ： 蒲田駅前広場および主催商店街区

主催 ： 蒲田西口商店街振興組合、蒲田東口商店街商業協同組合、

京浜蒲田商店街協同組合協力：蒲田大好き委員会、

東急プラザ蒲田、グランデュオ蒲田 他









■ リアル謎解きゲーム

「あつまれ！蒲田キッズ探偵団 ～蒲田に眠る「伝説の宝」を探せ！～」

開催日 ： 2026年5月5日(火・祝)11：00～15：00

参加対象： 中学生以下 1人1回

参加人数： 1,500名(事前予約制※以下URLよりお申し込みください)

開催場所： 蒲田西口商店街、蒲田東口商店街、京浜蒲田商店街の商店街エリア

及び グランデュオ蒲田、東急プラザ蒲田 施設内





本イベントを通じて、地域の魅力を発信し、より多くの方に蒲田の街を楽しんでいただく機会を提供いたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。





※各イベントの内容などは変更・中止となる場合があります。

※荒天中止・小雨決行となります。

※2025年4月1日時点での情報を掲載しております。事前予約は以下よりお願いします。

https://luma.com/0b8p4ffr