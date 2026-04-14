バス市場：車種別、燃料種別、座席数別、用途別―2026年～2032年の世界市場予測
バス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.36%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バス市場調査レポートを発行・販売します。
「バスレポート」ではバス業界の現在の動向、技術トレンド、政策要因、および運営上の優先事項を概説する、戦略的かつ簡潔な導入部を言及するほか、地域ごとの動向に関する戦略的概観、および政策、産業、都市化の動向の差異が、世界各地における導入経路をどのように形成しているかを分析します。
世界のバス市場規模は、2025年に1,211億6,000万米ドルと評価され、2026年の1,274億2,000万米ドルから2032年には1,746億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985656-bus-market-by-vehicle-type-fuel-type-seating.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 バス市場：車両タイプ別
第9章 バス市場：燃料の種類別
第10章 バス市場座席数別
第11章 バス市場：用途別
第12章 バス市場：地域別
第13章 バス市場：グループ別
第14章 バス市場：国別
第15章 米国バス市場
第16章 中国バス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・バス業界の現在の動向は何ですか？
急速に進化する技術、変化する規制の優先事項、持続可能で効率的なモビリティに対する一般市民の期待の変化によって定義されています。
・業界の主要な変革的変化は何ですか？
電動化の進展、デジタル化、規制の加速、顧客の期待の変化によって推進されています。
・2025年の関税動向は業界にどのような影響を与えましたか？
関税政策の変更は、自動車製造、部品調達、アフターマーケットサービスにわたるサプライチェーン戦略とコスト構造に重大な影響を及ぼしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「バスレポート」ではバス業界の現在の動向、技術トレンド、政策要因、および運営上の優先事項を概説する、戦略的かつ簡潔な導入部を言及するほか、地域ごとの動向に関する戦略的概観、および政策、産業、都市化の動向の差異が、世界各地における導入経路をどのように形成しているかを分析します。
世界のバス市場規模は、2025年に1,211億6,000万米ドルと評価され、2026年の1,274億2,000万米ドルから2032年には1,746億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 バス市場：車両タイプ別
第9章 バス市場：燃料の種類別
第10章 バス市場座席数別
第11章 バス市場：用途別
第12章 バス市場：地域別
第13章 バス市場：グループ別
第14章 バス市場：国別
第15章 米国バス市場
第16章 中国バス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・バス業界の現在の動向は何ですか？
急速に進化する技術、変化する規制の優先事項、持続可能で効率的なモビリティに対する一般市民の期待の変化によって定義されています。
・業界の主要な変革的変化は何ですか？
電動化の進展、デジタル化、規制の加速、顧客の期待の変化によって推進されています。
・2025年の関税動向は業界にどのような影響を与えましたか？
関税政策の変更は、自動車製造、部品調達、アフターマーケットサービスにわたるサプライチェーン戦略とコスト構造に重大な影響を及ぼしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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