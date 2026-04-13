ディスポーザブル内視鏡市場のトレンドは、感染対策の重要性の高まりと低侵襲手技の需要増加によって牽引されている

ディスポーザブル内視鏡市場のトレンドは、感染対策の重要性の高まりと低侵襲手技の需要増加によって牽引されている