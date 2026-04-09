髙久製パン株式会社（本社：神奈川県平塚市老松町10-18、代表者：髙久直輝）は、鎌倉小町通りにスパイス専門店「Add Spice HISA」をオープンしました。創業102年のベーカリーの知見を活かし、揚げたてカレーパンとオリジナルスパイスジェラートを提供しています。

鎌倉の春を代表する伝統行事「第68回鎌倉まつり」が鶴岡八幡宮を中心に開催される中、観光客の食べ歩き体験に新たな選択肢が加わりました。鎌倉小町通りにオープンしたスパイス専門店「Add Spice HISA」では、創業102年の髙久製パンが手がける「弦斎カレーパン」と、スパイスを取り入れたオリジナルジェラートを提供しています。 最大の特徴は、最高金賞を受賞した製法と揚げたてにこだわったカレーパンです。生地にはご飯とターメリックを練り込み、24種のスパイスを使用したカレーと組み合わせることで、従来のカレーパンにはない「もちもち×カリカリ」の新食感を実現しました。福神漬け入りのオリジナルをはじめ、チーズ、バターチキン、牛すじ黒カレー×クリームチーズ、カツカレーなど、多彩なラインナップを展開しています。 同店では12種類のジェラートも販売しています。シナモンやカルダモンを使用したチャイティージェラートは「かまくら推奨品」に選定されており、観光地における非日常体験型スイーツとして注目を集めています。さらに、平塚産いちごやあまおうを使用した季節限定フレーバーなど、地域食材を活かした商品展開も特徴です。 4月は桜といちごフェア いちごの色々な種類のジェラートを展開しています。 伝統と革新が融合する新たな鎌倉グルメとして、今後の展開が期待されます。 商品説明 カレーパン ■弦斎カレーパン（オリジナル） 元祖・弦斎カレーパン。ご飯を練り込んだもちもち生地に、ターメリックを加えることでカレーの風味をほんのり感じられる仕上がりです。中には24種類のスパイスを使用した本格カレーと、カレーライスを再現する福神漬けを忍ばせました。カレーライスをそのまま包んだ満足感のある一品です。 ■チーズカレーパン 濃厚チーズとまろやかチーズ、2種類を贅沢に使用しています。コク深いカレーとチーズの相性は抜群で、口の中でとろけるような味わいです。濃厚でありながらバランスの取れた、チーズ好きにはたまらない一品です。 ■バターチキンカレーパン バターのコクと優しい甘さが特徴のバターチキンカレーを使用しています。中には一口サイズのタンドリーチキンが入り、食べ応えも抜群です。スパイスの風味を感じながらもマイルドな味わいで、お子様から大人まで幅広く人気の商品です。 ■クリームチーズ黒カレーパン 牛すじの旨みを凝縮した濃厚な黒カレーに、爽やかな酸味のクリームチーズを組み合わせた新感覚の一品です。コクと酸味のコントラストが絶妙で、後を引く味わいです。珍しい組み合わせが話題の、Z世代にも人気のカレーパンです。 ■カツカレーパン 一口サイズのカツを贅沢に使用し、カツカレーをそのまま表現しています。サクッとした食感とスパイシーなカレーの組み合わせで、満足感の高いボリュームたっぷりの一品です。 ジェラート12種類 - かまくら推奨品「チャイ」（シナモン・カルダモンなどのスパイス使用） - 抹茶（藤沢市のお茶専門店「茶来未」の抹茶使用） - マダガスカルバニラ - フィオルディパンナ - ビスコフクッキー - 山椒チョコソルベ ストロベリーフェア - 平塚産いちご - あまおういちご - ストロベリージュニパー（ジュニパーというスパイスを使用） - ベリーベリー（いちご、ブルーベリー、ラズベリー、ローズヒップのミックス） - いちごミルク - いちごヨーグルト 店舗概要 店舗名：Add Spice HISA（アッド スパイス ヒサ） 所在地：神奈川県鎌倉市小町2－2－26 営業時間：10:00～18:00（季節変動あり） 定休日：不定休 連絡先 高久製パン株式会社 広報担当 0463-21-0754 info@takaku-pan.com

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