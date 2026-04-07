【住宅事業者向けアンケート結果】 高断熱化で懸念される「カビ・結露リスク」と対策 対応にバラつき、夏型結露は認知されるも対応はこれから
新聞紙を主原料としたセルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」の製造・販売・施工を手掛ける
株式会社デコス（本社:山口県下関市、代表取締役:安成信次）は、2 月20 日（金）、住宅事業者を対象に
結露に関するアンケートを実施しました。
昨年4 月に省エネ適合義務化が施行され、新築住宅において一定の断熱性が義務付けられました。高断熱
化が急速に進む中、一方で懸念されるのが結露や湿気のリスクです。今回、住宅事業者の意識と現場での対
策についてアンケートを行いましたので、その結果を報告いたします。
アンケート調査結果概要
●新築住宅の施工初期に発生する「初期結露」対策を全棟で実施している事業者は55.4％にとどまり、対策
が標準化されていないことがわかった
●施工中、躯体を濡らした際の対応や通気層の確認方法には、「特に対応しない」「口頭のみで確認」など現
場ごとにバラつきが見られた
●基礎コンクリートの水分対策は、多くの事業者が意識しているものの、設計段階での対応は8.7％と少数
●夏型結露については、認知は広がっているものの、4 割超が対策を行っていない
【調査方法:メールによるWEB 調査 有効回答数:130 対象者:住宅事業者 調査日:2026 年2 月20 日（金）】
「初期結露」対策を全棟実施している事業者は55.4％と約半数、対応にバラつき
「新築住宅において「初期結露」を想定した対策を行っているか?」を尋ねたところ、「すべての現場で対
策を行っている」と回答した事業者は55.4％にとどまり、「一部の現場のみ、あるいは行っていない」と回
答した事業者はあわせて34.6％となり、初期結露への対応が必ずしも標準化されていないことが分かりまし
た。また、「初期結露という概念を知らなかった」との回答も1 割あり、高断熱化が進む中で、施工初期の湿
気リスクについて十分な情報共有が行き届いていない現状もうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage1】
躯体を濡らした際の対応、対応内容に差。十分な対策を講じている事業者は約半数
「新築住宅の施工中、雨などで躯体を濡らしてしまった場合、どのような対応を行っているか？」との問いに対して、「送風や除湿、暖房などを組み合わせて乾燥させている」とする回答がある一方で、「特に何もしていない」「表面を拭き取るのみ」といった回答が約4割を占めました。
躯体内部の水分が住宅性能や耐久性に与える影響について、61.4％が十分な対策を講じているものの、15.7％は「特に行っていない」と回答しており、躯体の乾燥が不十分なまま次工程へ進むリスクが、現場ごとに残されていると言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage2】
基礎コンクリートの水分対策、現場での意識は高いものの、設計段階での対応は少数
「基礎コンクリートの水分が室内環境に影響することを意識し、対策を行っているか？」との問いには、約4割が対策を行っていましたが、「意識はしているが具体的な対策はしていない」という回答も35.4％見られました。「設計や仕様として明確に対策している」とする事業者は8.7％にとどまっています。
断熱住宅では、基礎由来の水分が結露やカビの原因となるケースもあり、今後は設計段階からの対策がより重要になると考えられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage3】
夏型結露、4割超が対策を行わっていない。認知と対策に課題
株式会社デコス（本社:山口県下関市、代表取締役:安成信次）は、2 月20 日（金）、住宅事業者を対象に
結露に関するアンケートを実施しました。
昨年4 月に省エネ適合義務化が施行され、新築住宅において一定の断熱性が義務付けられました。高断熱
化が急速に進む中、一方で懸念されるのが結露や湿気のリスクです。今回、住宅事業者の意識と現場での対
策についてアンケートを行いましたので、その結果を報告いたします。
アンケート調査結果概要
●新築住宅の施工初期に発生する「初期結露」対策を全棟で実施している事業者は55.4％にとどまり、対策
が標準化されていないことがわかった
●施工中、躯体を濡らした際の対応や通気層の確認方法には、「特に対応しない」「口頭のみで確認」など現
場ごとにバラつきが見られた
●基礎コンクリートの水分対策は、多くの事業者が意識しているものの、設計段階での対応は8.7％と少数
●夏型結露については、認知は広がっているものの、4 割超が対策を行っていない
【調査方法:メールによるWEB 調査 有効回答数:130 対象者:住宅事業者 調査日:2026 年2 月20 日（金）】
「初期結露」対策を全棟実施している事業者は55.4％と約半数、対応にバラつき
「新築住宅において「初期結露」を想定した対策を行っているか?」を尋ねたところ、「すべての現場で対
策を行っている」と回答した事業者は55.4％にとどまり、「一部の現場のみ、あるいは行っていない」と回
答した事業者はあわせて34.6％となり、初期結露への対応が必ずしも標準化されていないことが分かりまし
た。また、「初期結露という概念を知らなかった」との回答も1 割あり、高断熱化が進む中で、施工初期の湿
気リスクについて十分な情報共有が行き届いていない現状もうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage1】
躯体を濡らした際の対応、対応内容に差。十分な対策を講じている事業者は約半数
「新築住宅の施工中、雨などで躯体を濡らしてしまった場合、どのような対応を行っているか？」との問いに対して、「送風や除湿、暖房などを組み合わせて乾燥させている」とする回答がある一方で、「特に何もしていない」「表面を拭き取るのみ」といった回答が約4割を占めました。
躯体内部の水分が住宅性能や耐久性に与える影響について、61.4％が十分な対策を講じているものの、15.7％は「特に行っていない」と回答しており、躯体の乾燥が不十分なまま次工程へ進むリスクが、現場ごとに残されていると言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage2】
基礎コンクリートの水分対策、現場での意識は高いものの、設計段階での対応は少数
「基礎コンクリートの水分が室内環境に影響することを意識し、対策を行っているか？」との問いには、約4割が対策を行っていましたが、「意識はしているが具体的な対策はしていない」という回答も35.4％見られました。「設計や仕様として明確に対策している」とする事業者は8.7％にとどまっています。
断熱住宅では、基礎由来の水分が結露やカビの原因となるケースもあり、今後は設計段階からの対策がより重要になると考えられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346132/images/bodyimage3】
夏型結露、4割超が対策を行わっていない。認知と対策に課題