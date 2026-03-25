オンライン研修サービス「Workschool」より、C#入門コースがリリース

TRUNK株式会社

オンライン研修サービス「Workschool」を運営する、TRUNK株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西元 涼、以下「TRUNK」)は、学習コンテンツとして「C#入門コース」を正式にリリースいたしました。

■C#入門コース 開発の背景

C#は、Microsoftが開発したオブジェクト指向プログラミング言語であり、

Windowsアプリケーションや業務システム開発をはじめ

ゲームエンジン「Unity」を通じたゲーム・XR開発の領域などにも広く活用されています。

型安全性の高さと豊富なライブラリ・フレームワーク（.NET）を兼ね備え、

SIer・SES企業における主要言語の一つとして、エンジニア育成のニーズは年々高まっています。

一方で、「C#は学習リソースが豊富な反面、初学者が体系的に実践まで学べる環境は限られている」という声を、Workschoolをご利用いただく企業様をはじめ、多くの企業様からいただいてきました。

TRUNK株式会社は、こうしたニーズにお応えする形で、今回「C#入門コース」の開発に至りました。

本コースは、Java・Python・C言語など数多くのエンジニア向け入門書を手がける、筑波大学の三谷 純教授にご監修いただきました。

初学者がつまずきやすいポイントを丁寧に押さえながら、

実際の開発現場で通用するスキルを段階的に習得できる構成としています。

■Workschool(ワークスクール)とは

演習問題(例)１.演習問題(例)２.

Workschoolは、企業の人材育成を支援するe-Learningシステム（LMS）です。

学習を「続けられる仕組み」と、現場で使えるスキルに「つながる学習体験」を確立し、

導入後に起きがちな受講率の伸び悩みや学習定着といった課題の解消を支援します。

■IT(SIer・SES)企業様にご好評いただいているポイント

1,500以上の網羅されたコンテンツ

今回リリースした「C#」以外にも、C言語/PHP/Java/AWSなど

エンジニア育成に特化した多くの研修パッケージをご用意しています。

開発環境がなくても、コードを書いて学べる実践型学習コンテンツ

Workschool内(ブラウザ環境)で開発の実践が可能。

インプット後すぐのアウトプットで理解力を測ることで、定着率が高まります。

https://lp.work-school.com/lms

■TRUNK株式会社 コメント

執行役員/コンテンツマネージャー 平谷 善郎

TRUNK株式会社では、e-Learningシステム「Workschool」を通じて、IT企業様をはじめとする多くの現場から「C#を基礎から学べる研修コンテンツがほしい」という声を伺ってきました。

C#は開発現場での活用範囲が広く、学習ニーズが高い一方で、初学者が独学で進めるには壁を感じやすい領域でもあります。

だからこそ、研修として“つまずきやすいポイントを先回りして支える”設計が重要だと考え、今回の開発に至りました。

本コースは、初学者が無理なく理解を積み上げられるよう、要点を整理しながら手を動かして学べる実践的な構成にしています。

また、エンジニア向け著書でも知られる三谷 純先生に監修いただき、学習の道筋がぶれない、現場につながる入門教材を目指しました。

企業の皆様の育成課題に寄り添い、学習機会の拡充を通じて、C#学習の第一歩をより確かなものにできれば幸いです。

■監修者 コメント

筑波大学 大学院システム情報系 教授 三谷 純氏

Workschoolの「C#コース」の監修を務めさせていただきました。

本コースは、プログラミングの初学者が無理なく学べる基礎的な内容からスタートし、オブジェクト指向や例外処理、さらにはC#特有の強力なデータ操作機能であるLINQといった実践的かつ高度なトピックまで、幅広い知識を網羅的に学習できる構成となっています。



本コースが特に優れているのは、学習者が実際に手を動かし、ブラウザ上で直接プログラムコードを作成して動作を試すことができる点です。単に知識をインプットするだけでなく、豊富に用意された演習問題を通じてすぐにアウトプットできる実践的な環境が整っているため、プログラムの深い理解の促進と、確実なスキルの定着が大いに期待できます。



これからC#を学び、エンジニアとしての確かな第一歩を踏み出そうとする皆様にとって、本コースが強力なサポートとなることを願っております。

■会社概要

名称：TRUNK株式会社

URL：https://trunk.company

設立：2015年7月1日

代表者：代表取締役CEO 西元 涼

所在地：東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3F B号

事業内容 : 企業向けe-Learning(LMS)の開発・運営事業

■本件に関するお問い合わせ先

TRUNK株式会社 広報担当

メールアドレス：support@trunk.school