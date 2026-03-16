サワードウ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月13に「サワードウ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。サワードウに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
サワードウ市場の概要
サワードウ市場に関する当社の調査レポートによると、サワードウ市場規模は 2035 年に約 102億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の サワードウ市場規模は約 59億米ドルとなっています。サワードウに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、サワードウ市場シェアの拡大は、クリーンラベル食品や自然食品への嗜好の高まりによるものです。当社の調査によると、世界のクリーンラベルおよび自然食品市場は2035年に721億米ドルに達し、予測期間中に6.5%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。消費者は通常、防腐剤、市販の酵母、人工添加物が入った食品を避ける傾向があるため、食品ブランドはオーガニック、非遺伝子組み換え、無添加の製品開発に力を入れており、サワードウ製品の魅力を高めています。
サワードウに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sourdough-market/80315
サワードウに関する市場調査では、サワードウやコンブチャといった発酵食品の人気の高まり、そして腸内細菌叢の健康における発酵食品の役割に対する意識の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、ピザクラスト、クラッカー、ビスケット、パンケーキ、スナック製品など、従来のパンにとどまらない製品イノベーションの台頭も、今後数年間の市場成長を支えると予想されています。
しかし、高品質の小麦粉や原料の使用による生産コストの上昇、発酵・製造サイクルの長さ、市販のパンに比べて賞味期限が短いことが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344292/images/bodyimage1】
サワードウ市場セグメンテーションの傾向分析
サワードウ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、サワードウの市場調査は、製品タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、原料タイプ別、カテゴリー別と地域別に分割されています。
サワードウ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-80315
製品タイプ別に基づいて、サワードウ市場はパン、クラッカー、ピザ生地、パスタに分割されています。パン分野は、特に北米とヨーロッパにおける伝統的なサワードウパンの人気の高さ、健康的な代替ベーカリー製品の需要の高まり、そして職人やクラフトベーカリーの急速な拡大により、予測期間中に58%という最大のシェアを占めると予想されています。こうした需要に応えるため、複数のメーカーがサワードウパン分野で革新的な製品を開発しており、オーガニックサワードウパン、高繊維・高タンパク質サワードウパン、グルテンフリーサワードウパンなどが登場しています。
サワードウ市場の概要
サワードウ市場に関する当社の調査レポートによると、サワードウ市場規模は 2035 年に約 102億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の サワードウ市場規模は約 59億米ドルとなっています。サワードウに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、サワードウ市場シェアの拡大は、クリーンラベル食品や自然食品への嗜好の高まりによるものです。当社の調査によると、世界のクリーンラベルおよび自然食品市場は2035年に721億米ドルに達し、予測期間中に6.5%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。消費者は通常、防腐剤、市販の酵母、人工添加物が入った食品を避ける傾向があるため、食品ブランドはオーガニック、非遺伝子組み換え、無添加の製品開発に力を入れており、サワードウ製品の魅力を高めています。
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サワードウに関する市場調査では、サワードウやコンブチャといった発酵食品の人気の高まり、そして腸内細菌叢の健康における発酵食品の役割に対する意識の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、ピザクラスト、クラッカー、ビスケット、パンケーキ、スナック製品など、従来のパンにとどまらない製品イノベーションの台頭も、今後数年間の市場成長を支えると予想されています。
しかし、高品質の小麦粉や原料の使用による生産コストの上昇、発酵・製造サイクルの長さ、市販のパンに比べて賞味期限が短いことが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
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サワードウ市場セグメンテーションの傾向分析
サワードウ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、サワードウの市場調査は、製品タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、原料タイプ別、カテゴリー別と地域別に分割されています。
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製品タイプ別に基づいて、サワードウ市場はパン、クラッカー、ピザ生地、パスタに分割されています。パン分野は、特に北米とヨーロッパにおける伝統的なサワードウパンの人気の高さ、健康的な代替ベーカリー製品の需要の高まり、そして職人やクラフトベーカリーの急速な拡大により、予測期間中に58%という最大のシェアを占めると予想されています。こうした需要に応えるため、複数のメーカーがサワードウパン分野で革新的な製品を開発しており、オーガニックサワードウパン、高繊維・高タンパク質サワードウパン、グルテンフリーサワードウパンなどが登場しています。