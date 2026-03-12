こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIがビジネスモデル分析から顧客インサイトの特定まで自律実行 次世代マーケターの分析業務を実演します（3/20 無料オープンセミナー）
2026年3月20日（金・祝）19：00 〜20：30 1200万円超を半年で3件受注。Big4×Adobeの戦略思考をClaude Code（Skills）で自動化した「次世代提案ワークフロー」公開
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月20日（金）、ビジネスモデル分析から顧客インサイトの特定までをAIエージェントに自律実行させる実演セミナーを開催します。この手法を取り入れ、1200万円超の案件を半年以内に3件連続で受注した実例も。次世代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195644
https://digitalpr.jp/table_img/2934/130312/130312_web_1.png
■セミナー概要
2026年2月に開講した新講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
「一生懸命作った50枚の提案書が、一言で却下される……」
「GA4の数字を並べるだけで、具体的な施策の根拠が見つからない……」
多くの方は手探りで提案資料を作成していると思います。
本セミナーでは、ビジネスモデル分析から顧客インサイトの特定（3層構造解析）までをAIエージェントに自律実行させる次世代の提案プロセスを公開します。
本フレームワークの実績
＜マーケティングコンサルタント Oさんの事例＞
講座で学んだ戦略設計を提案に組み込み、サイトリニューアル＋広告運用案件（1500万円規模）を受注。
その後も本ワークフローを活用し1200万円規模の案件を連続受注しました。
“作業”ではなく、経営課題に直結する戦略を提案。クライアントから信頼を勝ち取り、高単価の受注を常態化させました。
■顧客行動デザイナー認定講座とは
AIで誰でもコンテンツを量産できるようになったのに、なぜ売上を格段に増やせないのか――。
マーケターに最も求められる思考とは、顧客の心理を読み解き、動かすためのコミュニケーション設計力です。
データ分析を通して得た結果を行動心理、行動経済学の観点から解釈し、AIで顧客が動くコンテンツを作るまでの思考の型をインプットします。
AI時代の次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる、日本初の認定プログラムです。
講座概要：https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
申し込み：https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/
▼このような悩みはありませんか？
【広告代理店・制作会社】
「他社と同じだね」と言われ、最後は価格競争に巻き込まれる。徹夜で数値をまとめ、キャプチャを貼り付けた50枚の提案書。しかしクライアントからは「で、結局どこを変えればいいの？」「他社も同じようなこと言ってたよ」と一蹴され、提案提案提案の日々。
【社内マーケター】
上司から「だから何？」と詰められ、施策が進まない GA4のレポートを出しても、数値の表面をなぞるだけ。「なぜ離脱が増えているのか」という根拠ある仮説が立てられず、上司や決裁者に「それって君の主観だよね？」と詰められ、確信を持って施策のGoサインをもらえない。
【共通の苦悩】
「分析」が目的となり、週末はスライド作成で潰れている。データ抽出、競合調査、レポート化……戦略に時間を使いたいのに、単純作業に追われて3日以上が溶ける。AIを使っても、生成されるのはネットに転がっているような一般論ばかりで、実務には程遠い。
■オープンセミナーの内容
Part 1 フレームワーク公開
1200万円の案件を勝ち取る「Big4×Adobe」の思考法
なぜあなたの提案は通らないのか？ 高単価受注を実現するロジックとAI実装の全体像
Part 2 実演デモ
Claude Code (Skills) による自律型コンサルティング
講師が定義した「Strategy Skills」をClaudeが実行し、サイト分析から顧客インサイトの深掘りまでを数分で完結させる様子を公開
Part 3 ワーク：顧客心理の3層構造（Desire/Gap/Impact）の設計
AIエージェントに「精度の高いインサイト」を出させるため、指示設計を体験。
本セミナー参加特典
通常特典（ご参加後にどなたでも受取可能）
本セミナーの投影資料
アーカイブ動画
特別特典（Facebookで感想をシェアしてくださった方）
Claudeで使えるURLを入れるだけで納得するマーケティング戦略を立てるStrategy.skills
本講座で紹介するスライド骨子生成機能の3回利用権
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195644
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月20日（金）、ビジネスモデル分析から顧客インサイトの特定までをAIエージェントに自律実行させる実演セミナーを開催します。この手法を取り入れ、1200万円超の案件を半年以内に3件連続で受注した実例も。次世代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195644
https://digitalpr.jp/table_img/2934/130312/130312_web_1.png
■セミナー概要
2026年2月に開講した新講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
「一生懸命作った50枚の提案書が、一言で却下される……」
「GA4の数字を並べるだけで、具体的な施策の根拠が見つからない……」
多くの方は手探りで提案資料を作成していると思います。
本セミナーでは、ビジネスモデル分析から顧客インサイトの特定（3層構造解析）までをAIエージェントに自律実行させる次世代の提案プロセスを公開します。
本フレームワークの実績
＜マーケティングコンサルタント Oさんの事例＞
講座で学んだ戦略設計を提案に組み込み、サイトリニューアル＋広告運用案件（1500万円規模）を受注。
その後も本ワークフローを活用し1200万円規模の案件を連続受注しました。
“作業”ではなく、経営課題に直結する戦略を提案。クライアントから信頼を勝ち取り、高単価の受注を常態化させました。
■顧客行動デザイナー認定講座とは
AIで誰でもコンテンツを量産できるようになったのに、なぜ売上を格段に増やせないのか――。
マーケターに最も求められる思考とは、顧客の心理を読み解き、動かすためのコミュニケーション設計力です。
データ分析を通して得た結果を行動心理、行動経済学の観点から解釈し、AIで顧客が動くコンテンツを作るまでの思考の型をインプットします。
AI時代の次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる、日本初の認定プログラムです。
講座概要：https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
申し込み：https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/
▼このような悩みはありませんか？
【広告代理店・制作会社】
「他社と同じだね」と言われ、最後は価格競争に巻き込まれる。徹夜で数値をまとめ、キャプチャを貼り付けた50枚の提案書。しかしクライアントからは「で、結局どこを変えればいいの？」「他社も同じようなこと言ってたよ」と一蹴され、提案提案提案の日々。
【社内マーケター】
上司から「だから何？」と詰められ、施策が進まない GA4のレポートを出しても、数値の表面をなぞるだけ。「なぜ離脱が増えているのか」という根拠ある仮説が立てられず、上司や決裁者に「それって君の主観だよね？」と詰められ、確信を持って施策のGoサインをもらえない。
【共通の苦悩】
「分析」が目的となり、週末はスライド作成で潰れている。データ抽出、競合調査、レポート化……戦略に時間を使いたいのに、単純作業に追われて3日以上が溶ける。AIを使っても、生成されるのはネットに転がっているような一般論ばかりで、実務には程遠い。
■オープンセミナーの内容
Part 1 フレームワーク公開
1200万円の案件を勝ち取る「Big4×Adobe」の思考法
なぜあなたの提案は通らないのか？ 高単価受注を実現するロジックとAI実装の全体像
Part 2 実演デモ
Claude Code (Skills) による自律型コンサルティング
講師が定義した「Strategy Skills」をClaudeが実行し、サイト分析から顧客インサイトの深掘りまでを数分で完結させる様子を公開
Part 3 ワーク：顧客心理の3層構造（Desire/Gap/Impact）の設計
AIエージェントに「精度の高いインサイト」を出させるため、指示設計を体験。
本セミナー参加特典
通常特典（ご参加後にどなたでも受取可能）
本セミナーの投影資料
アーカイブ動画
特別特典（Facebookで感想をシェアしてくださった方）
Claudeで使えるURLを入れるだけで納得するマーケティング戦略を立てるStrategy.skills
本講座で紹介するスライド骨子生成機能の3回利用権
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195644
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/