「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」を運営する株式会社湯ーとぴあ(所在地：山梨県甲斐市、代表取締役：早川善輝)は、本日2026年2月23日に設立80周年を迎えました。

これを記念し、お客様からの要望が多かった80周年記念入浴回数券(6枚綴り)を特別価格4,290円(税込・通常5,280円)にて本日より限定発売いたします。また、同時に乳酸菌サプリメント「11-1(いちいちのいち)」の30%割引販売と購入数と同数のプレゼント、さらにLINE登録者を対象とした80名様への抽選プレゼントキャンペーンを開始いたします。





80周年あいさつ





特別回数券発売









■80周年を迎え、感謝を込めた3つの記念企画を同時展開

1946年の設立以来80年、株式会社湯ーとぴあは建材業から温泉事業へと転身し、1975年の温泉掘削、1977年の温泉営業開始を経て、「泉質の良さ」を追求し続けてきました。その結果、温泉総選挙「健康増進」部門で3年連続全国1位(2019年～2021年)、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2年連続全国1位(2023年～2024年)を獲得するなど、泉質の高さが全国的に評価されています。





近年、健康志向の高まりとともに、温泉本来の価値を求める利用者が増加しています。2026年2月現在、日本国内では高齢化社会の進展により、予防医療や健康維持への関心がさらに高まっており、温泉を活用した「湯治」が再び注目を集めています。特に、科学的根拠に基づいた温泉療法への期待が高まる中、同施設は日本最大級のラドン温泉として、入浴だけでなく呼吸からもラドンを取り込める「吸う温泉」を提供し、健康増進を目指す多くの方々に支持されています。





80周年という節目を迎えるにあたり、同社は日頃の感謝を込めて、お客様からの要望が特に多かった「記念入浴回数券」「乳酸菌サプリメントの特別販売」「抽選プレゼントキャンペーン」の3つの企画を同時に展開いたします。









■80周年記念企画の詳細:お得に体験できる3つの特典

【企画1】80周年記念入浴回数券を限定発売

お客様からの要望が最も多かった記念回数券を、本日2月23日より販売開始いたします。6枚綴り入浴回数券を通常価格5,280円のところ、特別価格4,290円(税込・約19%割引)にて提供いたします。限定販売のため、在庫がなくなり次第終了となります。使用期限は2026年12月末まで、日帰り入浴でご利用いただけます。





6枚綴り回数券





同施設の日帰り入浴は通常大人880円ですが、この回数券を利用すると1回あたり715円と、1回につき165円もお得になります。温泉総選挙やニフティ温泉ランキングで全国1位を獲得した高品質な温泉を、よりリーズナブルに体験できる機会として、リピーター客を中心に高い関心が寄せられています。





【企画2】乳酸菌「11-1(いちいちのいち)」特別販売

東京大学薬学部と株式会社アンテナが共同開発した乳酸菌サプリメント「11-1」を、80周年を記念して30%割引にて販売いたします。さらに、ご来場いただいたお客様には、ご購入いただいた数と同数をプレゼントいたします。つまり、実質65％割引となる大変お得な企画です。





乳酸菌「11-1」いちいちのいち





具体的な価格は以下の通りです:

・1個:通常 9,790円(税込)→ 6,853円 + 来場者にはさらに1個プレゼント

・3個:通常 27,500円(税込)→19,250円 + 来場者にはさらに3個プレゼント

・6個:通常 52,800円(税込)→36,960円 + 来場者にはさらに6個プレゼント

・12個:通常99,000円(税込)→69,300円 + 来場者にはさらに12個プレゼント





「11-1」は、温泉の効果をさらに高めるために開発された乳酸菌サプリメントで、体の内側からの健康づくりをサポートします。温泉入浴と併せてご利用いただくことで、「健康・美・若返り」の相乗効果が期待できます。





【企画3】LINE登録者限定 80名様プレゼントキャンペーン

同社公式LINEにお友だち登録していただいた方を対象に、抽選で80名様に「特別6枚綴り回数券1枚」または「日本一の温泉をつくろう(書籍)1冊」をプレゼントいたします。





応募方法は簡単です。

公式個人用LINE： https://lin.ee/hvehM32

公式法人用LINE： https://lin.ee/8b8E4XP

上記にどちらかにお友だち登録していただくと、画面に応募フォームリンクが表示されますので、そちらからご応募ください。抽選結果の発表は、商品発送をもって代えさせていただきます。





日本一の温泉をつくろう





書籍「日本一の温泉をつくろう」は、同社代表取締役の早川善輝氏が、温泉事業への情熱と泉質へのこだわりを綴った一冊で、温泉ファンの間で話題となっています。









■全国1位を複数回受賞、評価される「トリプル効果」

竜王ラドン温泉の最大の特長は、以下の3つの要素が組み合わさった「トリプル効果」です。





建物全景





【1.日本最大級のラドン温泉(アルファ線療法)】

国内最大級のラドン発生器を使用し、高濃度のラドンを含む温泉を実現しています。ラドンは自然界に存在する希ガスの一種で、温泉療法の分野では古くから注目されてきました。同施設では入浴と呼吸の両方からラドンを体感できる「吸う温泉」として、湯治目的の長期滞在者からも高い支持を得ています。





【2.高濃度還元水素水による「お湯がいい温泉」】

還元力の高い水素水を温泉に使用することで、肌当たりの良さを追求しています。この取り組みが評価され、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2023年・2024年と2年連続で全国1位を獲得しました。





【3.美容温泉 POLA認定「メルティング浄化温泉」】

肌に優しい温泉で、美容に関心の高い女性利用者を中心に高い支持を得ています。温泉に含まれる成分が肌の古い角質を優しく取り除き、美肌効果が期待できます。





これらの複合的な特長により、同施設は温泉総選挙「健康増進」部門でも2019年から2021年まで3年連続で全国1位を獲得しています。「健康・美・若返り」を同時に体験できる温泉として、幅広い年齢層から支持されています。





ラドン発生器





ラドン吸入室









■今後の展望:泉質の良さで、すべての方の健康に貢献したい

同社代表取締役の早川善輝氏は、80周年を迎えるにあたり、次のようにコメントしています。





「温泉創業以来、地域の皆様や全国からお越しいただくお客様に支えられ、本日80周年という大きな節目を迎えることができました。心より感謝申し上げます。これからも泉質の良さを追求し続け、温泉を通じて『美しい肌に、細胞から若返り、難病の方に寄り添い、すべての病の方を健康にしたい』という想いを実現してまいります。今回の記念企画を通じて、より多くの方に当施設の泉質を体験していただき、心身のリフレッシュと健康増進にお役立ていただければ幸いです」





同社は今後も、温泉本来の価値を追求し、科学的根拠に基づいた温泉療法の提供を通じて、地域社会および全国の健康志向の高い方々に貢献していく方針です。





当館からの富士山









【80周年記念企画 概要】

◆80周年記念入浴回数券

発売日 ： 2026年2月23日(月・祝)より

販売場所 ： 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ(山梨県甲斐市富竹新田1300-1)

内容 ： 日帰り入浴 6枚綴り回数券

価格 ： 4,290円(税込) ※通常価格5,280円

販売数 ： 限定販売(完売次第終了)

使用期限 ： 2026年12月末まで

詳細URL ： https://u-u.co.jp/blog/pickup/postid_8659/





◆乳酸菌「11-1」特別販売

販売期間： 2026年2月23日(月・祝)より

割引率 ： 30%割引 + ご来場者には購入数と同数をプレゼント

価格例 ： 1個 6,853円(税込・通常9,790円)+ 来場者には1個プレゼント

3個 19,250円(税込・通常27,500円)+ 来場者には3個プレゼント

6個 36,960円(税込・通常52,800円)+ 来場者には6個プレゼント

12個 69,300円(税込・通常99,000円)+ 来場者には12個プレゼント

詳細URL ： https://u-u.co.jp/11-1/ (ID:111 PASS:111)





◆LINE登録者限定 80名様プレゼントキャンペーン

応募期間 ： 2026年2月23日(月・祝)より3月31日(火)まで

応募方法 ： 公式LINEお友だち登録後、

表示される応募フォームリンクから応募

公式LINE ：個人用 https://lin.ee/hvehM32

法人用 https://lin.ee/8b8E4XP

プレゼント： 抽選で80名様に「特別6枚綴り回数券1枚」または

書籍「日本一の温泉をつくろう」1冊

抽選発表 ： 賞品発送をもって発表に代えさせていただきます

書籍詳細 ： https://u-u.co.jp/blog/pickup/postid_7644/

https://amazon.co.jp/dp/4594099963









【施設概要】

施設名 ： 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

所在地 ： 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

営業時間 ： 10:00～23:00(年中無休)

通常料金 ： 日帰り入浴 大人880円、小人770円 / 宿泊 7,700円～

アクセス ： JR中央本線竜王駅より徒歩14分

中央自動車道甲府昭和I.C.より西2.2km

URL ： https://u-u.co.jp









【会社概要】

会社名 ： 株式会社湯ーとぴあ

所在地 ： 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

代表者 ： 代表取締役 早川善輝

事業内容 ： 宿泊業

企業URL ： https://u-u.co.jp

X(旧Twitter)： https://x.com/radon_onsen

Instagram ： https://www.instagram.com/radon_onsen

YouTube ： https://www.youtube.com/user/utopia1213