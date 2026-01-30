¡ØHidy!Rascal¡Ù¤È¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÏÂ»Ò¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤ÈH.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHidy!Rascal ¥ëー¥à¡×¤ò1 ·î 30 Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥³¥é¥Ü¥ëー¥àÀ¤³¦ºÇÂ¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡¢¡ÖMost brand-themed room sponsorships in a hotel chain¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎºÇÂ¿¿ô¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿™¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë/¥³¥é¥Ü¥ëー¥à 44 ¼ïÎà¡Ë¡£¡ØHidy!Rascal¡Ù½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖHidy!Rascal ¥ëー¥à¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ¿¿ô¤ò¹¹¿·¤·¡¢51 ¼ïÎàÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖHidy!Rascal ¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¡Ø¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µÒ¼¼¤ÎÊÉ¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥É¥¢¤ò¡ØHidy!Rascal¡Ù¤Ç¾þ¤ê¡¢¥é¥¹¥«¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥³ー¥à¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖHidy!Rascal ¥ëー¥à¡×¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É B1 ³¬ Ãæ±ûÅì²þ»¥³°·ôÇäµ¡²£¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHidy!Rascal POP UP SHOP¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡ÖHidy!Rascal¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¡ÖHidy!Rascal ¥ëー¥à¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ä«¿©ÉÕ¤ 21,300 ±ß～¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê 19,300 ±ß～¡Ê¤¤¤º¤ì¤â1¼¼1Çñ¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖHidy!Rascal¥ëー¥à¡×¼Â»Ü³µÍ×¡Û
²Á³Ê¡§Ä«¿©ÉÕ¤ 21,300 ±ß～¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê 19,300 ±ß～¡Ê¤¤¤º¤ì¤â 1¼¼1Çñ¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡ËÅ¸³«¥Û¥Æ¥ë¡§ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÉñÉÍ Åìµþ¥Ù¥¤ https://www.hennnahotel.com/maihama/ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÅìµþ À¾³ëÀ¾ https://www.hennnahotel.com/nishikasai/ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥×¥ì¥ß¥¢Ì¾¸Å²° Éú¸«±ØÁ° https://www.hennnahotel.com/nagoya-fushimi/ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¡¡ÆàÎÉhttps://www.hennnahotel.com/nara/
»²¹Í»ñÎÁ¡ØHidy!Rascal¡Ù¤È¤Ï
¡ÖHidy!Rascal¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÌ¾¥·ー¥ó¤ò¿·¤·¤¯¤â¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¥é¥¹¥«¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÆü¾ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡¢¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¤¬¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¥é¥¹¥«¥ë¤òÀö¤¦¥·ー¥ó¤ä°¸Àè¤Î¤Á¤¬¤¦¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¤¬ÌÚ¤Î¾å¤ÇÆÉ¤à¥·ー¥ó¤Ê¤É¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿á¤½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë±è¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖHidy!Rascal¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.araiguma-rascal.com/hidyrascal/
