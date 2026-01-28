特別再編集！『シンカリオン』第１期がTVアニメに帰ってくる！ TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』

２０２６年４月５日（日）からテレ東系列６局ネットで放送開始 放送に合わせ、玩具新シリーズ発売！新たな変形機構で登場！

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区）は、『シンカリオン』シリーズのTV アニメ第１期を特別に再編集したTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』を２０２６年４月５日（日）あさ８時３０分からテレ東系列６局ネットで放送中の、のりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内にて放送開始します。また、TVアニメと連動し、「ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」（希望小売価格：４,９５０円/税込）をはじめ、玩具新商品全５種を２０２６年４月１８日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/)等にて発売します。なお、「タカラトミーモール」では本日２０２６年１月２８日(水)から予約受付を開始します。





「ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」

『シンカリオン』シリーズ※は、実在の新幹線が変形してロボットになり、日本の平和と安全と守るためシンカリオン運転士に選ばれた少年たちが、未知なる敵に立ち向かうバトルやドラマを描くアニメ・玩具シリーズです。“新幹線×ロボット”という夢の組み合わせが多くの子どもたちを魅了し、さらに『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボストーリーを実現するなど、子どもだけでなく大人まで夢中になる人気コンテンツとなっています。

『特別ダイヤ版』は、TVアニメ第１期の池添隆博監督が自ら、第１期のシーンから選定し、特別に再編集しています。大人気の変形シーン、迫力のバトルシーン、感動の名シーンなど、当時アニメを見てくださっていた方はもちろん、はじめて見る方も楽しめる内容となっています。また、テレビ放送後はタカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」（www.youtube.com/takaratomychannel）にて配信します。

玩具シリーズでは、今回のTVアニメ放送に合わせ、第１期のシンカリオンが新モデルとして進化して再登場します。 アニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（２０１８年）に発売したＤＸＳシリーズに比べて股関節・腰・手首など可動箇所が増えたことで、より細かなアクションが可能になりました。第 1 弾として「ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」「ＳＧＸ０２ シンカリオン Ｅ６こまち」「ＳＧＸ０３ シンカリオン Ｅ７かがやき」を含む５商品を発売します。シンカリオン２機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできます。今後も、アニメの展開に合わせて新商品を順次発売します。

TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』 番組概要

『シンカリオン』第１期がTVアニメに帰ってくる！池添隆博監督が特別再編集！

大人気の変形シーン、迫力のバトルシーン、感動の名シーンが蘇る！









作 品 名：

TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』

放 送 日 時：

２０２６年４月５日（日）から毎週日曜あさ８時３０分～

『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内で放送

放 送 局：

テレ東系列６局ネット

※放送後、タカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」で見逃し配信を実施します。

[タカラトミーチャンネル] www.youtube.com/takaratomychannel

『シンカリオン』シリーズ公式HP：www.shinkalion.com/

ア ニ メ 紹 介 動 画：youtu.be/63rDRtJhl6o

版 権 表 記：

© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所

【あらすじ】

新幹線超進化研究所は「漆黒の新幹線」が生み出す巨大怪物体から日本の平和と安全を守るため、「新幹線変形ロボ シンカリオン」を開発した。シンカリオンとの高い適合率を持つ子供たちが運転士となり研究所員たちと力を合わせて強大な敵に立ち向かう！果たして「漆黒の新幹線」の目的は･･･。子供たちは日本の平和と安全を守れるのか･･･。

チェンジ！シンカリオン！

【映像制作】

監督：池添隆博

特別ダイヤ版制作：SMDE

『トミプラワールド のりのりタイムズ‼』も２０２６年４月からパワーアップして放送！

好評放送中の「トミプラワールド のりのりタイムズ !! 」も TV アニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』の初回放送が始まる ２０２６年４月５日（日） から、パワーアップします。

新たに「新幹線」「緊急車両（警察・救急・消防）」 に、よりフォーカスした新コーナーがスタートし、数ある乗り物の中でも、特に人気の高い新幹線の車両や緊急車両、お仕事を毎週ご紹介します。

公式ホームページ：www.takaratomy.co.jp/products/tomiplaworld/norinoritimes/





（※）『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズについて

ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの３社 が原案となるプロジェクトです。２０１５年９月より鉄道玩具「プラレール」ブランドにて発売されました。実在の新幹線からロボットに変形し、シンカンセンモードのサイズは通常のプラレールと同じ規格のため、プラレールのレールの上を手転がしで走行させることができます。２０１８年からはTVアニメも放送開始し、これまでTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』（２０１８年）、TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』（２０２１年）、劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた 神速のＡＬＦＡ-Ｘ』（２０１９年）を公開、２０２４年にはTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』を放送しています。

商品情報





















左から「ＳＧＸ０２ シンカリオン Ｅ６こまち」

「ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」 「ＳＧＸ０３ シンカリオン Ｅ７かがやき」

■進化して再登場！可動域増でアニメを再現して遊べる！

「プラレール シンカリオン」シリーズは、シンカンセンモード（車両）からシンカリオンモード（ロボット）へと変形させて遊ぶことができる玩具です。今回のＳＧＸシリーズは、第１期に登場するシンカリオンが新モデルとして進化して再登場します。アニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（２０１８年）に発売したＤＸＳシリーズに比べて股関節・腰・手首など可動箇所が増えたことで、より細かなアクションが可能になりました。全長約１５０㎜の遊びやすいサイズ感で劇中を再現して楽しめます。

■シンカリオン2機の合体！「リンク合体」でアソビの幅が広がる！



TVアニメに登場するシンカリオン２機の合体「リンク合体」が玩具でも楽しめます。「シンカリオン」の組み合わせは自由なため、今後登場予定の好きなシンカリオンに組み換えることでアソビの幅が広がります。



■ ２０１８年当時発売の「ＤＸＳシリーズ」を彷彿とさせるパッケージ仕様



今回のＳＧＸシリーズは、TVアニメ第１期放送当時（２０１８年）に販売していたＤＸＳシリーズを彷彿とさせる、商品パッケージの仕様となっております。

＜商品概要＞

「ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」

「ＳＧＸ０２ シンカリオン Ｅ６こまち」

「ＳＧＸ０３ シンカリオン Ｅ７かがやき」

（希望小売価格：各４,９５０円/税込）

「ＳＧＸ シンカリオン Ｅ５はやぶさ＋Ｅ６こまち リンク合体セット」 「ＳＧＸ シンカリオン Ｅ５はやぶさ＋Ｅ７かがやき リンク合体セット」

（希望小売価格：各９,９００円/税込）

発売日：２０２６年４月１８日（土）

対象年齢：３歳以上

取扱い場所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

商品サイズ：

約W１２０㎜ x H１５０㎜ x D８０㎜（シンカリオンモード時）

※例：ＳＧＸ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさサイズ

商品サイト：www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

商品動画：youtu.be/vTvscpSlFTE

著作権表記：

© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS