¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡§¼çÍ×´ë¶È¡¢Çä¾åÆ°¸þ¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬2026
QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÌÜ¼¡¡§https://www.qyresearch.co.jp/reports/1694998/synthetic-gum-base
¡Ú¥ì¥Ýー¥È³µÍ×¡Û
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë1044É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1270É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.3%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Ï¡¢¥Á¥åー¥¤¥ó¥¬¥à¤Î´ðºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹çÀ®¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÆÎÏÀ¡¢ÒòÓð´¶¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Àß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À½ÉÊ¤Î¿©´¶À©¸æ¤ÈÄ¹´üÊÝÂ¸À¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢ºÇ¿·¤ÎÇä¾åÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¡¦´ë¶ÈÊÌ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹À¡¢¶¥Áè¾õ¶·¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¼çÍ×ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¾ÃÈñ·¹¸þ¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÈæ³Ó¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤ÈÀøºß¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Ô¾ì»²Æþ¤ä»ö¶È³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§PE-based Gum Base¡¢ Butyl Rubber-based Gum Base¡¢ SBR-based Gum Base¡¢ Others
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÎÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤äÀ½ÉÊº¹ÊÌ²½¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÉ¾²Á¤·¡¢º£¸åÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À®Ä¹Ê¬Ìî¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§Bubble Gum¡¢ Chewing Gum
³ÆÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¤ÎÆ³Æþ·¹¸þ¡¢¥æー¥¶ーÁØ¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ¬ÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç²ÄÇ½À¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¶¥ÁèÊ¬ÀÏ¡§Mars Wrigley¡¢ Perfetti Van Melle¡¢ Cafosa¡¢ Wuxi Sanxi Gun Base Manufacture¡¢ Maykim Gumbase¡¢ Gumcorp¡¢ Remik¡¢ Fimcobase¡¢ Proaroma¡¢ Gumlink Confectionery Company¡¢ Lotte¡¢ Cloetta
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¸¦µæ³«È¯³èÆ°¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È¡¦Çã¼ý¡ÊM&A¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÊÌ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Î´ðËÜÄêµÁ¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾åÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢²ÝÂê¡¢ÀøºßÅª¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032¡Ë
Âè2¾Ï¡§¼çÍ×´ë¶È¤Î¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¶¥ÁèÊ¬ÀÏ
¥È¥Ã¥×5¡¦¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢À½Â¤µòÅÀ¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¸½¾õ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î³«È¯·×²è¤äM&AÆ°¸þ¤âÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë
È¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÌÜ¼¡¡§https://www.qyresearch.co.jp/reports/1694998/synthetic-gum-base
¡Ú¥ì¥Ýー¥È³µÍ×¡Û
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë1044É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1270É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.3%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Ï¡¢¥Á¥åー¥¤¥ó¥¬¥à¤Î´ðºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹çÀ®¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÆÎÏÀ¡¢ÒòÓð´¶¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Àß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À½ÉÊ¤Î¿©´¶À©¸æ¤ÈÄ¹´üÊÝÂ¸À¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢ºÇ¿·¤ÎÇä¾åÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¡¦´ë¶ÈÊÌ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹À¡¢¶¥Áè¾õ¶·¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¼çÍ×ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¾ÃÈñ·¹¸þ¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÈæ³Ó¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤ÈÀøºß¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Ô¾ì»²Æþ¤ä»ö¶È³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§PE-based Gum Base¡¢ Butyl Rubber-based Gum Base¡¢ SBR-based Gum Base¡¢ Others
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÎÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤äÀ½ÉÊº¹ÊÌ²½¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÉ¾²Á¤·¡¢º£¸åÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À®Ä¹Ê¬Ìî¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§Bubble Gum¡¢ Chewing Gum
³ÆÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¤ÎÆ³Æþ·¹¸þ¡¢¥æー¥¶ーÁØ¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ¬ÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç²ÄÇ½À¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¶¥ÁèÊ¬ÀÏ¡§Mars Wrigley¡¢ Perfetti Van Melle¡¢ Cafosa¡¢ Wuxi Sanxi Gun Base Manufacture¡¢ Maykim Gumbase¡¢ Gumcorp¡¢ Remik¡¢ Fimcobase¡¢ Proaroma¡¢ Gumlink Confectionery Company¡¢ Lotte¡¢ Cloetta
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¸¦µæ³«È¯³èÆ°¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È¡¦Çã¼ý¡ÊM&A¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÊÌ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹¤Î´ðËÜÄêµÁ¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾åÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢²ÝÂê¡¢ÀøºßÅª¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032¡Ë
Âè2¾Ï¡§¼çÍ×´ë¶È¤Î¹çÀ®¥¬¥à¥Ùー¥¹»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¶¥ÁèÊ¬ÀÏ
¥È¥Ã¥×5¡¦¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢À½Â¤µòÅÀ¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¸½¾õ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î³«È¯·×²è¤äM&AÆ°¸þ¤âÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë