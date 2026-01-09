ハワイ州、ホノルル（2026年1月8日）- シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』（所在地：アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル）は、USA TODAYが発表する「10Best」2026年版 全米ベスト新名所ランキングにおいて第4位に選出されました。本ランキングにおいて『アウアナ』は、ハワイ州から唯一ランクインしたアトラクションとなります。

毎年発表されるUSA TODAY「10Best」ランキングは、全米各地の優れた新名所を対象に、旅行専門家による選定と読者投票を通じて決定されます。同ランキングは、過去1年半の間にアメリカで誕生した最も印象的な体験を紹介するものです。ハワイ初の常設シルク・ドゥ・ソレイユ作品『アウアナ』は、ハワイに息づく物語をシルク・ドゥ・ソレイユならではの創造性豊かな演出で表現します。フラをはじめとしたハワイの文化表現に加え、伝統音楽と現代音楽を融合させたオリジナルサウンドが、観客に深く響く作品となっています。この受賞により、ハワイの豊かな文化を体感できる唯一無二のショーとして評価され、『アウアナ』は2026年以降のハワイ旅行における必見のアトラクションとして、さらに注目を集めることになるでしょう。受賞一覧の詳細は、USA Today 10Best (10best.usatoday.com/awards/best-new-attraction) にてご覧いただけます。シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』概要• 会場：アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・シアター• 公演スケジュール：水曜日～日曜日（休演：月・火曜日）• 公演時間：１公演5:30pm~、2公演8:00pm（80分、休憩なし）• ウェブサイト：https://www.cirquedusoleil.com/ja/auana シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』では、ウェブサイト限定の特別チケットプランをご用意しています。4名での購入時に最大15％割引となる「イブニングお出かけプラン 4パック」のほか、シニア向け料金や週末公演限定で、大人チケット1枚の購入につき子どもチケットが15ドルになる「アロハ・ファミリー・ウィークエンド」もご利用いただけます。

シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループについてシルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループは世界をリードするライブ・エンターテインメント集団です。40年にわたって想像力の壁を打ち破り続けてきた歴史が証明するクリエイティブなアプローチを、マルチメディア・プロダクション、イマーシブ・エクスペリエンス、特別イベントなど、さまざまな形式で発揮してきました。1984年の設立から６つの大陸、86ヶ国で、じつに４億人を超える人々に感動を届けてきました。カナダを拠点とする同社は、現在約4,000人の従業員を擁し、そのうち1,200人以上が80を超える国籍のアーティストです。また、傘下にはBlue Man Group、VStar Entertainment Group、The Works Entertainmentがあり、シルク・ドゥ・ソレイユ エンターテインメント・グループは引き続き創造的な影響力を拡大しています。シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループに関する詳しい情報は https://www.cirquedusoleil.com をご参照ください。アウトリガー・ホスピタリティ・グループについてアウトリガー・リゾーツ＆ホテルズは、75 年以上にわたり、ハワイからフィジー、モーリシャス、タイ、モルディブなど環太平洋地区の人気リゾート地へグローバル展開を行ってきました。オリジナルブランドであるアウトリガー・リゾーツ、アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・ワイキキ・パラダイス・ホテル、ハワイ・バケーション・コンド by アウトリガー、カパルア・ヴィラズ・マウイ、ホヌア・カイ・リゾート＆スパ・マウイなどに加え、グローバル展開している、他ホテルグループとの提携も積極的におこなっております。アウトリガーの最新情報は、アウトリガー公式ウェブサイトのほか、Facebook 日本語公式ページ、Instagram日本語公式アカウントでもご覧いただけます。アウトリガー公式ウェブサイト: https://jp.outrigger.comFacebook 日本語公式ページ: https://www.facebook.com/OutriggerResortsJapan/Instagram日本語公式アカウント: https://www.instagram.com/outriggerjapan/