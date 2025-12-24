¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯6·î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.ËÜ´Û¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë·×²è»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÅç²°¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄÁ±Ïº¡¢°Ê²¼¡Ö¹âÅç²°¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒËÜ¿¿Í´¡¢°Ê²¼¡ÖÅì¿À³«È¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯6·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë·×²è¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÅç²°¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÀïÎ¬¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢É´²ßÅ¹¤ÈÀìÌçÅ¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×ÆÈ¼«¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢É´²ßÅ¹¤ÈÀìÌçÅ¹¡¢¹ñÆâ¤È³¤³°¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Àº¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö·×²è¡¡³µÍ×
º£²ó¤Î¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÌÌµÙ¶È¤Ï¤»¤º¡¢¹©»ö´ü´Ö¤ò3´ü¤ËÊ¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë½ç¼¡¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹©»ö´ü´Ö
Âè1´ü¹©»ö
¡Î¹©»ö´ü´Ö¡Ï2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2026Ç¯6·îÃæ½Ü
¡Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ´ü¡Ï2026Ç¯6·îÃæ½Ü
Âè2´ü¹©»ö
¡Î¹©»ö´ü´Ö¡Ï2026Ç¯6·îÃæ½Ü ¡Á 2027Ç¯2·î²¼½Üº¢
¡Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ´ü¡Ï2027Ç¯3·î¾å½Ü
Âè3´ü¹©»ö
¡Î¹©»ö´ü´Ö¡Ï2027Ç¯3·îº¢ ¡Á 2027Ç¯6·î¾å½Üº¢
¡Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ´ü¡Ï2027Ç¯6·î²¼½Ü
¢¨µºÜ¤Î¹©»ö´ü´Ö¡¦¥ª¡¼¥×¥ó»þ´ü¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨²þÁõ¹©»ö¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢²¼ÃÊ¡Ö²þÁõÈÏ°Ï¡×¤Î¥Õ¥í¥¢¿Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âè1´ü¹©»öÃæ¤Î±Ä¶È¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü°Ê¹ß¡¢Çä¾ìµÚ¤Ó¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²þÁõÌÌÀÑ¡Ê±ä¾²ÌÌÀÑ¡Ë
²þÁõÌÌÀÑ
É´²ßÅ¹¥¨¥ê¥¢¡§Ìó5,000Ö
ÀìÌçÅ¹¥¨¥ê¥¢¡§Ìó2,000Ö
²þÁõÌÌÀÑ¹ç·×
Ìó7,000Ö
¢£²þÁõÈÏ°Ï¡¡¢¨²¼µ¿ÞÌÌ¡¢ÀÖ¿§ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·ÉôÊ¬
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¿©ÎÁÉÊ¥Õ¥í¥¢
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê°ìÈÌ¡Ë
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡¡03-3709-2222¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡PR»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§¸Í»Þ¡Ë
MAIL¡§toshin_pr@prap.co.jp
