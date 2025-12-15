こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「基礎美白力ケア＊1」に着目した美容液がラインアップ。ちふれグループのトータルエイジングケア＊2ブランド「AYAKA」より「ブライトニング アミュレット シリーズ」新発売
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、トータルエイジングケア*2ブランド「AYAKA」より、美白スキンケアシリーズ「ブライトニング アミュレット シリーズ」として、化粧水・美容液・UV乳液・乳液・クリームの5アイテムを、全国の百貨店、ドラッグストア、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、2026年2月1日（日）から発売いたします。※店舗により発売日が異なります。
■商品化の背景と商品の機能性
「AYAKA」は50代を中心としたエイジング世代に、前向きに年齢を重ねていく後押しとなる“ウェルエイジング×ホリスティックビューティー”をコンセプトとしたスキンケア・メイクアイテムを展開するブランドです。
美白スキンケア市場では近年、“くすみのない透明感のある肌”を求める「面」と、肌のハリや質感、血色感、ツヤなど多角的な要素に着目した「立体」へのアプローチに関心が高まっています。つまり「シミ（点）」+「くすみ（面）」+「肌印象（立体）」によるトータルアプローチがトレンドになってきています*3。エイジング世代の美白スキンケアの利用実態を調査*4したところ、シミなど部分的な肌悩みだけでなく、透明感など肌全体の印象を底上げしたいという需要が高いことがわかりました。
この背景から「AYAKA」は、エイジング世代に向けた「基礎美白力ケア＊1」でハリと透明感のあるきれいな素肌づくりを目指す「ブライトニング アミュレット シリーズ」を発売いたします。独自の皮膚科学研究に基づく光沢美肌サポート成分＊5と肌あれ防止有効成分＊6をシリーズ内共通配合しております。
■商品概要
商品名：AYAKA ブライト エンパワリング アミュレット セラム
（販売名：ブライトニング アミュレット エッセンス）
容量／価格（税込）：【本品】30mL／3,960円
【詰替用】30mL／3,630円
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット ローション [ライト]／[モイスト］
（販売名：ブライトニング アミュレット ローション ［ライト］）
（販売名：ブライトニング アミュレットローション ［モイスト］）
容量／価格（税込）：【本品】120mL／3,300円
【詰替用】110mL／2,970円
みずみずしくうるおい、キメふっくら・ハリ肌へ。
肌にスッとなじみ、うるおいと透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえるエイジングケア＊2
薬用美白化粧水
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット デー ミルク
（販売名：ブライトニング アミュレット デー ミルク）
容量／価格（税込）：【本品】30g／3,300円
朝、化粧水の後のお手入れを1本で。
くすみがちな肌をうるおいとハリに満ちた肌へ導く、エイジングケア＊2薬用UV乳液
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット ミルク
（販売名：ブライトニング アミュレット ミルク）
容量／価格（税込）：【本品】100mL／3,300円
【詰替用】90mL／2,970円
みずみずしく溶け込み、キメふっくら・ハリ肌へ。
しっとりなめらかで、透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえるエイジングケア＊2
薬用美白乳液
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット クリーム
（販売名：ブライトニング アミュレット クリーム）
容量／価格（税込）：【本品】29g／3,300円
【付替用】29g／3,080円
とろけるように溶け込み、キメふっくら・ハリ肌へ。
しっとりなめらかなうるおいのヴェールで、透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえる
エイジングケア＊2薬用美白クリーム
■コンセプトとロゴの刷新
1991年に誕生したエイジングケア＊2ブランド「綾花」は、誕生から35年を迎える2026年より、ブランド名表記を欧文の「AYAKA」に変更し、ロゴ、パッケージを順次変更していきます。
また、既存の肌悩みにアプローチするエイジングケア＊2ではなく、心身をととのえ、自身を大切にしていく「ホリスティックビューティー」と前向きに年齢を重ねる「ウェルエイジング」の観点から商品開発を行い、情緒的・機能的価値を両立した新商品を順次提供してまいります。
＊1…うるおいケア、肌あれケア、メラニンの生成をおさえ、シミ・そばかすを防ぐケアの3つのアプローチのこと
＊2…年齢に応じた化粧品によるお手入れ
＊3…参照：TPCマーケティング 「2024年美白化粧品の使用実態と今後のニーズ」
＊4…自社調査（2025年6月実施40−59歳 美白スキンケア直近一年以内購入者 n=2,662）
＊5…保湿成分：ノニ果汁、チンピエキス（マンダリンオレンジ果皮エキス）
＊6…グリチルリチン酸2K
＊7…角層まで
※美白およびシミに先回りとは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐこと
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 長野・福角
■商品化の背景と商品の機能性
「AYAKA」は50代を中心としたエイジング世代に、前向きに年齢を重ねていく後押しとなる“ウェルエイジング×ホリスティックビューティー”をコンセプトとしたスキンケア・メイクアイテムを展開するブランドです。
美白スキンケア市場では近年、“くすみのない透明感のある肌”を求める「面」と、肌のハリや質感、血色感、ツヤなど多角的な要素に着目した「立体」へのアプローチに関心が高まっています。つまり「シミ（点）」+「くすみ（面）」+「肌印象（立体）」によるトータルアプローチがトレンドになってきています*3。エイジング世代の美白スキンケアの利用実態を調査*4したところ、シミなど部分的な肌悩みだけでなく、透明感など肌全体の印象を底上げしたいという需要が高いことがわかりました。
この背景から「AYAKA」は、エイジング世代に向けた「基礎美白力ケア＊1」でハリと透明感のあるきれいな素肌づくりを目指す「ブライトニング アミュレット シリーズ」を発売いたします。独自の皮膚科学研究に基づく光沢美肌サポート成分＊5と肌あれ防止有効成分＊6をシリーズ内共通配合しております。
■商品概要
商品名：AYAKA ブライト エンパワリング アミュレット セラム
（販売名：ブライトニング アミュレット エッセンス）
容量／価格（税込）：【本品】30mL／3,960円
【詰替用】30mL／3,630円
するりと浸透＊5シミに先回り。やわらかくもっちり、 ハリと透明感みなぎる素肌へ導く
エイジングケア＊2薬用美白美容液
エイジングケア＊2薬用美白美容液
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット ローション [ライト]／[モイスト］
（販売名：ブライトニング アミュレット ローション ［ライト］）
（販売名：ブライトニング アミュレットローション ［モイスト］）
容量／価格（税込）：【本品】120mL／3,300円
【詰替用】110mL／2,970円
みずみずしくうるおい、キメふっくら・ハリ肌へ。
肌にスッとなじみ、うるおいと透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえるエイジングケア＊2
薬用美白化粧水
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット デー ミルク
（販売名：ブライトニング アミュレット デー ミルク）
容量／価格（税込）：【本品】30g／3,300円
朝、化粧水の後のお手入れを1本で。
くすみがちな肌をうるおいとハリに満ちた肌へ導く、エイジングケア＊2薬用UV乳液
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット ミルク
（販売名：ブライトニング アミュレット ミルク）
容量／価格（税込）：【本品】100mL／3,300円
【詰替用】90mL／2,970円
みずみずしく溶け込み、キメふっくら・ハリ肌へ。
しっとりなめらかで、透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえるエイジングケア＊2
薬用美白乳液
商品名：AYAKA ブライトニング アミュレット クリーム
（販売名：ブライトニング アミュレット クリーム）
容量／価格（税込）：【本品】29g／3,300円
【付替用】29g／3,080円
とろけるように溶け込み、キメふっくら・ハリ肌へ。
しっとりなめらかなうるおいのヴェールで、透明感あふれるしなやかなハリ肌にととのえる
エイジングケア＊2薬用美白クリーム
■コンセプトとロゴの刷新
1991年に誕生したエイジングケア＊2ブランド「綾花」は、誕生から35年を迎える2026年より、ブランド名表記を欧文の「AYAKA」に変更し、ロゴ、パッケージを順次変更していきます。
また、既存の肌悩みにアプローチするエイジングケア＊2ではなく、心身をととのえ、自身を大切にしていく「ホリスティックビューティー」と前向きに年齢を重ねる「ウェルエイジング」の観点から商品開発を行い、情緒的・機能的価値を両立した新商品を順次提供してまいります。
＊1…うるおいケア、肌あれケア、メラニンの生成をおさえ、シミ・そばかすを防ぐケアの3つのアプローチのこと
＊2…年齢に応じた化粧品によるお手入れ
＊3…参照：TPCマーケティング 「2024年美白化粧品の使用実態と今後のニーズ」
＊4…自社調査（2025年6月実施40−59歳 美白スキンケア直近一年以内購入者 n=2,662）
＊5…保湿成分：ノニ果汁、チンピエキス（マンダリンオレンジ果皮エキス）
＊6…グリチルリチン酸2K
＊7…角層まで
※美白およびシミに先回りとは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐこと
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 長野・福角