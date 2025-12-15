¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥È½»·ú¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤òÀ½ºî¡¦ÌµÎÁÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼Âç¾Þ »Ë¾å½é4²óÌÜ¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ
ÃíÊ¸½»Âð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏËÜ²Â¼ù¡¢°Ê¸å¡Ö¥ä¥Þ¥È½»·ú¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë4²óÌÜ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤òÀ½ºî¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥¦¥¹¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼Âç¾Þ¼õ¾Þ¤òÇØ·Ê¤ËËÜ³Ê¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤òÆüËÜ¤Ç½éÀ½ºî
¥ä¥Þ¥È½»·ú¤Ï¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼Âç¾Þ¤ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë4²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤äÉ×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ËÇº¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¯¼çÉØ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Èº£Æü¡É¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£½»Âð´Ä¶¤¬²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤âÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿ËÜºî¤ò¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Âç¾Þ¤ÎÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦À½ºî¤¹¤ëËÜ³Ê¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://shugonokoto.com/
¢£ºîÉÊ³µÍ×
ºîÉÊÌ¾¡§É¢¸ã¤Î¤³¤È
ÇÛ¿®³«»Ï¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¼ç±é¡§»ÔÀîÍ³°á
´ÆÆÄ¡§¸¤Æ¸°ìÍø
µÓËÜ¡§¼é¸ýÍª²ð
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²£Àî¹¯¼¡
¸å±ç¡§Á¥¶¶»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
´ë²è¡¦À½ºî¡§¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò
Í½¹ðÊÔ¸ø³«¡§¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë¤Æ½ç¼¡Êü±ÇÍ½Äê
¢£¼ÂºÝ¤Î¤ª»Ü¼çÍÍÂð¤ò¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È½»·ú¤Î¤ª»Ü¼çÍÍ¤Ç¤¢¤ë¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¤´¼«Âð¤ò¥í¥±ÃÏ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤¹½»¤Þ¤¤¡É¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½»´Ä¶¤¬Æü¾ï¤Î¶õµ¤¤ä²ÈÂ²¤Î²¹ÅÙ´¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ä¥Þ¥È½»·ú¤ÎÁÛ¤¤
ËÜ¥·¥ç¡¼¥È±Ç²è¤ÎÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©¤Ê¤É¤Î½»ÂðÀÇ½¤¬·ò¹¯À¤ä²÷Å¬À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ä´Ø·¸À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¡¦¼×²»À¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÀ¸³è´Ä¶¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢½»¤Þ¤¤¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Î½»Âð¡×¤òÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
´ë¶ÈÌ¾¡§¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ÏËÜ ²Â¼ù
½êºßÃÏ¡§¢©651-0083¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÉÍÊÕÄÌ5ÃúÌÜ1ÈÖ14¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¾¦¹©ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë18³¬
ÀßÎ©¡§1987Ç¯11·î
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥È½»·ú ¹Êó/ Email: press@yamatojk.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
É¢¸ã¤Î¤³¤È ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://shugonokoto.com/
