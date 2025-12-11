¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤¬½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦Í½Ãû¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Öfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¡Î¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤ÇÎ¥¿¦¤òËÉ»ß
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¤¬½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦Í½Ãû¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Öfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤SOS¤òAI¤ÇÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ß¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤òºÇÍ¥Àè¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í»öÀìÇ¤¼Ô¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥½¡¼¥¹ÉÔÂ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬Ë³¤·¤¯¡¢Î¥¿¦ËÉ»ß¤ÎÂÐºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£Î¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Î²Ä»ë²½¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òAI¤¬Äó¼¨¤·Î¥¿¦¤òËÉ»ß
¡Öfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¡×¤Ï¡¢¡ØÂçÀÚ¤Ê½¾¶È°÷¤Î¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤SOS¤òAI¤ÇÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ ¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëË¡À¯Âç³Ø ÅÄÃæ¸¦Ç·Êå¶µ¼ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆAI¤¬½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¡×¤Ï¡¢freee¿Í»öÏ«Ì³¤Î½¾¶È°÷¾ðÊó¤È¼«Æ°¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ÎÇÛ¿®ÂÐ¾Ý¤ò´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¾¶È°÷¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ä¿¼ÌëÏ«Æ¯¤Ê¤É¤Î¶ÐÂÕ¾õ¶·¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄã²¼¤ÎÇØ·Ê¤È¤â¤Ê¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª¥Ç¡¼¥¿¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¤Î²óÅú¤Ç½¾¶È°÷¤ÎËÜ²»¤ò²ó¼ý
½¾¶È°÷¤Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤Ç¤¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤²òÅúÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤Ïfreee¤Î½¾¶È°÷¥Ý¡¼¥¿¥ëÆâ¤ä¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ØÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç²óÅúÏ³¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÆ¿Ì¾À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²óÅú¼Ô¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢AI¤¬½¾¶È°÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤«¤éAI¤¬½¾¶È°÷¤´¤È¤ÎÎ¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤ò4ÃÊ³¬¤Ç¼«Æ°É¾²Á¤·¡¢º£¤¹¤°ÌÌÃÌ¤¹¤Ù¤½¾¶È°÷¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
£AI¤¬ÌÌÃÌ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òºîÀ®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç
Î¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆAI¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤´ÑÅÀ¤ò¼«Æ°¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÌÌÃÌ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£freee¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ÎÄó¶¡¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¿·µ¬È¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü
Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢freee¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò¿·µ¬¤Ç¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑÎÁ¶â¤ò12¥ö·î´Ö¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
freee¥µ¡¼¥Ù¥¤¡Ö¿·µ¬È¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§¡freee¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÌ¤·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ
¢freee¥µ¡¼¥Ù¥¤¤òÇ¯´Ö·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î9Æü¡Á 2026Ç¯6·î30Æü¡Ê¿½¹þÊ¬¡Ë
¤Þ¤¿¡¢12·î16Æü(²Ð)¤È12·î17Æü(¿å)¤Î2Æü´Ö¤Çfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¤ò´Æ½¤¤·¤¿Ë¡À¯Âç³Ø ÅÄÃæ¸¦Ç·Êå¶µ¼ø¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ï¤Ê¤¼¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¤¬Âà¿¦Í½È÷·³¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úfreee¥µ¡¼¥Ù¥¤¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡Û¡Ö¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¡×¤ÏÂà¿¦Í½È÷·³¤Ç¤¹¡ª
Âç³Ø¶µ¼ø´Æ½¤¡ª¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔËþ¤òÄÏ¤àÎ¥¿¦Í½ËÉºö ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§12·î16Æü(²Ð) 15:00¡Á15:30¡¦12·î17Æü(¿å)15:00¡Á15:30
¢¨Æ±°ì¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡ÉÊÅÄ¿¿µ¨¡¡
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
