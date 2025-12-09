こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】2025年11月の再生数、過去最高の5.8億再生を記録
2か月連続で記録更新！CTVの再生数も過去最高1.9億再生
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年11月の月間動画再生数が、5.8億再生（※1）を記録しました。
月間動画再生数の最高記録を更新した2025年10月に引き続き、2か月連続で記録更新となりました。また、コネクテッドTV（以下、CTV）における月間動画再生数も過去最高となる1.9億再生（※2）を記録しました。
■CTVの再生数・月間ユニークブラウザ数（MUB）も過去最高を記録
10月に引き続き、CTVでの再生数・月間ユニークブラウザ数（MUB）が、ともに過去最高を記録しました。スポーツライブをはじめ、ドラマやバラエティ番組をCTVの大画面でお楽しみいただいています。
■話題のドラマが再生数増加を牽引 『水曜日のダウンタウン』や音楽番組、スポーツライブも再生数が好調
ドラマ
TBS歴代1位のTVer再生数を記録した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、そして日本テレビ歴代1位のTVer再生数を記録した『良いこと悪いこと』が、ともに多くのユーザーに視聴され、好調に推移しました。
バラエティ
「名探偵津田」をはじめとするアーカイブ企画を配信した『水曜日のダウンタウン』が再生数増加を牽引。また『M-1グランプリ 2025』準々決勝、日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』、『ベストヒット歌謡祭』など話題の番組が再生数を伸ばしました。
アニメ
『ジョジョの奇妙な冒険』が多くのユーザーに視聴され、アニメカテゴリの再生数を牽引しました。
スポーツ
11月は「サッカー キリンチャレンジカップ2025」2連戦のライブ配信をはじめ、「第104回 全国高校サッカー選手権大会」の地区大会決勝を初めてCTVでスペシャルライブ配信するなど、サッカー関連のライブ配信を多くのユーザーに視聴いただきました。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ニュース、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※2：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/
