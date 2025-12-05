¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¿·À©ÅÙ¤¬»ÏÆ°¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤ÎÇ§Äê¼°¤ò³«ºÅ
¡ÁÁ´¹ñ874Å¹ÊÞ¤«¤é½éÂå5Ì¾¤òÁª½Ð¡¢12·î¤è¤ê¿·¤·¤¤Ìò³ä¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡Á
¡¡¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¡¢°Ê²¼¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹Ä¹À©ÅÙ¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼À©ÅÙ¡×¤ò12·î¤è¤ê±¿ÍÑ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±11·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHDËÜ¼Ò¤Ë¤Æ´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥óÇ§Äê¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ874Å¹ÊÞ¢¨1¤ÎÃæ¤«¤é½éÂå¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó5Ì¾¤òÁª½Ð¡¦Ç§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¼Â¸½¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×
¡¡¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹Ä¹À©ÅÙ¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼À©ÅÙ¡×¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹Ä¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ü´É¤·¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡É¿´¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Å¹ÊÞÆÈ¼«¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Ìò³ä¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈËÀ¹¤Î3¤Ä¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ4¤Ä¤Î³¬ÁØ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å°Ì¤ÎÃÊ³¬¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤ÏºÇÂç¤ÇÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5Ì¾¤Î½éÂå¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¹¥³¥¢¢¨2¡¦´¶Æ°¥¹¥³¥¢¢¨3¡¦Çä¾å¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¼¨¤·¡¢¼«Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»î¸³¤Ê¤É¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¼Ô¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÇ§Äê¤µ¤ì¤¿5Ì¾¤Î¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢4ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç§Äê¼°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHDÂåÉ½¤Î°ÀÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á·Ð±Ä¿Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝµµÀ½ÌÍ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý´²¤è¤êÇ§Äê¾Ú¤ò¼øÍ¿¡£¡Ø½¾¶È°÷¤Î¡Ö¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡Ë¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅ¹ÊÞ¤Î¡ÖÈËÀ¹¡×¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´üÂÔ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯»ý¤Á¡¢³§¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÃç´Ö¤ä¾å»Ê¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó300Ì¾¤Î¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ï¥Ô¥«¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼À©ÅÙ¤Ï½ç¼¡¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤«°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½éÂå¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤Î¤ªÅ¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ï¥Ô¥«¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯Ãç´Ö¤¬¡Ö´î¤Ó¡×¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë½¾¶È°÷¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤òÈËÀ¹¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÁÏ¶È25Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¶ì¶¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¿¤á¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¼´¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÂå¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤è¤êÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ëµ¯ÇúÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¡¹Å¹ÊÞ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤¬Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò´ÝµµÀ½ÌÍ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý ´²¥³¥á¥ó¥È¡Û
È¾Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¸õÊäÀ¸¤Î¸¦½¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½¾¶È°÷¤ä¤ªµÒÍÍ¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¹Í¤¨Å¹ÊÞ¤Ç»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤·¤¿´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ïº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¡¦¤Ç¤¤¿¤Æ¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¯¤¯³§¤µ¤Þ¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤¿25Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¡Ö¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡Ë¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅ¹ÊÞ¤Î¡ÖÈËÀ¹¡×¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬¤Ç¤¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆüÁª¤Ð¤ì¤¿5Ì¾¤ÎÊý¤¬¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Ãç´Ö¤ò¸£°ú¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¡É¤Î¹¬¤»¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¿´¡É¤Î´¶Æ°¡×¤ò¶¦¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñËÜ¤È¤È¤é¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤Î¡È¿´¡É¤âËþ¤¿¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷¤¬¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤ÇÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬¸ÜµÒ¤Ë´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡ËÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤¬Å¹ÊÞ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈËÀ¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À®²Ì¤ò½¾¶È°÷¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¤Ó¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ë¤È¤ªµÒÍÍ¤Î´¶Æ°¡Ê¥«¥ó¥É¥¦¡Ë¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤òÆü¡¹¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ò¹â¤á¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿©¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯10·îËö»þÅÀ
¢¨2 2025Ç¯7·î¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¤Î¡ÈËþÂÅÙ¡É¤òAI²»À¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¬Äê¤·¥¹¥³¥¢²½¤·¤¿ÆÈ¼«»ØÉ¸
¢¨3 2024Ç¯4·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¡¢¿©¸å¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î‟´¶Æ°ÂÎ¸³¡È¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î
¢£¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¥µ¥¤¥È
https://www.toridoll.com/management-philosophy/happiness-capital-management
¢£¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¸ø¼°note¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://note.com/toridollholdings
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¤Î¹¬¤»¡É¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¿´¤Î´¶Æ°¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¡¼¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹Êó º´Æ£
TEL¡§03-4221-8900 ¡¡E-mail¡§tori-pr@toridoll.com ¡¡https://www.toridoll.com/
