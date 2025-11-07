研究室情報管理システム（LIMS）市場規模、シェア分析、成長予測、調査レポートおよびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『研究室情報管理システム（LIMS）市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
世界の検査室情報管理システム市場は、2024年に26億米ドルと評価されました。同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率13%で拡大し、2035年末には58億米ドルを超えると予測されています。
研究室情報管理システム（LIMS）市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
研究室情報管理システム（LIMS）市場は、ラボ運営における自動化、デジタル化、データ整合性の需要増大により、世界的に急速な成長を遂げています。LIMSソフトウェアは、ワークフローの効率化、サンプル管理、データ追跡、規制遵守を支援し、製薬、バイオテクノロジー、医療、食品・飲料、環境試験、研究機関など幅広い業界で導入が進んでいます。
研究所で生成されるデータ量が増加する中、集中管理型デジタルプラットフォームの必要性が高まっています。LIMSはデータ収集を自動化し、トレーサビリティを強化し、装置や企業システムとの統合を容易にすることで生産性を向上させます。クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）の発展により、最新のLIMSはリアルタイムデータアクセスと遠隔協働を支えるインテリジェントかつスケーラブルなエコシステムへと進化しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、診断・研究ラボでのデジタル導入が加速し、自動データ管理システムの重要性が再認識されました。バイオ医薬品R&D、臨床試験、ゲノム研究の複雑化もLIMS導入を一層推進しています。
市場規模とシェア
世界のLIMS市場は過去10年間で大幅に拡大しており、特に製薬、診断、化学試験など規制が厳しい分野での導入が進んでいます。北米が最大市場であり、ヨーロッパ、アジア太平洋地域がこれに続きます。特に日本、中国、インドなどでは研究室インフラのデジタル化が急速に進展しています。
日本では、バイオテクノロジー、製薬、医療分野の発展を背景にLIMS市場が着実に拡大しています。LIMSソリューションは、臨床検査室、バイオ製造施設、学術研究機関において、GLP（優良試験所基準）、ISO/IEC 17025、FDA 21 CFR Part 11などの国際規格遵守を確保するために導入されています。
さらに、日本では精密医療、再生医療、ライフサイエンス研究への関心の高まりに伴い、研究室の自動化と情報管理システムの採用が進んでいます。レガシーシステムからクラウドベースのLIMSプラットフォームへの移行も進み、アクセス性・スケーラビリティ・コスト効率が向上しています。
成長要因
データ整合性とコンプライアンスの需要拡大：トレーサビリティと規制遵守の必要性の高まり。
https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/322
