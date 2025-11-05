2025年11月5日

長瀬産業株式会社

長瀬産業、「バイオマテリアル」にフォーカスした展示・講演イベントを開催 ～各種バイオプラ材料・添加剤、およびバイオプラ製品開発の最新情報をお届け～

長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）のポリマーグローバルアカウント事業部は、同部が運用する情報発信プラットフォーム「plaplat（プラプラット）」主催で、バイオプラスチックを使用した製品の企画・開発・設計を行なう製造業の方々に向けて、各種素材メーカーによる最新素材の展示や講演を体験いただけるイベントを開催いたします。

■イベントについて

本イベントは、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック、およびそれらの材料を改質する機能性添加剤を製造するパートナー企業、そして、実際にバイオプラを使った製品を開発製造されている企業が集合し、最新動向の講演と製品展示を行ないます。

全12テーマの講演のあと17時からは、出展企業との情報交流会を開催します。ドリンクもご用意しておりますので、是非ご参加ください。

日程：2025年11月26日（水曜）

時間：10:00～19:00（入場受付は9:45から）

開催形式：現地開催、および講演のオンライン配信（オンラインイベントサイト：EventHub）

開催場所：長瀬産業㈱東京本社（TOKYO TORCH 常盤橋タワー13階）

〒100-8050 東京都千代田区大手町2丁目6－4

参加費：無料

出展企業：バイオプラメーカー5社、添加剤メーカー2社、製品メーカー2社、他3社

講演：1社 約25分 ×全12テーマ

【詳細内容の確認・事前申し込みはこちら】

https://division.nagase.co.jp/plaplat/seminar/biomaterialday2025/

申し込み締め切り：11月26日（水曜）15時まで

■ウェビナーに関するお問い合わせ先

長瀬産業 ポリマーグローバルアカウント事業部 事業企画部 プロジェクト開発課

北澤 TEL：090-2526-4330

plaplat Webサイト：https://division.nagase.co.jp/plaplat/

■報道に関するお問い合わせ

長瀬産業 経営管理本部 コーポレートリレーション部 PR課 TEL : 080-8828-8676