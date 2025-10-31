マーケティングオートメーションソフトウェア市場、AI導入とデジタルトランスフォーメーション推進により2033年までに135.1億米ドルに到達見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333065&id=bodyimage1】
導入
Straits Researchの最新レポートによると、世界のマーケティングオートメーションソフトウェア市場は、2025年の63.8億米ドルから2033年には135.1億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）の年平均成長率（CAGR）は9.6%に達する見込みです。
企業がデジタルマーケティング活動を強化する中、マーケティングオートメーションソフトウェアは、業務の効率化、顧客エンゲージメントの向上、手作業の削減を実現する主要なツールとして注目を集めています。これらのソリューションは、メールキャンペーン、ソーシャルメディア対応、オンラインプロモーションなどの繰り返し作業を自動化し、企業のROIとマーケティング効率を大幅に高めます。
無料サンプルレポートはこちら: https://straitsresearch.com/jp/report/marketing-automation-software-market/request-sample
市場の成長要因
技術革新が成長を牽引
AI、ビッグデータ、機械学習といったテクノロジーの急速な進化により、企業のマーケティングオートメーションの在り方が変化しています。AI駆動の分析や動的コンテンツ、予測インサイトにより、マーケターはよりパーソナライズされた顧客体験を設計できます。2018年には、世界の企業がチャットボット技術に5,800万米ドル以上を投資しており、このトレンドはAIベースのツールの導入拡大とともに今後も続く見込みです。
小売業界での導入拡大
小売業界では、顧客関係の強化やオムニチャネルエンゲージメントの促進を目的に、マーケティングオートメーションの採用が急増しています。これらのツールは、オンラインとオフラインのリードを一元管理し、コンバージョン率を向上させ、チャネルを横断した一貫した顧客体験を提供します。ただし、データポリシーへの懸念や統合戦略の欠如、相互運用性の問題が市場拡大の課題となっています。
地域別の動向
北米 - 市場リーダー
北米は、強固なデジタルインフラ、高いインターネットおよびスマートフォン普及率、クラウドコンピューティングの広範な導入によって、世界市場をリードしています。AmazonやeBayなどのEコマース大手は、顧客とのやり取りをパーソナライズし、ロイヤルティを高めるためにマーケティングオートメーションを活用しています。
欧州 - 今後の力強い成長
欧州市場は、データ統合需要の高まりと中小企業（SME）による採用拡大により成長しています。BFSI、製造、広告などの分野で、マーケティング効率と顧客エンゲージメントを最適化するためにオートメーション導入が進んでいます。
アジア太平洋 - 最も急成長する地域
アジア太平洋（APAC）は、予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。インド、中国、日本といった国々では、Eコマースの拡大とデジタル化の進展が市場成長を牽引しています。楽天やアリババなどの地域プレイヤーも、業務効率化とマーケティングROI向上のためにオートメーションソリューションを統合しています。
ラテンアメリカ・中東・アフリカ - 新たな潜在市場
