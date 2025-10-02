マーケティング戦略をレベルアップしたいマーケター向けオンライン講座『データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】』を公開【eラーニングサービス「SUSUME」】
eラーニングサービス「SUSUME」を運営する、株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、マーケティング戦略をレベルアップしたいマーケター向け新講座『データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】』を公開しました。
オンライン講座『データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/3
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
▼講座の内容
データドリブンマーケティングとは、収集した様々なデータを分析し、その結果に基づいてマーケティング戦略を立て、実行する手法のことです。
この講座は、「BI（ビジネスインテリジェンス）」を軸に、データドリブンマーケティングの具体的な活用事例や実践ポイントを交えつつ、データを「成果につなげる」技術と考え方を習得していきます。
データドリブンマーケティングの基本から、BIツールの活用、データ活用を妨げる障壁とその解決策、重要なマーケティング指標、BtoC/BtoBマーケティングの実践、そして補講となりますが、Pythonによるより深く自由なデータ分析の基礎まで、幅広く学習します。
※プログラミング言語「Python」ができなくても受講いただけます
また、こちらのカリキュラムには、お試し版があります。
講座の一部コンテンツや、講義動画の雰囲気をご確認いただけます。
【無料体験版】データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】
https://member.susume.business/study/curriculum/11
オンライン講座『データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/3
▼講座概要
講座名 ：データを根拠にしたマーケティングを始めよう
標準学習時間 ：15時間
受講可能期間 ：60日間
形式 ：動画コンテンツ
＜学習目標＞
・データを取得しそれを活用することの意義を知れる
・具体的なデータドリブンマーケティングの手法を知る
・中堅・中小企業がビジネスインテリジェンスツールを導入しデータドリブンマーケティングを成功させるためのポイントを知る
・最終的に、ビジネス成長を達成できる「自社のデータドリブンマーケティング」を発想、実践できるようになる
＜このような方におすすめです＞
・自社のマーケティングのレベルを上げたい経営者さま、マーケティング担当者さま
・マーケティング活動時に取得したデータの活かし方をもっとよくしたい方
・データドリブンマーケティングの具体的例や実践方法を知りたい方
・Pythonを利用した機械学習の初歩を知り、最終的に、自社オリジナルのデータドリブンマーケティングを考えていきたい方
オンライン講座『データを根拠にしたマーケティングを始めよう【データ・ドリブンマーケティング研修】』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/3
▼プレスリリース原本はこちら
https://susume.business/news/bi_dm/
▼SUSUMEについて
「SUSUME」は、ビジネスに必要な専門スキルを、基礎から実践的に学べるeラーニングサービスです。
AI活用やDX人材の育成、マーケティング、クリエイティブなど、様々なジャンルのeラーニングカリキュラムを販売しています。
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 西山 美和子
メール： ssm_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
